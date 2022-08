Unbefriedigend

40 Bohrungen bis auf den Felsen

Von: Susanne Greiner

Im Februar wurde der Bereich im Norden der Schlossbergschule gerodet. Hier soll der Anbau entstehen. Hier liegen jedoch vermutlich auch bedeutende Bodenschätze. Und die müssen, bleibt es bei den aktuellen Bauplanungen, vor Baubeginn umfangreich ausgegraben und dokumentiert werden. © Greiner

Landsberg – „Die Bodenschätze bleiben unberührt.“ In der Ausstellung zur Erweiterung der Schlossbergschule, bis letzte Woche im Kloster­eck zu sehen, war dieser Satz auf der Stellwand „Die Bodendenkmalpflege“ zu lesen. Das scheint aber so nicht mehr zu stimmen. Sowohl der Stadtheimatpfleger als auch der stellvertretende Leiter der Bodendenkmalpflege am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Dr. Jochen Haberstroh berichten, dass die aktuellen Planungen bereits ganz anders lauten.

Die bisher öffentlich kommunizierte Variante, den Anbau auf einer ‚Platte‘ zu errichten und so den Eingriff in das Boden­denkmal extrem zu reduzieren, sei nicht realisierbar, sagt Haberstroh: Der Boden sei für die dafür notwendigen Verankerungen nicht stabil genug. Deshalb verfolgten Stadt und Architekten aktuell eine Variante, für die 40 sogenannte Brunnengründungen – mehrere Betonschachtringe aufeinander, deren Hohlraum mit Beton oder Kies aufgefüllt wird – bis auf den zugrundeliegenden Fels in fünfeinhalb Metern Tiefe gesetzt werden müssten. Bei der zuvor angedachten Version hätte man nur in den dafür nötigen ‚Ankerbereichen‘ ausgraben müssen. Da diese nicht so tief gewesen wären wie die aktuell 40 geplanten Brunnengründungen, und weil auch weitaus weniger nötig gewesen wären, hätte das die Ausgrabungsdauer und die -kosten um bis zu 90 Prozent senken können, sagt Haberstroh. Die jetzt nötigen Verankerungen (die auch bei einer Bauvariante im Süden notwendig wären) zuzüglich des ebenfalls eingeplanten „kleinen Kellers im Westen“ würden das Bodendenkmal nahezu komplett zerstören. Das mache umfangreiche Grabungen notwendig, die mindestens eineinhalb Jahre und dauern würden (zuzüglich möglicher Überraschungen, siehe ehemaliger Friedhof der Johanniskirche). Die Kosten dafür schätzt Haberstroh auf mindestens 1,2 Millionen Euro: „Wir stehen jetzt wieder genau da, wo wir ganz am Anfang waren.“ Bei der weiteren Planung stehen Stadt, Architektin und Haberstroh weiterhin in engem Austausch.

„ ... die Bodenschätze bleiben unberührt“, war auf einem der Plakate der letzte Woche zu Ende gegangenen, städtischen Ausstellung im Klostereck zu lesen. © Greiner

Zeitgleich verteidigt die beauftragte Architektin Victoria von Gaudecker die Nordvariante in einem Schreiben an den KREISBOTEN vom 19. August. Darin informiert sie, dass sie gegen die Bürgerinitiative juristisch vorgehe. Die Beteiligten hätten die von ihrem Büro erstellten Grafiken „in liebloser, grober Weise“ verzerrt und verändert. (Zur Erläuterung: Die vom Historischen Verein ausgehende Bürgerinitiative hatte in eine der Gaudlitz-Grafiken den geplanten Anbau an der Nordseite durch einen einmontierten ‚Kasten‘ dargestellt. Inzwischen habe die Initiative eine Abmahnung erhalten sowie die Aufforderung zur Unterlassungserklärung.) Nichtsdestotrotz verweist Gaudecker auf die Klostereck-Ausstellung, in der sich jeder „ein wahres Bild“ der Planungen machen könne.

Dass sich die Planung geändert hat, könnte man aus anderen Äußerungen herauslesen: so in der Stellungnahme der Grünen (siehe unten), in der von einem Bodeneingriff von „bis zu vier Metern“ die Rede ist, weshalb eine archäologische Fachfirma nötig sei. Dass die Stadt laut einem aktuellen Flyer auf ihrer Webseite für die Grabungen – trotz der durch Plattenlösung eigentlich reduzierten Ausgrabungsdauer – weiterhin die von Anfang an gesetzten eineinhalb Jahre angibt, muss kein ‚Indiz‘ sein. Diese Zeitspanne ist auch im Bauzeitenplan verankert.

Ganz anders oder weitermachen? Stimmen aus der Politik

Die Erweiterung der Schlossbergschule bleibt Thema – ob mit oder ohne Berücksichtigung der oben beschriebenen Umplanung. Inzwischen gibt es einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion, einen Antrag an das Landratsamt von Rainer Gottwald und eine Stellungnahme der Stadtratsfraktion der Grünen.

