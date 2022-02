Schrötter bangt um Start in Katar

Moto2-WM ohne deutschen Teilnehmer?

Von Thomas Ernstberger schließen

Pflugdorf/Portimao – Der Countdown läuft. Nur noch anderthalb Wochen, dann beginnt am 6. März die Motorrad-Weltmeisterschaft mit dem Nachtrennen in Doha (Katar) in die längste Saison aller Zeiten. 21 Rennen stehen 2022 auf dem Programm der drei WM-Klassen. Ob der Pflugdorfer Marcel Schrötter in der Wüste an den Start gehen kann, steht seit Anfang der Woche in den Sternen.

Der Grund: Nach zwei „sehr positiven Tagen“ beim offiziellen Moto2-Test im portugiesischen Portimao endeten die finalen Saisonvorbereitungen für den 29-jährigen Motorrad-Profi aus Pflugdorf, in diesem Jahr erneut der einzige deutsche Fahrer, sehr schmerzhaft mit einer gebrochenen Hand.



Schrötter stürzte am Montag­vormittag in seiner ersten Runde auf dem „Autódromo Internacional do Algarve“ bei einem „Highsider“ und verletzte sich dabei an der linken Hand. Die erste Diagnose im Medical Center, dem Strecken-Hospital, ergab eine Fraktur. „Eine ernüchternde Diagnose“, sagt der Pflugdorfer. Schrötter begab sich sofort auf den Weg zu Dr. Xavier Mir nach Barcelona. Dort wurde der 29-Jährige am Dienstag in der Universitätsklinik operiert. Schwacher Trost für den Kalex-Piloten: Trotz des gänzlich verpassten letzten Tages beendete er die heiße Phase der Vorbereitung auf Rang 8 der kombinierten Zeitenliste.



Jetzt bangt die Nummer 23 um den Start in Katar: „Der Sturz in der ersten Runde ist sehr, sehr bitter. So knapp vor dem ersten Rennen hätte es nicht blöder kommen können, aber anscheinend will das Glück nicht auf unserer Seite sein“, war Schrötters erste Reaktion. „Schlimmer als die Schmerzen ist aber die Tatsache, dass wir deswegen zwei volle Sessions bei den besten Bedingungen des gesamten Wochenendes versäumt haben. Wir hätten noch ein paar Sachen auf dem Zettel gehabt. Aber solche Dinge passieren. Trotzdem ärgere ich mich, da bis jetzt alles super funktioniert hat.“



Die Aussichten für das erste WM-Rennen? „Ich werde alles tun, was möglich ist, um in Katar dabei zu sein“, verspricht der Pflugdorfer mit eingegipster linker Hand.



Die Tests waren bis zum Sturz super verlaufen: „Wir waren auf Anhieb wieder schnell und ich fühle mich auf dem Motorrad nun viel entspannter. Ich kann es wieder mehr so bewegen, wie ich es mir vorstelle. Dabei kommt auch mehr Spaß beim Fahren auf. Gleichzeitig waren wir immer in Schlagdistanz zur absoluten Spitze. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich schnellstmöglich wieder einsatzbereit bin. Mein Ziel ist, in Katar auf jeden Fall am Start zu sein, auch wenn es schwierig werden kann.“



Moto2-Pilot Marcel Schrötter hat ähnliche Situationen schon mehrfach gemeistert: „Aus Erfahrung weiß ich aber, dass nichts unmöglich ist, da ich schon mit vielen Verletzung auf meine Rennmaschine gestiegen und Rennen gefahren bin. Deswegen glaube ich fest daran, dass es beim Saisonauftakt funktionieren wird.“