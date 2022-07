Schondorf will Tempo 30 über Lärmaktionsplan erzwingen

Von: Dieter Roettig

Die Aufforderung „Freiwillig 30 Schondorf zuliebe“ nehmen sich nur wenige Autofahrer zu Herzen. Jetzt versucht die Gemeinde mit einem Lärmaktionsplan die Geschwindigkeit gesetzlich drosseln zu lassen. © Roettig

Schondorf – Seit Jahren schon bemüht sich die Gemeinde Schondorf um die Einführung von Tempo 30 auf der ortsdurchquerenden Staatsstraße St2055. Bis zu 17.000 Fahrzeuge quälen sich werktäglich durch den Ortskern und stellen eine große Belastung für alle Lebensbereiche dar mit Abgasen, Feinstaub und Lärm. Und genau mit letzterem wird jetzt der nächste Versuch gestartet, das zuständige Straßenbauamt Weilheim umzustimmen.

Was in der Ostufer-Gemeinde Inning nach vierjährigen Bemühungen durchgesetzt wurde, soll jetzt auch in Schondorf Schule machen. Die ebenfalls mit täglich bis zu 14.000 Autos viel befahrene Inninger Ortsdurchfahrt ist die erste Staatsstraße im Landkreis Starnberg, auf der jetzt Tag und Nacht durchgängig Tempo 30 gilt. Möglich gemacht haben das Gemeinderat und Verwaltung mit einer „Lärmaktionsplanung“ gemäß einer EU-Richtlinie, vorsichtshalber begleitet von einem Juristen. Lärmschwerpunkte wurden gesetzt und die Anzahl der betroffenen Bürger und belasteten Gebäude akribisch ermittelt. Das Ergebnis zwang das hoheitliche Straßenbauamt in die Knie. Jetzt gilt Tempo 30 und als Bonus bekommt die Staatsstraße im kommenden Jahr sogar noch einen „Flüsterasphalt“.



Genau nach dem Inninger Konzept will jetzt die Gemeinde Schondorf vorgehen. Es gibt zwar bereits eine von Stadtplaner Klaus J. Schulz durchgeführte Feinuntersuchung, die aber laut Gemeinderat Simon Springer „am Straßenbauamt vorbei ausgearbeitet wurde“. Zusammen mit Schondorfer Bürgern hat man daraus diverse Vorschläge zusammengestellt wie Geschwindigkeitsbegrenzung, Tempotunnel, Querungshilfen, Rechts-vor-Links-Lösungen, Bedarfsampeln, breitere Gehsteige, begrünte Fahrbahnteiler, Kreisverkehre oder begleitende Radwege.



Ein Okay der Weilheimer Behörde für diese Verbesserungs- und Aufwertungsmaßnahmen blieb aber aus, da an einer Staatsstraße so gut wie nie „rumgedoktert“ werden darf. Das Ziel einer Staatsstraße sei schließlich, schnell von A nach B zu kommen.



Jetzt endlich gibt es laut Bürgermeister Alexander Herrmann mit der Aufstellung eines Lärm­aktionsplanes Hoffnung auf Einführung von Tempo 30. Das „Entschleunigen“ der Staatsstraße hatte bereits die Initiative „Freiwillig 30 – Schondorf zuliebe“ versucht. Mit 20 auf wetterfesten Spezialplanen gedruckten Riesenbannern an Zäunen und Hauswänden entlang der Ortsdurchfahrt wurden die Autofahrer aufgefordert, den Fuß vom Gas zu nehmen. Wie Gemeinderat Rainer Jünger, einer der Initiatoren, mit mehreren Versuchen festgestellt hat, dauert die Ortsdurchfahrt mit Tempo 30 gerade mal 40 Sekunden länger.



Dass es Schondorf jetzt ernst meint, zeigt auch der Beitritt der Gemeinde zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Bereits 237 Städte und Gemeinden haben sich zu einer starken Lobby zusammengeschlossen. Sie will sich vehement dem Bund gegenüber dafür einsetzen, dass die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden, nämlich zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen.