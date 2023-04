See im Baugebiet: Arbeiten in Dornstetten unterbrochen

Von: Johannes Jais

Rohre für den Kanal im Baugebiet ‚Am Lech‘: Nur zehn Tage nach dem Spatenstich ist es aber auf der Baustelle im „Feuchtgebiet“ zu einer längeren Unterbrechung gekommen. © Jais

Dornstetten – Ende März war der Spatenstich für das Baugebiet Am Lech in Dornstetten. Doch die Tiefbauer der beauftragten Firma haben schon nach einer guten Woche die Maschinen stillstehen lassen – bis Mitte April. Die freien Tage haben auch damit zu tun, dass beim Auskoffern für die Schächte auf der feuchten Lechterrasse noch Wasser abgepumpt werden musste. Zeitweise bildete sich dort sogar ein kleiner See.

Der KREISBOTE fragte dazu Bürgermeister Alexander Enthofer. „Planungen wurden kurzfristig optimiert, was keine Mehrkosten beziehungsweise Verzögerungen bedeutet.“ Die Rohre könnten „ohne Grundwasserkontakt“ verlegt werden, da die Tiefe des alten Kanals nicht erforderlich sei. Planer Wolfgang Buchner erklärt, was damit gemeint ist. Die Rohre für den Kanal würden nun in einer Höhe von 2,50 Meter unter dem Boden verlegt. Zunächst sei eine Tiefe bis zu 3,80 Meter vorgesehen gewesen. Notwendig sei jetzt allerdings eine „Schachtpumpe“, um im Abwassersystem die fehlende Tiefe im Vergleich zur bestehenden kleinen Siedlung Am Lech auszugleichen. Dadurch, dass die Rohre höher verlegt werden, könnten Kosten eingespart werden, weil nicht mehr so tief gebaggert werden müsse.



14 Parzellen werden laut Bebauungsplan in dem Baugebiet ausgewiesen. Von den ersten Überlegungen 2015 sind dabei bis zum Spatenstich im Frühjahr 2023 mehr als sieben Jahre vergangen. Bürger einer Dornstettener Initiative hatten Bedenken gegen das Baugebiet vorgebracht. Neben Aspekten des Naturschutzes auf der Lechterrasse und der für das kleine Dornstetten zu dichten Bebauung war die Grundwasserthematik ein wesentliches Argument gegen das Projekt.



Dazu erklärt Enthofer, der Grundwasserspiegel sei umfassend untersucht worden und liege sogar tiefer als vom Gutachter vorhergesagt. Die Wiese an sich sei in einem normalen Zustand und habe immer ohne Beeinträchtigungen durch einen Landwirt bewirtschaftet werden können. Und Enthofer setzt noch eins drauf: „Die Gegner haben vieles behauptet, an dem nicht ein Gramm Wahrheit war – siehe Gelbbauchunke!“ Was auch immer „egoistische Gegner“ behauptet hätten, sei untersucht und durch Gutachten widerlegt worden.



Die mehrtägige Pause auf der Baustelle so kurz nach dem Spatenstich führte in Dornstetten zu der Annahme, es sei gar ein Baustopp ausgesprochen worden, zumal Vertreter der Aufsichtsbehörde vor Ort gewesen seien. Ein Baustopp sei nicht verhängt worden, sagt aber Landratsamtssprecher Wolfgang Müller am Montagnachmittag.



Wie denn die Nachfrage bei den Bauplätzen in Dornstetten sei, hakte die Redaktion bei Enthofer nach. Das Interesse sei „wie erwartet“ gut, gibt der Bürgermeister zu verstehen. Potenzielle Häuslebauer müssen sich aber im Klaren sein: Wer dort einen Keller bauen will, benötigt eine „weiße Wanne“.