Essen unter Pflanzen

Schondorfs Bahnhofsschuppen mit Botanischem Garten?

Von: Dieter Roettig

Eingepackt in eine Art Botanischer Garten ist diese Variante der Bahnhofsschuppen-Weiternutzung. © WSM-Architekten

Schondorf – Mit schöner Regelmäßigkeit steht die Zukunft des 124 Jahre alten Güterschuppens samt dem nicht gerade attraktiven Umfeld des Bahnhofs auf der Agenda des Gemeinderats. Für die meisten Schondorfer ist der graue Klotz ein „Schandfleck“, der nach dem Votum des Bürgerentscheids von 2014 längst abgerissen werden sollte.

Die Denkmalschutz-Behörde sieht hier dagegen ein erhaltenswertes „geschichtlich und künstlerisch wichtiges Denkmal“. Jetzt bekam der Schuppen zwei neue Superlative: „Strahlkraft“ bescheinigten ihm die Architekten Florian Wiesler und Tobias Schmidt vom WSM-Büro in Pöcking. Er sei ein „Rohdiamant“, der nur geschliffen werden müsse. Dazu haben sie im Auftrag der Kommune eine Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Neue Mitte Schondorf“ entwickelt und präsentiert.



In dieser Mitte hat der Güterschuppen für die beiden Planer eine zentrale Bedeutung mit diversen Nutzungsmöglichkeiten: Café/Bar/Restaurant, Hofladen, Bücherei, Jugendzentrum, Tourist-Info, Kunst und Kultur und sogar als Standesamt.



Drei Varianten wurden dabei vorgestellt. Das erste Konzept „Box im Haus“ sieht zentral in der Nutzfläche von ca. 55 Quadratmetern einen Barblock samt Tourist-Infopoint über LED-Monitore und Touchscreen vor, drum herum eine Café-Gastronomie platziert. Die Gesamtkosten inklusive Sanierung, Innenausbau, Mobiliar und Nebenkosten schätzen Wiesler und Schmidt auf 362.000 bis 448.000 Euro.



Bis zum Vierfachen dessen würde das Konzept „Durchgestreckter Güterwagen“ kosten. Die außergewöhnliche Studie sieht einen langgestreckten Baukörper mit dem integrierten Schuppen entlang der Bahngleise vor, der an einen stehenden Güterzug erinnern soll. Samt Obergeschoss und Terrasse ergäbe das eine Nutzfläche von bis zu 274 Quadratmetern, die man als Infopoint, Burger-House oder Restaurant plus Café, Bäckerei, Hofladen, für Geschäfte und auch als Bürgerhaus für Kultur und Veranstaltungen nutzen könnte. Auf der begrünten Dachterrasse wäre sogar ein Biergarten möglich.



Essen unter Pflanzen



Die Variante 3 nennt sich „Haus im Haus“ und hier würde der Bahnhofsschuppen in einen Skelettbau mit Metallgewebe oder Glaswänden „eingepackt“. Wie in einem Botanischen Garten könnten in den Innenseiten Pflanzen hochwachsen. Der eigentliche Schuppen sollte dabei als Gastronomie genutzt werden. Kostenschätzung: 1,3 bis 1,75 Millionen Euro. Die Architekten betonten, dass die Bausubstanz des Schuppens grundsätzlich gut sei, wobei aber eine grundlegende Sanierung sowie die Schaffung von Barrierefreiheit unumgänglich seien.



Weit über diese Studien hinaus haben die beiden Architekten Fleißaufgaben gemacht. Sie legten Bürgermeister Alexander Herrmann und den Gemeinderäten städtebauliche Entwürfe für das gesamte Areal von Bahnhof, Güterschuppen, Rathaus, Jugendzentrum und Edeka-Markt vor. Bei dieser „neuen Mitte Schondorf“ könnte aus dem Supermarkt-Parkplatz eine Tiefgarage werden und darüber ein öffentlicher Platz mit einer besonderen Aufenthaltsqualität für Märkte, Festivitäten und Begegnungen. Bei dieser gut klingenden Zukunftsmusik müssten freilich Edeka-Inhaber Armin Schmidt und andere Grundstücksbesitzer mitspielen.



Bürgermeister Herrmann reüssierte anerkennend, dass die vorgestellten Studien einen „interessanten Blick von außen“ bringen und eine Realisation gleich welcher Variante noch weit entfernt sei. CSU-Fraktionschefin Bettina Hölzle sah die Vorschläge als „Träume“, die man bei der knappen Kassenlage kaum stemmen könne. Kindergärten seien momentan wichtiger. Kollege Rainer Jünger stimmte dem zu und bemängelte bei allem Lob über die Vorschläge, dass er dabei den dörflichen Charakter vermisse.