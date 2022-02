„Gemeinsam füreinander da“ startet durch

„Gemeinsam füreinander da“ (von links): Sabine Pittroff, Linda Erntl, Jo-Ann Meding, Thea Schneider, Gerti Huber, Hans Starke, Alexander Herrmann, Heidi Rösner, Peter Raithel und Franzi Königl. Beim Fototermin nicht dabei war Erwin Ehle) Fotograf: © Yorck Dertinger

Schondorf/Utting – Seit gut einem Jahr gibt es den Zusammenschluss der Vereine „Gemeinsam“ und „Füreinander“ sowie der Gemeinde Schondorf, der Nachbarschaftshilfe, dem Seniorenreferat und -beirat. Nun wird die Lücke bei der niederschwelligen Betreuung in der Altenhilfe mit der Fachkraft Astrid Klimt geschlossen. Seit Jahresbeginn wird die Schondorfer Initiative „Gemeinsam Füreinander Da“ (GFD) zudem von Schirmherr Dr. Wolfgang Moser unterstützt.

Bei der Initiative GFD werden die ehrenamtlichen Angebote der Altenhilfe gebündelt. Unter einem Dach sind nun der Uttinger Verein „Füreinander“, der bereits über zehn Jahre Erfahrung bei der niederschwelligen Betreuung zum Beispiel durch geschulte Alltagshelfer*innen vorweisen kann, der Schondorfer Verein „Gemeinsam“ mit dem Fahrdienst Sozial­mobil, der Nachbarschaftshilfe und finanzieller Hilfe in Notlagen, die Gemeinde Schondorf, die Seniorenreferentin Franziska Königl, Seniorenbeirat Erwin Ehle, Projektkoordinatorin Jo-Ann Meding sowie Gemeinderätin und Initiatorin Sabine Pittroff.



Pittroff ist der Motor der Initiative, die alle Beteiligten 2020 an einen Tisch geholt hat. „Füreinander da sein“ bedeutet für die Gemeinderätin, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, Menschen, die Hilfe annehmen unterstützen, so dass ein Netz an „Sorgenden Gemeinschaften“ entsteht.



Die Gemeinde Schondorf hat im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit mit „Füreinander“ vereinbart und stellt ein jährliches Budget zur Verfügung, aus der die halbe Stelle der Fachkraft für Schondorf finanziert wird. Vorteil dabei ist auch, dass der eingetragene Verein eine Zulassung hat, um mit der Pflegeversicherung abrechnen zu können. Bereits ab der ersten Pflegestufe gibt es einen Entlastungsbetrag, den Personen, die Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags möchten, für geschulte Alltagsbegleiter von der Pflegekasse erhalten können.



Für Schondorf wird ein eigener Kreis an geschulten Alltagshelfern aufgebaut, Betreuungsangebote geschaffen und Beratung angeboten. Für diese Aufgaben wurde nun die Fachkraft Astrid Klimt eingestellt. Sie trat ihren Dienst Mitte Januar an und wird nun entsprechend eingearbeitet. Ihr Büro befindet sich aktuell im Schondorfer Seniorentreff, Am Griesfeld 9.



Inzwischen hat sich für die Initiative GFD auch ein Schirmherr gefunden: Dr. Wolfgang Moser. Der Allgemeinmediziner praktiziert seit über drei Jahrzehnten in Schondorf, hat dort auch das Amt des Wasserwacht-Arztes inne und war schon ehrenamtlich bei Auslandseinsätzen in Haiti und Kamerun tätig. Der 69-Jährige übergab im vergangenen Jahr seine Hausarztpraxis und arbeitet dort noch halbtags mit. Weiterhin ist Moser als Notarzt im Einsatz.



Dr. Wolfgang Moser ist Schirmherr der Initiative „Gemeinsam Füreinander Da“. © Privat

Für den KREISBOTEN beantwortet GFD-Schirmherr Wolfgang Moser drei Fragen im Kurzinterview.



Seit Jahresbeginn sind Sie Schirmherr für GFD. Was hat Sie dazu bewogen?

Moser: „Zunächst war es eine große Ehre für mich, gefragt zu werden. Es macht für mich Sinn, die bestehenden Initiativen und Unternehmungen für ältere Menschen und neue Angebote für den sozialen Zusammenhalt unter einem Dach zu vereinen. Außerdem fühle ich mich Schondorf sehr verbunden.“

Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Initiative GFD?

Moser: „Ich bin gerne der Botschafter. Aber ich möchte mich auch selbst aktiv einbringen und beispielsweise Vorträge halten. Ich kann mir auch vorstellen, selbst einen Senior oder eine Seniorin als Alltagshelfer zu betreuen.“

Sie praktizieren seit über drei Jahrzehnten als Hausarzt in Schondorf und haben unzählige Hausbesuche absolviert. Was möchten Sie aus dieser Erfahrung heraus gerne ändern?

Moser: „Ich möchte etwas gegen die Einsamkeit der älteren Menschen unternehmen. Viele haben nur den Fernseher als Ansprechpartner und eine sinnvolle Beschäftigung und Ansprache fehlt. In Schondorf ist der Bedarf an Unterstützung größer als man es vermuten würde. Da viele auch bereit sind, zu helfen, ist die Idee der Zusammenführung unter fachkundiger Anleitung einfach ein ganz großartiges Konzept. Dazu gehören auch ansprechende Räumlichkeiten, die auch für Ältere gut zu erreichen sind.“