Was passiert, wenn sich der Erweiterungsbau der Schlossbergschule verzögert? Diese Frage stellt sich die Stadtrats-CSU – und dringt auf sofortige Aufnahme der Planungen zur Erweiterung der Grundschule an der Platanen­straße im Landsberger Westen. Beim Anbau im Norden der Schlossbergschule seien „langwierige Grabungen“ zu erwarten, die die rechtzeitige Fertigstellung sowohl der Arbeiten am Bestandsbau als auch die des Neubaus unmöglich machten. Auch ein Bürgerbegehren könne den Anbau verzögern.



Auslöser für das Umschwenken auf die Platanenschule sei die Bevölkerungsprognose: Auch wegen der neuen Baugebiete im Westen erwarte man einen „erheblichen Anstieg der Schülerzahlen im Grundschulbereich um ca. 200 Kinder bis zum Jahr 2025.“ Bis 2033 werde ein weiterer Anstieg um rund 100 Kinder prognostiziert. Eine Erweiterung der Platanenschule sei bei deren Planung berücksichtigt worden. So würden Klassen­räume genau dort entstehen, wo auch die zukünftigen Schüler leben würden – im Westen. Und die Schlossbergschule-Erweiterung könne ohne Druck angegangen werden.



Unbefriedigend



Rainer Gottwald (ödp LL) übt Kritik am Preisgericht, das die Nordvariante auf Platz 1 setzte. Eine „Überprüfung der Aktivitäten der Professoren“ sei „mehr als unbefriedigend verlaufen“: Es seien ‚nur‘ Fachhochschulen-Professoren, keine Uni-Dozenten. Zudem seien die Preisrichter keine Denkmalschutz-Experten. Er vermisse im Preisgericht einen Vertreter des Landesdenkmalamtes, den Stadt- und auch den Kreisheimat­pfleger. Das Preisgericht habe den Denkmalschutz „ignoriert“. Zudem bestehe Ensembleschutz in der Altstadt – weshalb er beim Landratsamt beantragt habe (ungeachtet einer fehlenden Antragsbefugnis, Anm. d. Red.), die Stadtratsbeschlüsse inklusive Auftragsvergaben aufzuheben.



Zukunftsgerichtet

Die Stadtratsfraktion der Grünen befürwortet den Schulstandort Schlossberg und auch die Nordvariante. Man wolle die Zusammenlegung der zwei Schulstandorte Spitalplatz und Pössinger Straße. Eine Erweiterung sei bei beiden Gebäuden nicht möglich, zudem sei ein ‚Doppelbetrieb‘ aufwendig. Im Gebäude am Spitalplatz könne man sich beispielsweise eine Kita vorstellen.

Ebenso stehe man für eine „zukunftsgerichtete vierzügige Grundschule“, also ein „massiver Erweiterungsbau“, der Platz für 450 Schulkinder und 40 Lehrerinnen und Lehrer biete – samt dem Bedarf, der infolge des ‚Ganztagsförderungsgesetzes‘ ab 2026 greife.



Dass eine „Entscheidung für eine Grundschule am Schlossberg sich nicht nur im historischen Bestandsgebäude verwirklichen lässt und es einen größeren Erweiterungsbau brauchen wird“, sei der Fraktion schon lange bewusst. Und der Beschluss, einen Wettbewerb für eine Grundschule am Schlossberg samt Erweite­rungsbau durchzuführen, sei bereits 2018 mit Zustimmung des damaligen OB Mathias Neuner (CSU) gefallen.



Der Anbau im Norden sei sinnvoll, weil er durch den gebogenen Baukörper aus „jeder Perspektive kleiner“ wirke als der Bestandsbau, was bei allen Südvarianten nicht der Fall gewesen sei. Auch gebe es durch den Anbau im Norden eine Trennung von schulischem und öffentlichem Bereich. Eine archäologische Untersuchung würde auch beim Anbau auf der Südseite nötig sein.



Das 2017 seitens der CSU vorgeschlagene Hotel hätte einen nicht minderen Bodeneingriff nötig gemacht und ebenfalls die Sichtachsen der Stadt verändert. Sowohl auf die Bodenschätze als auch auf die historische Bedeutung des Schlossberges für die Stadt sei bereits in der Auslobung zum Wettbewerb hingewiesen worden. Auch eine „ausführliche Stellungnahme“ des Denkmalamtes habe der Auslobung beigelegen. Das Amt habe zudem zu jedem der 18 Entwürfe Stellung genommen – was bei der Vorprüfung der Entwürfe berücksichtigt worden sei.



Bei der Entscheidung für die Nordvariante habe das Preisgericht abwägen müssen. Eine Lösung, die alle Anforderungen erfülle, „kann es unseres Erachtens nicht geben“. Man müsse nicht „historisierend“ bauen: „Neubauten dürfen und müssen teilweise auch Spannungen auslösen dürfen.“