Schondorfer Kinder-Paradies für zehn Millionen Euro

Von: Dieter Roettig

Teilen

AS_Kita Schondorf Das S-förmige KIS-Konzept für 200.jpg © Illustration: Mahlknecht-Herrle Architektur

Schondorf - Wenn eine Gemeinde wie Schondorf mit der Prix-Siedlung wächst, muss auch die Infrastruktur mithalten. Das und zusätzlich einen wichtigen Schritt in die Zukunft hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit 13:1 Stimmen abgesegnet.

Auf einem rund 8.300 Quadratmeter großen Gemeindegrundstück an der Bergstraße wird eine in der Form außergewöhnliche Kindertagesstätte entstehen: In fünf Kindergarten- plus einer Integrationsgruppe sowie vier Krippengruppen sollen über 200 Kids betreut werden. KIS nennt die Gemeinde das Projekt wegen der Form eines großen S.



Bei einem in der Zukunft höheren Bedarf an Plätzen erlaubt die modulare Grundform ein einfaches Anbauen an beiden Enden des Baukörpers. Andererseits sind bei demografischen Veränderungen die Räumlichkeiten auch anderweitig nutzbar, weil sie autark von außen begehbar sind. Damit sei man für alle Fälle flexibel, wie Bürgermeister Alexander Herrmann das Konzept lobte.



Die pädagogischen Bedürfnisse und Ansprüche seien in konstruktiver Zusammenarbeit mit der künftigen Leitung der Einrichtung erarbeitet worden, betonte Architekt Alexander Herrle vom Büro Mahlknecht-Herrle bei der Vorstellung im Gemeinderat. Dem S-förmigen Baukörper liege ein einfaches Konstruktionsprinzip zugrunde: Zwei sich gleichende Module bzw. Grundformen werden aneinander gereiht und mit einem überstehenden begrünten Satteldach verbunden, das zudem schattenspendend ist. Das Gebäude wird eingeschossig gebaut und nur teilunterkellert. Die Energieversorgung soll über Photovoltaik auf den Dächern erfolgen. Die S-Form erweise sich hier sehr vorteilhaft, da die Sonne zu jeder Tageszeit eine optimale Bestrahlungsfläche vorfinde.



Eigene Adresse

Trotz seiner notwendigen Größe behalte das Gebäude eine kindsgerechte Orientierung und Maßstäblichkeit. Im Ergebnis werden sich zwei Gruppen jeweils ein von außen zugängliches „Haus mit einer eigenen Adresse“ teilen. Die Eltern können die Kids also ohne Gedränge direkt vor dem richtigen Eingang abliefern. Genügend Parkplätze für Personal und Bring-Hol-Verkehr sowie Fahrrad-Ständer sind geplant. Sollten die Plätze nicht ausreichen, könne man das gemeindliche Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einbeziehen, wie Bürgermeister Herrmann ergänzte. Auch die Außenspielflächen sind den Gruppen zugeordnet. Es wird Vorgärten, geschützte Innenhöfe und halb offene Räume geben sowie eine Fläche für „wildes Toben“.



Die Ausführungen von Architekt Alexander Herrle wurden vom Gremium mit Lob und Beifall bedacht. Bei der Kostenschätzung und den Fördermöglichkeiten, vorgetragen von Dipl.-Ing. Sophie Lübbeke von der Bauverwaltung, mussten die Gemeinderäte aber doch erstmal schlucken. Knapp zehn Millionen Euro soll das Vorzeigeprojekt für zehn Gruppen kosten, wovon ein Förderzuschuss von 4,4 Millionen Euro im Raum steht. Laut Sophie Lübbeke seien Kosten von ca. einer Million Euro pro Gruppe durchaus üblich und im Rahmen.



Dazu Vize-Bürgermeister Martin Wagner (CSU): „Die nächsten Haushalte werden davon bestimmt. Darum müssen wir die Finanzierung und Kosten genauestens im Blick behalten.“ Der Gemeinderat beschloss mit 13:1 Stimmen die Weiterverfolgung des so vorgestellten Projekts. Die Gegenstimme kam von Wolfgang Schraml (FWS). Ohne eine exakte Kostenplanung könne er das Projekt zunächst nicht befürworten.