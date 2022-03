Schreck sitzt tief

Jugendrandale in neuer Dimension

Von: Dieter Roettig

Der Schreck über die unschönen Jugendrandale bei ihrem Schondorf-Gastspiel sitzt immer noch tief bei Dominique und Kevin Montelli. © Roettig

Schondorf – Dass eine Minderheit von Jugendlichen am Ammersee-Westufer in schöner Regelmäßigkeit über die Stränge schlägt, ist man ja schon fast gewohnt. Ausschweifungen durch zu viel Alkohol und bisweilen auch Drogen, übermäßig laute Musik, Randale und mutwillige Zerstörungen muss die zuständige Polizeiinspektion Dießen immer wieder bearbeiten. Ihre Bitte nach Hinweisen aus der Bevölkerung bringt leider in der Regel nichts. Jetzt hat in Schondorf das Verhalten einer Gruppe Jugendlicher gegenüber dem Wandercircus „Montelli“ eine neue Dimension erreicht.

Sabine Pittroff, grüne Gemeinderätin in Schondorf, brachte das unleidige Thema in der letzten Gemeinderatssitzung aufs Tablett und sprach von Straftaten, die man nicht mehr tolerieren dürfe. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Diebstahl, Brandstiftung und vor allem Rassismus dürfe man nicht einfach unter den Teppich kehren. So auch die Meinung von CSU-Gemeinderätin Bettina Hölzle, die eine Vorstellung des Circus besucht hatte und sehr begeistert war. Ihr Fraktionskollege Simon Springer zeigte sich entsetzt, was da im Ort abgegangen sei: „Ich schäme mich für das unmögliche Verhalten der Jugendlichen, die sich wie der letzte Dreck benommen haben. Sollte man sie erwischen, muss man sie hart zur Brust nehmen.“ Auch ein Streetworker, den man zusammen mit den Gemeinden Dießen und Utting etablieren will, würde diese Jugendlichen nicht erreichen.



Was war vorgefallen? Der Circus Montelli hatte für ein langes Wochenende beim Sportplatz an der Schondorfer Bergstraße gastiert. Sechs bis acht Jugendliche drangen abends und nachts mehrmals in das Zirkuszelt sowie in das Tiergehege ein. Das Besitzerehepaar Dominique (36) und Kevin Montelli (32) konnte die Clique zwar vertreiben, wurde aber übel als „Zigeuner, die hier nichts zu suchen haben“ beschimpft. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen die Jugendlichen erneut in das Zirkuszelt ein, zogen den Stecker vom Notstromaggregat und nahmen den Schlüssel mit. Damit hatte die junge Familie mit ihrer vier Monate alten Tochter Tiana Letizia sowie ihr Neffe Ricardo (14) weder Heizung noch Licht in ihren Wohnwagen. Der Platz für ihr Gastspiel hatte nämlich keinen Stromanschluss, darum das Notstromaggregat. Die jungen Täter stahlen bei ihrem Abgang einen gefüllten Benzinkanister. Den Treibstoff entzündeten sie später ein Stück entfernt bei der Zufahrtsstraße zum Skaterpark. Dass sie auch die Circus-Plakate abgerissen haben, ist fast schon nebensächlich.



Bei der Diskussion im Gemeinderat stellte Bürgermeister Alexander Herrmann klar, dass man keinesfalls die ganze Dorfjugend verteufeln dürfe, nur weil hier ein paar durchgeknallte Chaoten am Werk waren und zweifellos Straftaten begangen hätten. Laut Gemeinderat Wolfgang Schraml (FWS) sollte man mehr Druck auf die Polizei ausüben. Sie müsse hier sehr ernst ermitteln und nicht wie so oft nach ein paar Wochen den Fall ergebnislos einstellen.



Sabine Pittroff (Grüne) regte die Einrichtung eines Krisenstabs mit Polizei, Bürgermeister, Jugendreferent und Jugendpsychologen an. Alexander Herrmann verwies wiederum auf die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der Polizei in Schondorf eine ehrenamtliche Sicherheitswacht ähnlich wie in Kaufering einzurichten.



Schreck sitzt tief



Nach dem Gastspiel in Schondorf zog der kleine Circus weiter nach Wielenbach im Landkreis Weilheim-Schondorf. Dort bestätigte Dominique Montelli dem KREISBOTEN gegenüber die unschönen Vorfälle und die rassistische Beleidigung als „Zigeuner“. Das habe sie hart getroffen. Sie selbst gehörten nicht zu dieser Volksgruppe, schätzten aber viele Kolleginnen und Kollegen dieser Gruppierung als wunderbare Menschen.

Der Circus Montelli wurde 2015 von Dominique Montelli und ihrem Mann Kevin gegründet. Beide stammen aus Familien, die seit neun bzw. sieben Generationen im Zirkusgeschäft tätig sind. Bemerkenswert ist bei den Montellis, dass sie nur mit Hilfe ihres Neffen Ricardo (14) alles selbst bestreiten: Transport, Auf- und Abbau, Versorgung der Tiere, Werbung und natürlich auch das Programm in der Manege. Bis die Vorstellungen losgehen, sitzt Dominique an der Kasse und verkauft Popcorn. Beliebt ist hinterher ein Besuch im Streichelzoo des Tiergeheges. Lamas, Ponys, Ziegen, ein Pferd und ein Kamel aus nächster Nähe lassen die Kinderherzen höher schlagen.



Die spielfreie Corona-Zeit haben die Montellis in Icking überbrückt. Einen Teil ihrer Kosten konnte durch die Grundsicherung des Jobcenters gedeckt werden. Etwas Geld für den Unterhalt der Tiere kam durch den Streichelzoo herein. Die Besucher konnten Futtertüten kaufen und an die Tiere verfüttern. Viele Menschen aus der Gemeinde haben auch für das Fortbestehen des Circus gespendet. „Aufgeben war keine Option“, erzählt Dominique Montelli. „Unsere Vorfahren haben ihre Zirkusse über Kriege gerettet, da werden wir auch die Pandemie überstehen“. Umso mehr haben sie sich gefreut, dass ihre Tournee jetzt weitergeht. Leider bekamen sie in Schondorf einen Dämpfer, den sie immer noch nicht verkraftet haben.



Vom 17. bis 20. März gastieren die Montellis am Gemeindebad in Uffing am Staffelsee. Ein Tipp für einen Ausflug mit Kind und Kegel ins „Blaue Land“, verbunden mit einem Zirkusbesuch. Das täte der Corona-gebeutelten Seele gut und auch dem Fortbestehen des kleinen Wanderzirkus.