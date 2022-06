Scheiblegger löst Lugmair beim FC Penzing ab

Von: Thomas Ernstberger

Das neue Führungsteam der Penzinger: (v.l.) der sportliche Leiter Fabian Herl, Trainer Sepp Scheiblegger und Abteilungsleiter Kristofer Malicki. © FCP

Penzing – Bei Fußball-Kreisligist FC Penzing hat diese Woche bereits die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 begonnen. Mit einem neuen Mann auf der Kommando-Brücke – einem neuen Trainer, der in Penzing (und im ganzen Landkreis) ein alter Bekannter ist. Josef Scheiblegger hat Jürgen „Lu“ Lugmair abgelöst, will beim Kreisligisten die neue Aufbruchsstimmung vorantreiben. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gescheit. Ich sehe, dass ich in Penzing viel bewegen kann, deshalb bin ich gekommen. Ich freue mich riesig auf meine Aufgabe“, sagt der Sparkassen-Direktor aus Moorenweis im Gespräch mit dem KREISBOTEN.

Scheiblegger und Penzing – da war doch schon mal was. Genau: Der ehemalige Bayernliga-Torjäger (SpVgg und FC Starnberg, TSV Landsberg, TSV Aindling) trainierte die Penzinger von Juli 2011 bis Oktober 2013, dabei begeisterte er die Verantwortlichen „durch ansprechendes Training und motivierendes Auftreten“, wie Fußball-Abteilungsleiter Kristofer Malicki sagt. So soll’s auch bleiben: „Wir sind überzeugt, dass unsere Spieler unter Sepp hervorragende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bekommen.“

Scheiblegger, verheiratet mit Petra und Vater von Tim (14) und Pia (10), konzentrierte sich seit seinem letzten Trainerjob in Penzing auf berufliche Aufgaben. Aber als sein alter Verein auf ihn zukam, war er schnell bereit fürs Comeback auf der Bank: „Als Penzing anfragte, hat’s sofort wieder gebizzelt. Die Aufgabe reizt mich, ich will hier etwas entwickeln. Und die Menschen beim FC waren und sind top“, so der frühere Stürmer, der vor 30 Jahren in Starnberg mit späteren Bundesliga-Spielern wie Michael Wiesinger (Nürnberg, Bayern) oder Dennis Grassow (Unterhaching, Köln) sowie Ex-Profis wie Jürgen Täuber (Nürnberg, Schalke) oder Junioren-Weltmeister Toni Schmidkunz (1860) zusammenspielte. Schon da sammelte er Erfahrungen, die er heute an seine Schützlinge weitergeben kann. Vorgänger Lugmair, wie Scheiblegger 54 Jahre und früher in Landsberg am Ball, musste in der Rückrunde öfter selbst als Spieler aushelfen. „Ich bin zwar noch relativ fit. Aber ich habe nicht vor, nochmal zu spielen“, stellt der neue Coach klar. „Ich bin noch von der alten Schule. Trainings-Absagen per WhatsApp gibt’s bei mir nicht – das will ich von den Spielern selber hören.“ Und er ist voller Tatendrang: „Wir haben viel vor und müssen deshalb viel tun!“



Der alte Trainer ist aber noch lange nicht vergessen: „Dank Jürgen Lugmairs Engagements und seiner Leidenschaft konnte einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte, der Aufstieg 2016 in die Bezirksliga, gefeiert werden“, so Malicki. „Lu trägt die DNA des Vereins tief in sich und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Nach fast sieben Jahren wollten wir neue Impulse setzen und haben uns deshalb zu einer Veränderung auf der Trainerposition entschieden.“ Lugmair war von Februar 2014 und bis Mai 2017 und von Juli 2019 bis Mai 2022 Coach der Penzinger.