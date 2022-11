Doppeltes Losglück im Prix-Gelände

Günstige Wohnungen in Schondorf

Von Dieter Roettig schließen

Schondorf – Neuland in der Geschichte der Ammerseege­meinde: Ein Bürgermeister rechtfertigt sich in einem an alle Haushalte verteilten Offenen Brief für eine Angelegenheit, mit der er nach eigenem Bekunden eigentlich nichts zu tun hatte und hat.

Es geht um den Erwerb von Eigentumswohnungen im „Aal“ auf dem Prix-Gelände, für die zwei seiner Kinder letztlich im Losverfahren den Zuschlag bekamen. Eines seiner Kinder bot die Wohnung bei ImmoScout24 mit vollem Namen zur Miete an (der KREISBOTE berichtete). Auch wenn eine Vermietung von der Germeinde unter bestimmten Bedingungen genehmigt werden kann, kochte die Volksseele hoch.

Interessenten für eine der 18 Wohnungen im „Aal“ mussten sich mit einem Fragebogen bewerben, der nach einem Punktesystem ausgewertet wurde. Es ging um Einkommen, Vermögen, familiäre Verhältnisse und soziales Engagement. Nach Prüfung durch die Verwaltung kamen 36 potentielle Käufer für die Wohnungen in Frage, darunter die Bürgermeister-Kinder. Da sie mit 14 weiteren Aspiranten die gleiche Punktezahl im Ranking hatten, entschied man sich für das Losverfahren. Das doppelte Losglück war auf Seiten der beiden Bürgermeister-Kinder.



Alexander Herrmann selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Auswahlverfahren zurückgezogen, nachdem ihn seine Kinder über ihre Bewerbung informiert hatten. Vizebürgermeister Martin Wagner übernahm das Verfahren, Verlosung inklusive. Unterstützt vom damaligen Geschäftsleiter Ralf Müller und Rechtsanwalt Klaus Hoffmann. Das ganze Prozedere lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit.



In seinem Offenem Brief rechtfertigt Herrmann diese Aktion: „Die Mietsituation auf dem Schondorfer Wohnungsmarkt ist dramatisch für Familien mit einem durchschnittlichem Einkommen. Deshalb wollte mein Kind die Wohnung für eine Übergangszeit zur Verfügung stellen und hätte dafür alle Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag übernommen.“ In dieser Übergangszeit wäre sein Kind in der aktuellen Wohngemeinschaft geblieben. Herrmann betont, sein Kind hätte weder gegen den Kaufvertrag verstoßen oder in sonst irgendeiner Weise unrechtmäßig gehandelt, noch seien die Intentionen moralisch fragwürdig gewesen.



Auch eine moralische Verfehlung seinerseits könne er nicht feststellen. „Vielmehr ist es in meinen Augen moralisch bedenklich, dass der Versuch, mich zu diskreditieren, auf Kosten meiner Familie und der Verwaltung unternommen wird“, so der Schlusssatz von Alexander Herrmann als Privatmann in seinem Offenen Brief.