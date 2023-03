Schondorfer Jakobsbühne: Landrat als „unerwarteter Gast“

Von: Dieter Roettig

Krimi-Theater in Schondorf: (v.l.) Alexa Dorow, Rainer Jünger, Peter Förg, Thomas Eichinger und Ariane Casagrande im Agatha Christie-Krimi „Der unerwartete Gast“. © Roettig

Schondorf – Was hat der Landkreis nur für Schwarze Schafe unter den Politikern? Da betrügt die Landsberger Stadträtin Alexa Dorow ihren Mann mit dem Schondorfer Gemeinderat Rainer Jünger, Landrat Thomas Eichinger entpuppt sich als ausgefuchster Geschichtenverdreher und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow zieht wie der Pate genüsslich die Fäden im Hintergrund.

Keine Angst: Alles nur Theater in der neuen Inszenierung der Schondorfer Jakobsbühne. Das auf Krimis spezialisierte Ensemble hat mit „Der unerwartete Gast“ ein Bravourstück der „Queen of Crime“ Agatha Christie einstudiert. Der Thriller feierte seine viel beklatschte Premiere in der Aula des Landheims Ammersee. Das Internat muss dabei nicht auf seinen Stiftungsleiter Rüdiger Häusler verzichten – auch wenn er das Mordopfer überzeugend mimte.

Während vor 55 Jahren Queen Elizabeth II. eine der ersten Aufführungen im Londoner Duchess-Theatre besuchte, waren hier mit Alexander Herrmann und Siegfried Luge nur die ungekrönten Oberhäupter von Schondorf und Eching Ehrengäste.



Schauplatz des Krimis ist ein Anwesen in Süd-Wales, wo in einer nebelig-gruseligen Novembernacht Michael Starkwedder (Thomas Eichinger) mit seinem Wagen im Graben landet. Auf der Suche nach Hilfe kommt er zum Haus der Familie Warwick. „Der unerwartete Gast“ tritt über die offene Terrassentüre ein und trifft auf Laura Warwick (Alexa Dorow) mit der Pistole in der Hand. Im Rollstuhl ihr Mann Richard, den sie angeblich gerade erschossen hat. Anstatt die Polizei zu rufen, bastelt der Starkwedder eine abenteuerliche Geschichte nach dem Motto „Verbrechen ist kein Kinderspiel“ zusammen, um die arme Witwe vor dem Galgen zu retten. Denn ihr Mann, einst Großwildjäger, war ein Ekel – und schoss jede Nacht aus der (offenen!) Terrassentüre auf Katzen und Vögel. Letztendlich sind alle verdächtig. Jeder hat „Dreck am Stecken“ und weiß vom Dreck der anderen. Inspektor Thomas (Peter Förg) hat alle Mühe bei der Aufklärung, unterstützt von der mit Gestik überbordenden, dichtenden Sergeantin Cadwallader (Ariane Casagrande). Rainer Jünger spielt als gelackter Mr. Wichtig den Liebhaber der Hausfrau, Claudia Dzsida die resolute Mutter des Mordopfers.



Publikumslieblinge waren Martin Rempfer als monoton-säuselnder Butler Henry Angell und Kristina Klocke als durchgeknallte Nichte Jane von Onkel Raul Bennett (Michael Schulz). Der 80-jährige Josef Linden als „Tulpen-Opa“ rundete das Ensemble ab, dessen Leistung vom Publikum mit viel Applaus honoriert wurde, in den auch Alex Dorow für seine Regie einbezogen wurde. Komplimente gab es für die Hauptdarsteller Alexa Dorow und Eichinger.



Weitere Aufführungen: 1. und 2. April im Stadttheater Landsberg, 14., 15. und 16. April im Landheim Ammersee und am 20. und 23. April im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum.