Rock‘n‘Roll mit Mogli und Bär Balu

Von: Dieter Roettig

Ein sehenswertes Stück auf der Seebühne Utting ist „Das Dschungelbuch“ in der Inszenierung von Florian Münzer; hier das Ensemble um Mogli, Panther Baghira, Bär Balu, Schlange Kaa und Tiger Shir Khan beim Schlussapplaus der Premiere. © Roettig

Utting – Nein, der Klimawandel hat den indischen Dschungel nicht an das Ammersee-Westufer gespült. Obwohl statt den üblichen Enten, Gänsen oder Möwen derzeit viel ungewohntes Getier das Ufer des Summerparks bevölkert. Elefanten, Affen, Wölfe und allerlei wilde Tiere geben sich ein mehr oder weniger friedliches Stelldichein auf den Brettern der Seebühne, wo bis zum 13. August das „Dschungelbuch“ aufgeführt wird.

Nach zwei Jahren Corona-Pause präsentiert Theaterchef und Regisseur Florian Münzer einen echten Leckerbissen für Jung und Alt. Nämlich die Bühnenfassung von Rudyard Kiplings „Das Dschungelbuch“ (1865–1936). Die bekannteste Geschichte des mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichneten britischen Autors erzählt vom Menschenkind Mogli, das im Dschungel von Wölfen aufgezogen wird und viele Abenteuer bestehen muss. Den gleichnamigen Walt-Disney-Film kennt wohl jeder, spielte er doch fast fünfhundert Millionen Dollar ein und steht in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf Platz 36. Und so war es auch kein Wunder, dass die 340 Besucherplätze der Seebühne bei der Premiere ausverkauft waren. Viel Staunen und Lachen, Szenenapplaus und ein lang anhaltender Schlussbeifall belohnten Florian Münzer und sein Ensemble für die Mühe, dieses familientaugliche und auch lehrreiche Stück auf die Bühne zu zaubern.



Zauberhaft waren nicht nur die ins Wasser gebaute 112 Quadratmeter große Plattform mit dem farbenfrohen Bühnenbild, sondern auch die von Christel Gebhardt entworfenen Kostüme für immerhin 18 Hauptdarsteller und jede Menge Komparsen. Untermalt von stimmungsvoller Musik (Klaus Kohler und Moritz Thalmayr) stürmt die Affenbande mit King Lui (Michael Schulz) die Bühne, die Elefantenkompanie mit General Hati (Holger Schmidt-Lutz) salutiert stümperhaft und das Wolfsrudel mit Leitwolf Akela (Hans Seger) überlegt, ob sie das Menschenkind Mogli (Luis Graf) lieber zu seinesgleichen bringen soll. Panther Baghira (Karl Wilhelm) und Bär Balu (Ruben Hagspiel) wollen Mogli für die Gefahren des Dschungels fit machen und ganz speziell vor dem Tiger Shir Khan (Volker Kaul) und der falschen Schlange Kaa (Dany Mayland) warnen.



Alle Darstellerinnen und Darsteller gingen bei der Premiere in ihren Rollen auf und agierten mit großem Herz und viel Temperament. Wobei Ruben Hagspiel als Bär Balu mit seinem tollpatschigen Spiel („Ich bin nicht dick“) und seiner überdrehten Mimik den meisten Szenenbeifall bekam. Für viel Gelächter sorgten auch die drei bayerischen Geier Chil, Chul und Chal (Gerhard Deininger, Dieter Lindenthal und Hans Borkholder) als Sidekick für die Protagonisten. Hier überzeugte wiederum Ruben Hagspiel in seiner Rock’n Roll-Einlage mit Mogli Luis Graf.



Alles in allem ein empfehlenswertes Live-Erlebnis unter freiem Himmel für die ganze Familie. Dazu kommt die einmalige Atmosphäre des Theaters direkt am See, wenn die Sonne untergeht und die letzten Schiffe im Hintergrund ihre Heimathafen ansteuern. Die turbulente Dschungel-Action mit viel Spannung und Humor wird noch bis zum 13. August (außer montags) auf der Seebühne Utting gleich beim Dampfersteg aufgeführt. Unter www.seebuehne-utting.de gibt es Details. Wer mit dem Auto anreist, darf die Wiese unterhalb des Rathauses von 18 bis 24 Uhr als Parkplatz benutzen. Ein Bewirtungszelt ist vor der Aufführung und während der Pause für die Besucher offen.