Schwarzer Freitag für Denklingen und Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Armer Kaufering-Keeper Michi Wölfl: Gegen Sonthofen kassierte der VfL-Kapitän in zwei Spielen elf Gegentore… © Ernstberger

Kaufering/Denklingen – Das war ein Freitag zum Vergessen für Fußball-Landesligist Kaufering und Bezirkligist Denklingen. Beide Teams kamen unter Flutlicht böse unter die Räder.

Gleich fünf Stück kassierte der VfL Kaufering beim 1:5 (1:2) im Heimspiel gegen Tabellenführer 1. FC Sonthofen. Fürs Ehrentor sorgte Winter-Neuzugang Florent Sekiraqa (21.). „Das ist die beste Mannschaft der Liga, die gehören in die Bayernliga. Wir müssen letztlich froh sein, dass es nur 1:5 ausgegangen ist“, erkannte Coach Ben Enthart nach der zweiten Saison-Klatsche gegen die Allgäuer, die schon das Hinspiel im Oktober mit 6:0 gewonnen hatten.“ Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, aber nach der Pause war die Dominanz einfach zu groß“, so Enthart, der offiziell nur noch zweimal auf der VfL-Bank sitzen wird. Möglicherweie kommt aber noch eine dritte Partie hinzu – wenn das Abbruch-Spiel gegen den TSV Gilching-Argelsried vom Sportgericht noch einmal angesetzt wird. Gegen ein erstes Urteil (Wiederholung) hat Kaufering bereits Protest eingelegt. Möglicher Termin fürs Wiederholungsspiel: Mitte der kommenden Woche, da die Saison am 27. Mai zu Ende ist.



Der VfL muss bereits am heutigen Mittwoch wieder ran. Um 19 Uhr geht’s auf eigenem Platz gegen die zweite Mannschaft von Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching. Ein Spiel ohne Bedeutung, denn die Partien der Hachinger werden nicht gewertet. Am Wochenende ist Kaufering spielfrei.



Unter die Räder

Auch der VfL Denklingen kam böse unter die Räder: 0:4 bei der U23 von Bayernligist FC Deisenhofen. „Die erste Halbzeit war gut“, so Trainer Markus Ansorge, „da konnten wir das 0:0 halten, hätten durch Simon Ried sogar in Führung gehen können. Aber dann hat Deisenhofen drei Spieler aus der Bayernliga-A-Jugend und drei aus dem Kader der Ersten eingewechselt. Solche Möglichkeiten haben wir nicht. Da waren deren Qualität einfach zu hoch, da ging’s für uns dann zu schnell. So war die Niederlage auch in dieser Höhe verdient“, gibt der Coach zu.



Damit hat Denklingen den Klassenerhalt noch immer nicht sicher, allerdings dürfte bei fünf Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 13 (SC Unterpfaffenhofen) nichts mehr anbrennen. Direkt absteigen kann der VfL jetzt nicht mehr. Denklingen liegt als Zehnter sieben Punkte vor Hellas München auf Rang 14. „Um rechnerisch ganz sicher zu gehen, brauchen wir zwar noch einen Sieg, aber ich denke, es reicht“, so Ansorge vor den letzten beiden Saisonspielen gegen den Zweiten SpVgg Haidhausen (Heimspiel am kommenden Samstag um 15 Uhr) und beim Dritten SV Bad Heilbrunn (Pfingstsamstag, 14 Uhr). Der VfL-Trainer: „Das werden noch zwei ganz harte Brocken, denn beide Vereine kämpfen noch um Relegationsplatz zwei.“ Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen steht in der Bezirksliga Oberbayern Süd bereits als Meister und Rückkehrer in die Landesliga fest.