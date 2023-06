Kein Gewässer

Schwimmende Stromproduzenten in Echings Kläranlage

Von: Dieter Roettig

Photovoltaik auf den Schönungsteichen: Die Kläranlage Eching wird neben der Abwasserbeseitigung bald mit schwimmenden Solarmodulen Strom erzeugen. © Illustration: Sinnpower GmbH

Eching – 52 Prozent der Kläranlage gehören den AWA-Wasser- und Abwasserbetrieben in Herrsching für die Gemeinden Inning, Wörthsee, Seefeld, Andechs, Pähl, Wielenbach und natürlich Herrsching. 48 Prozent der Anteile halten die Ammerseewerke mit Sitz in Eching, zuständig für Raisting, Dießen, Utting, Schondorf, Greifenberg, Finning, Windach und Eching. Gemeinsam haben sie sich der Aufgabenerweiterung im Bereich „Erneuerbare Energien“ verschrieben und sind kurz vor dem Start eines ökologischen Leuchtturmprojekts mit Vorbildfunktion.

„Floating Photovoltaik“, also schwimmende Solarmodule, werden künftig Strom erzeugen. Sie kommen zum Einsatz auf den fünf Echinger „Schönungsteichen“ mit einer Gesamtwasserfläche von 2,12 Hektar. Die künstlich angelegten Schönungs- bzw. Speicherteiche sind Gewässer, die der weiteren Reinigung von bereits biologisch gereinigtem Abwasser dienen, bevor sie in Vorfluter wie hier in die Windach eingeleitet werden. Gleichzeitig bilden die Teiche Feuchtbiotope und sind Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere.



AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier, Initiator und treibende Kraft des Projekts, kann mit imposanten Zahlen aufwarten. Die Gesamtfläche der Module auf den Echinger Teichen wird 9.791 Quadratmeter betragen, was fast 1,4 Fußballfeldern entspricht. Zum Einsatz kommen 144 PV-Blöcke mit je 16 Modulen, was in der Gesamtzahl 2.304 ergibt. Als Jahresertrag hat Bleimaier 1.441 Megawattstunden prognostiziert bei einer CO²-Ersparnis von 927 Tonnen pro Jahr. Das würde für 400 bis 500 Haushalte reichen, wobei aber nur ein kleiner Teil eingespeist werden kann. Denn der meiste erzeugte Strom wird in der Echinger Kläranlage selbst benötigt zum Betrieb der Abwasserpumpen und Lüftungsgeräte im Belebungsbecken. Die Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro sollen sich bereits nach zehn Jahren amortisieren.



Die Module auf den Schwimmkörpern werden nicht nach Süden, sondern nach Ost und West ausgerichtet. Somit kann das ganze Tageslicht genützt werden. Auf dem Wasser sind die Module zudem rund zehn Prozent leistungsfähiger, weil sie sich bei hohen Temperaturen nicht so aufheizen. Auch das Algenwachstum wird durch die Verschattung gebremst. Schließlich bieten die am Grund verankerten Schwimmelemente durch ihre Höhendifferenz von 52,5 bis 145 Zentimeter über der Wasserlinie Schutz für Wasserlebewesen und fördern die Biodiversität durch Schaffung neuer Lebensräume.



Sobald das „Go“ vom genehmigenden Landratsamt Landsberg kommt, kann mit dem Einbau der schwimmenden PV-Anlagen begonnen werden. Maximilian Bleimaier hofft, dass dies noch vor Weihnachten geschieht. Es war schließlich ein langer Weg von der Idee über die Konkretisierung. Denn die Installation von solchen Anlagen werden auf natürlichen Gewässern und auch künstlich angelegten nur sehr selten genehmigt. Die Anlagen müssen jeweils 40 Meter vom Ufer entfernt sein und dürfen nur 15 Prozent der Wasseroberfläche bedecken. Nicht möglich für die fünf Schönungsteiche in Eching.



Kein Gewässer

Bleimaier hatte die Lösung: Die Schönungsteiche sind kein herkömmliches Gewässer, sondern Teil der Abwasserreinigung und damit eine technische Anlage, die eingezäunt und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Bestätigung kam vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Für die Umsetzung fand man nach diesem „Freibrief“ zügig das Gautinger Unternehmen Sinnpower, das spezielle Solaranlagen für den Einsatz auf dem Wasser entwickelt. Geschäftsführer Philipp Sinn sieht das Echinger Projekt als „Blaupause“ auch für andere Klärwerke mit Schönungsteichen.