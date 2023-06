„Schwerelos“ beim 2. Uttinger Künstlerfest

Von: Susanne Greiner

„Musik für Flugräder“ von Maxi Pongratz (Akkordeon) und Micha Acher (Susaphon) samt Band gab es beim 2. Uttinger Künstlerfest im Hochseilgarten. © Greiner

Utting – Windig ist es beim zweiten Uttinger Künstlerfest. Was ja auch sein Gutes hat: Die im Hochseilgarten aufgehängten ‚Künstlerfahnen‘ bauschen sich, flattern. Es sind ein bisschen wenig – zum Künstlerfest wäre mehr Sichtbares der Künstler schön. Dafür gibt es Musik, die das Motto des Festes „schwerelos“ umsetze: Maxi Pongratz und Micha Acher mit Band und ihrer „Musik für Flugräder“.

Schwebend das Dach der ‚Bühne‘, eine weiße Stoffkrake, die die neun Musiker überspannt – und an den erinnert, dem die Musik gewidmet ist: dem schwäbischen Flugpionier Gustav Mesmer, der „Ikarus vom Lautertal“. Mesmer ist 1903 geboren und kommt nach Störung eines Konfirmandenunterrichts – das sei alles Schwindel hier – in die psychiatrische Heilanstalt Schussenried. 35 Jahre wird er in dieser und einer anderen Anstalt verbringen, bevor er, auf zig Entlassungsanträge hin 1965 entlassen wird. Einen Funken Gutes hat die Psychiatrie: In der dortigen Buchbinderei, wo er arbeitet, liest er über eine Franzosen und Österreicher, die aus Fahrrädern Flugmaschinen bauen wollen. Schon dort beginnt er, seine Flugräder zu entwerfen und als Modelle zu bauen.



Nach seiner Entlassung findet Mesmer Unterschlupf im Diakonie-Altenheim Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb. Genauer gesagt im Lautertal, weshalb ihm die Bewohner bald den Namen „Ikarus vom Lautertal“ geben. Denn Mesmer baut unermüdlich: Fahrräder, über denen riesige Plastikplanen wabern, an beiden Seiten von Propellern unterstützt. Räder, die mehrere zarte Flügel an beiden Seiten tragen, erinnern an Libellen. Es gibt sogar kurze Filme, in denen Mesmer auf seinen Flugrädern über die Wege schlingert. Denn abgehoben ist er wohl nie. Auch wenn er, laut Webseite der Gustav-Mesmer-Stiftung einmal verschmitzt erzählt haben soll, er sei einmal 50 Meter ins Tal hinabgeschwebt. Das habe eben nur leider niemand gesehen.



Was Achim Pongratz und Micha Acher in Mesmers Tun sehen, ist dessen unermüdliches Wirken im Jetzt, sein Ausstrahlen des Glücks zu Fliegen, wohl im Wissen, dass Perfektion eine Illusion ist – weshalb sie auch ihre Musik als „eine musikalische Verneigung vor dem wunderbaren Werk des Gustav Mesmers“ bezeichnen.



Und die rumpelt schräg und eben nur fast perfekt aus Susaphon und Akkordeon, Trompete, Geige, Fagott und minimalistischem Schlagwerk. Viel Moll, aber nie tragisch, mit Anklängen an Tango und Tanz und natürlich an die Volksmusik, die melodisch immer wieder zupackt.



Aber die Musik ist auch lautmalerisch: Eine kleine Schelle wirkt wie klapperndes Metall, die Geige quietscht wie ein ungeöltes Zahnrad, der Balg des Akkordeons rauscht. Und letztendlich sind es, bis auf die Drums, nur Blasinstrumente – zuhause im Element Luft. Das passt perfekt zum grinsend auf den Wegen schlingerndem „Ikarus vom Lautertal“ – auch wenn die Musik nicht ursprünglich dafür komponiert wurde. Und es passt zum „Schwerelos-Motto“ des Abends.



Der ist trotz kühler Temperaturen gut besucht und stimmungsvoll, auch wenn die Stimmung im Hintergrund für die unverstärkte Musik vielleicht manchmal etwas zu laut brummt. Es gibt Wein vom Ammersee, auch Lokal-Cidre – Luis Lüps wurde beim Parallel-Festival in Dießen ‚Kultur am See‘ wohl kurzfristig wieder ausgeladen. Und nach Pongratz/Acher noch „göttliche Musik“ von DJ Delta Paul. Fazit: gelungen, das Ganze. Nur eben die bildende Kunst, die kam etwas zu kurz.