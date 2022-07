Tauchen mit Haien

Von: Thomas Ernstberger

Spaß beim Tauchen – hier ohne Haie: Paul und Emma unter Wasser in der Südsee © Piendl

Schondorf/Fakarava – Das Handy klingelt um halb neun am Abend. Und die Verbindung ist klarer als bei so manchem Gespräch aus der Nachbarschaft. Dabei sitzt der junge Abenteurer vom Ammersee am anderen Ende der Leitung auf Rotoava, der gerade mal 16 Quadratkilometer großen Hauptinsel von Fakarava, einem 800-Einwohner-Atoll im Tuamotu-Archipel in der Südsee, knapp 16 000 Kilometer von der Heimat entfernt.

„Guten Morgen“, grüßt Paul Piendl – und erklärt gleich mal: „Der Zeitunterschied beträgt zwölf Stunden – wir haben hier super WLAN und in den größeren Dörfern funktioniert das 4G-Netz schon sehr gut.“ Fast auf den Tag genau eineinhalb Jahre ist der 23-jährige Weltumsegler seit dem Start am 31. Dezember 2020 in Portugal auf seiner 40 Jahre alten „Wasa“ unterwegs. Und hat jetzt mit seiner Wiener (Noch)-Co-Pilotin Emma Eggert (22) eine traumhafte Gegend im Pazifischen Ozean erreicht. „Es ist absolut fabelhaft hier und die Leute sind alle wahnsinnig nett zu uns. Aber am Boot geht halt immer was kaputt, was dann repariert werden muss“, erzählt der Schondorfer Bootsbauer. Aber: „Es ist alles wahnsinnig teuer hier. Im Supermarkt einkaufen macht keinen Spaß.“ Deshalb ist Pauls Angler-Talent besonders gefragt: „Ich gehe mit der Harpune zum Speerfischen“ – da fängt er Papageienfische, Langnasenfische oder Zackenbarsche, die hierher zu Tausenden zur Fortpflanzung kommen. Aber da ist Vorsicht geboten: „Die Fische sind einmal giftig, einmal genießbar. Ich frage immer die lokalen Fischer, welcher in Ordnung ist“, verrät Piendl. Zu den gebratenen Fischen gibt’s dann selbst geerntete Kokosnüsse und Kokosmilch. Das Speerfischen ist übrigens nicht die einzige Beschäftigung im Wasser der Südsee von Französisch-Polynesien: „Es gibt hier wahnsinnig viele Haie. Mit denen zu tauchen, macht richtig viel Spaß.“



Neben Emma hat Paul einen neuen Mitfahrer an Bord: Gabriel aus Arizona, einen Indianer vom Stamm der Navajo, den er auf den Marquesa-Inseln kennengerlernt hat. „Wir sind eine lustige Truppe. Es macht Spaß, zu Dritt zu segeln, da hat man ein bisschen mehr Abwechslung.“



Die Wege des Trios werden sich aber schon in den nächsten Tagen trennen. Piendl: „Es geht jetzt weiter nach Tahiti, dort werden mich Emma und Gabriel wie geplant verlassen. Ich werde ein paar Tage bleiben, um das Boot auf Vordermann zu bringen, anschließend geht es weiter – mit Zwischenstopps – Richtung Fidschi. Das ist rund 1800 Seemeilen von Tahiti entfernt.“ Piendl wird dann eine neue Crew an Bord haben: „Ich will wieder zu Dritt segeln. Zwei potenzielle Mitseglerinnen, eine aus Polen, eine aus Israel, habe bereits gefunden.“ Es bleibt spannend – und der KREISBOTE berichtet weiter über Pauls großes Abenteuer.