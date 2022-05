Ans schwankende Ufer

Schondorfer Piendl in der Südsee angekommen

Von: Thomas Ernstberger

Südsee par excellence: Paul Piendl, Co-Pilotin Emma Eggert und Piendls treue „Wasa“ sind auf Nuku Hiva, einer Inselgruppe nordöstlich von Tahiti, angekommen. © Piendl

Schondorf/Nuku Hiva – Paul Piendl hat endlich wieder festen Boden unter den Füßen – und feierte die erfolgreiche Pazifik-Überquerung mit einem „Anlegerbier“ in der Südsee.

Um 18.01 Uhr klingelt beim KREISBOTEN-Reporter das Telefon. „Guten Morgen. Alles gut bei Dir? Ich bin gerade aufgestanden – bei uns ist es halb Sieben in der Früh“, grüßt der Schondorfer Weltumsegler Paul Piendl (23) aus der Südsee. Mit einem Zeit-Unterschied von 11,5 Stunden. Die Verbindung ist top – viel besser als die ein oder andere aus Deutschland oder einem Nachbarland. Dabei ist Nuku Hiva, die Hauptinsel im Norden der Marquesas-Inselgruppe im Pazifik, rund 15.000 Kilometer Luftlinie entfernt ...



Paul und seine Wiener „Co-Pilotin“ Emma Eggert (22) haben’s geschafft. Nach 34 Tagen „allein zu zweit“ auf hoher See haben sie mit ihrer „Wasa“ die 4.100 Seemeilen (knapp 7.600 Kilometer) zwischen Panama und Französisch-Polynesien bewältigt. Eine Pazifik-Überquerung ohne Probleme, ohne unvorhersehbare Überraschungen, sogar ohne Stürme, Gewitter und größeren Regen. „Es war fast ein bisschen langweilig“, erzählt Paul lachend. „Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung und ein krasses, großes Abenteuer. Die Tage sind wie im Flug vergangen.“



Wie verbringt man so eine lange Zeit zu zweit auf einem Boot? Paul: „Viel lesen – ich hatte Bücher dabei, Emma Hörbücher und Podcasts. Schlafen, die Angel auswerfen, Kleinigkeiten am Boot machen, kochen – irgendwas hatten wir immer zu tun.“ Die in Panama eingekauften Vorräte (viel Obst und Gemüse sowie jede Menge Konserven) reichten locker, die unterwegs geangelte Ausbeute war eher bescheiden. „Wir haben am Ende der Überfahrt sogar noch die letzten beiden Eier aus Panama gegessen.“ Pauls Tipp: „Wenn man Eier immer wieder mal umdreht, werden sie nicht so schnell schlecht…“



Bootsbauer Paul und Kunst-Studentin Emma kommen beide vom Ammersee. Vor ihrem gemeinsamen Segel-Abenteuer kannten sie sich aber nur eher flüchtig. Gab’s da Probleme, wenn man so lange auf engem Raum aufeinandersitzt? „Es lief gut“, berichtet Piendl. „Natürlich hatten wir zwischendurch mal kleinere Differenzen, aber wir haben das Problem gut und schnell gelöst. Wir haben alles besprochen und waren dann ein wunderbares Team. Dem anderen direkt sagen, wenn einen was stört – das hilft. Auch auf einem Boot…“



Ans schwankende Ufer



Die Wasa kam spät nachts an, die beiden Abenteurer wurden sogar von Freunden begrüßt, die Paul auf Curaçao kennengelernt hatte. Und die schon mal „vorausgesegelt“ waren. Am nächsten Morgen ging’s runter vom Schiff: „Wir brauchten schon einen Tag, bis wir so richtig gecheckt haben, dass wir wieder an Land sind.“ Wie geht’s jetzt weiter? Erst mal mit viel Fisch – „nachdem wir da an Bord nicht so erfolgreich waren“. Paul: „Bei den Fischern hier kann man jede Menge Thunfisch kaufen. Das Kilo, das man mindestens abnehmen muss, kostet gerade mal fünf Dollar.“



Die nächste Zeit wollen sie „relaxt angehen“, drei, vier Wochen haben sie sich für die Besichtigung der Marquesas vorgenommen. Das ist ein Archipel mit 14 Inseln südlich des Aquators im Pazifischen Ozean, 1.600 Kilometer nordöstlich von Tahiti. Sie sind die Gipfel einer aus der Tiefsee aufragenden Gebirgskette vulkanischen Ursprungs – mit tropischer Fauna, Regenwald und zahlreichen Vogelarten.



Über das Tuamotu-Archipel, der weltgrößten Gruppe von Korallen-Atollen und -Inseln, für die auch rund ein Monat eingeplant ist, geht’s dann weiter nach Tahiti, zur „Königin Französisch-Polynesiens“, wie die Insel auch genannt wird. Die Ankunft dort ist für Anfang Juli geplant.



„Bis dahin bleiben wir zusammen“, erzählt der Schondorfer. Auf Tahiti werden sich die Wege des „wunderbaren Teams“ dann trennen: „Das ist unser letztes gemeinsames Ziel. Emma wird dort aussteigen.“ Für Paul geht das große Abenteuer aber weiter.