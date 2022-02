Schongauer Straße in Landsberg macht dicht

Von: Susanne Greiner

Wenn die Schongauer dicht ist: Die Umleitung läuft unter anderem über die Obere Wiesen und die Erpftinger Straße. © Stadt LL

Landsberg – Die Schongauer Straße ist für den Verkehr in Landsberg essentiell: Die ehemalige B17 ist die innerstädtische Nord-Süd-Achse. Aber der Baustart im Quartier „Am Wiesengrund“ soll im Frühjahr 2023 anrollen und 2025 abgeschlossen werden. Die notwendigen arbeiten seitens der Stadtwerke und der Stadt zum Ausbau der Schongauer Straße und zur Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur sollen deshalb bereits nach den Faschingsferien losgehen. Deshalb werden Teile der Schongauer Straße ab diesem Zeitpunkt komplett gesperrt sein.

„Wir werden die Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Bereiche natürlich vorher noch schriftlich informieren“, betont Pressemitarbeiterin Simone Sedlmair. Man werde so „zügig wie möglich arbeiten und die Absperrungen auf das Nötigste beschränken“. Wer in dieser Zeit größere Transportfahrten wie beispielsweise einen Umzug plant, soll sich dafür bitte bei der Stadt oder den Stadtwerken melden, so Sedlmair.



Die Sperrungen



• Im März: Nach den Faschingsferien beginnen die Stadtwerke am 7. März mit der Herstellung der Abwasserhausanschlüsse für den Wiesengrund. Dafür wird die Schongauer Straße zwischen der Einmündung Trautweinstraße und der Einmündung Erikaweg für eine Woche gesperrt. Ab dem 15. März wandert die Baustelle weiter. Dann wird der Bereich zwischen Erikaweg und Wiesenring drei Wochen nicht befahrbar. Umgeleitet wird jeweils über den Wiesenring und die Erpftinger Straße. Der Geh- und Radweg stadteinwärts ist nicht eingeschränkt. Der westliche Geh- und Radweg wird allerdings „für einige Tage gesperrt“, so Sedlmair.



• Mitte April bis Mitte Juni: Im Anschluss modernisieren die Stadtwerke die Hauptwasserleitung in der Schongauer Straße. Die Wasserhauptleitung wird dafür zwischen der Trautweinstraße bis kurz vor dem Bahnübergang abschnittsweise erneuert. „Diese Arbeiten werden von Mitte April bis Mitte Juni andauern“, sagt Sedlmair. Im April könne die Schongauer Straße aber noch mittels Ampel halbseitig befahren werden.



• Ab Mai beginnen parallel die Straßenbauarbeiten der Stadt an der Schongauer Straße. Diese werden bis Ende Oktober andauern. Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:



• Zur Regenwasserversickerung werden neue Rohrrigolen (geschlitzte Rohre in Kies­packung) eingebaut, weil ein Versickern wegen Wegfalls der Grünflächen durch die neue Bebauung allein über die Oberfläche nicht mehr möglich ist.



• Der Geh- und Radweg auf der Westseite wird auf 4,50 Meter verbreitert.



• Es entsteht stadteinwärts eine neue barrierefreie Bushaltestelle kurz vor dem Erikaweg.



• Es werden neue Beleuchtungen aufgebaut.



• Es entstehen 16 neue, gepflasterte Längsparkplätze auf beiden Seiten der Schongauer Straße.



• Zwischen der Schongauer Straße und dem Geh-und Radweg entstehen ebenfalls auf beiden Seiten der Schongauer Straße neue Grünflächen. Dazu werden dort auch zwölf neue Bäume gepflanzt.



Für diese Arbeiten wird die Schongauer Straße wiederum abschnittweise komplett gesperrt:



• Im Mai wird der Bereich hinter der Schongauer Straße 20 bis zum Erikaweg gesperrt. Umgeleitet wird über den Erika- und Zehnerweg (dortige Anwohner) beziehungsweise den Wiesenring und die Erpftinger Straße. Die Straße stadtauswärts zur Tankstelle ist aber weiterhin möglich.



• Von Juni bis Mitte August wird die Straße zwischen der Einmündung Erikaweg und der Einmündung Wiesenring gesperrt. Die Umleitung erfolgt wieder über den Wiesenring und die Erpftinger Straße. Stadtauswärts kann man bis zum Erikaweg fahren.



Der Durchgangsverkehr von der B17 neu wird schon ab dem großen Kreisverkehr A96-Anschlussstelle Landsberg West bei der Buchloer Straße über die Breslauer Straße umgeleitet.



• Von Mitte August bis Ende Oktober wird an der Einfahrt zum Wiesenring gearbeitet. Die Zufahrt zum Wiesenring muss dafür komplett gesperrt werden, die Schongauer Straße kann aber halbseitig mittels Ampel befahren werden. Die Zufahrt zum Wiesenring erfolgt über die Erpf­tinger Straße.



Ersatzhaltestelle



Für den Stadtbus werde man über die gesamte Bauzeit eine Ersatzhaltestelle in der Straße „Obere Wiesen“ einrichten, so Sedlmair. Die Haltestelle Wiesenring Ost werde nicht mehr angefahren.



Der Rad- und Gehweg führe dann über die Gotenstraße Richtung Erpftinger Straße. Die Geh- und Radwegverbindung Wiesenring-Zehnerweg-Englischer Garten in Richtung Altstadt bleibe aber weiterhin zu jeder zeit möglich.

Die Umleitungen im Detail können Sie auf der Webseite der Stadt Landsberg einsehen.