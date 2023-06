Schondorfer Kreis zeichnet erstmalig „gelungenen“ Neubau aus

Von: Dieter Roettig

Über die Plakette „GELUNGEN“ freuen sich (v.l.) Cornelius Mayer-Tasch, Ursula und Dr. Thorsten Bosch, Dorothee Mayer-Tasch und Andreas Kloker. © Roettig

Schondorf – Wer von der Straße „Am Eichet“ in die „Sonnenleite“ abbiegt, wird beim Haus Nr. 3 anerkennend nicken: Hier hat wohl jemand ein altes Villenanwesen liebevoll renoviert. Dass man damit völlig daneben liegt, machte jetzt der „Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschaftspflege“ öffentlich. Denn es handelt sich hier um einen kompletten Neubau, der mit dem Gestaltungspreis „Gelungen“ ausgezeichnet wurde.

Wie Vorsitzende Dorothee Mayer-Tasch bei der Überreichung der Plakette betonte, sei man erstmals seit Einführung der Prämierung 2017 davon abgekommen, die Besitzer historischer und ortsbildprägender Gebäude für ihre denkmalgerechte Restaurierung zu ehren. Wie die „Villa Schwarz“ in der Seestraße, das großbäuerliche Anwesen der Familie Wagner in der Landsberger Straße, das von Kunstmaler Jan Davidoff zu neuem Leben erweckte Cornelius-Haus in der Moraschstraße oder zuletzt sogar die renovierten grünen Umkleidekabinen im Strandbad Forster aus der Bäder-Glanzzeit um 1930. Die aktuelle Auszeichnung sei ein Signal dafür, dass der Schondorfer Kreis das Bewahren und das Erneuern gleich wichtig nehme.



In diesem Jahr ging der Preis an das Ehepaar Ursula und Dr. Thorsten Bosch, dem es mit dem Neubau ihres Mehrparteienhauses gelungen sei, sich nahtlos in den Kontext der gewachsenen Umgebung einzufügen. Kulturwissenschaftler Prof. Peter Cornelius Mayer-Tasch lobte ausdrücklich die „Villenburg“ mit dem markanten Türmchen für Gestaltung, Material und Farbgebung, das durch die Waschelputztechnik historisch wirkt. Das Dach ist mit Schindeln aus Lerchenholz gedeckt und teilweise begrünt.



Gelobt wurde auch die Offenheit zur Sonnenleite-Straße hin und dass man sich nicht hinter einer Hecke verstecken wolle. Das Haus umfasst sieben vermietete Wohneinheiten zwischen 49 und 99 Quadratmetern mit Balkonen, einen Aufzug und eine Tiefgarage. Architekt war der Schondorfer Kurt Bergmaier, der eng mit Künstler Andreas Kloker zusammengearbeitet hat. Der Metallspezialist hat unter anderem die Balkongeländer, das Mülltonnenhäuschen und die Briefkastenanlage gestaltet. Glücklicher Zufall, dass er auch die Plakette „Gelungen“ des Schondorfer Kreises entworfen und hergestellt hat.



Bauherr Dr. Thorsten Bosch erinnerte in seiner Dankesrede nach dem Motto „Ende gut, alles gut“ an die teils komplizierten Planungs- und Bauarbeiten, die wegen Problemen mit der Nachbarschaft und dem Landratsamt sogar über ein Jahr unterbrochen werden mussten. Da bedeute die Auszeichnung ein besonders gelungenes Happy End.