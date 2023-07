Regen bei „Sonne für alle“

,Seehkraft‘ vereint die Ammersee-Kreativszene

Von: Dieter Roettig

„Sonne für alle“ wie Hans Christian Müllers Buchtitel gab es nicht immer beim Künstlerfest am Schondorfer Ammersee. Er musste für seine Lesung unter ein schützendes Zeltdach. Von links: HC Müller, Mitorganisatorin Siso Hagen und Musikus Schorsch Spindler. © Roettig

Schondorf - Zu einem Familientreffen der Ammersee-Kreativszene hat sich das Künstlerfest „Seehkraft 2“ auf dem Ufergrundstück einer historischen Privatvilla am Weingartenweg entwickelt. Der frühere bayerische Kunstminister Dr. Thomas Goppel eröffnete das diesmal vom Schondorfer Kreis organisierte Festival.

Drei Tage lang gab es bei freiem Eintritt Musik, Performances, Lesungen und regen Austausch zwischen Künstlern und Publikum auf dem mit Skulpturen des Metallkünstlers Thomas Lenhart geschmückten Gelände. Man kennt ihn von seinem viel fotografierten „Großen Fadenschein“, der prominent die Schondorfer Seeanlagen schmückt.



Sängerin und „Seehkraft“-Urheberin Siso Hagen trat gleich mehrfach mit wechselnder Klavierbegleitung von Matthias Preißinger, Katja Brandl oder Gerald Süttinger auf. Beste musikalische Unterhaltung kam auch von Troubadour und Akkordeonist Walter Schreiber sowie den „Wildpainters“ mit Markus Thielen und Mark Nicholas, bekannt vom Comedy-Duo Mark’n’Simon. Selbst alte Hits von Elvis Presley oder Thin Lizzy klangen bei ihnen so frisch und unverbraucht, als wären sie ihnen gerade eingefallen.



Viel Beifall bekam auch Andreas Kloker, der mit Beatbox und Hiphop-Gesten seinen bayerisch-chinesischen Rap „Zao-i“ zum Besten gab. Zuvor hatte er an Susanne Stricker erinnert, die sich ihr ganzes Leben lang im kulturellen Leben Schondorfs engagiert hatte. Singer und Songwriter Jakob Mühleisen, Kollege Tom Hauser und Schlagzeuger Simon Schröttle begeisterten mit einem furiosen Finalkonzert. Mühleisen brachte Kostproben aus seiner gerade erschienen dritten CD „A Scenario We Are Living In“



Bestaunt wurde der Kunstautomat von Elke Jordan und Gregor Netzer. Sie hatten ihn vom Landsberger Spielplatz extra zum Ammersee gebracht, wo sie die Idee hinter diesem umgebauten Zigarettenautomaten erklärten: Für nur fünf Euro kann man sich hier signierte Originalkunstwerke im Miniformat ziehen.



Regen bei „Sonne für alle“

Ein Glücksgriff war der freundschaftliche Auftritt von Hanns Christian Müller, der einst zusammen mit Gerhard Polt seine berühmten Sketche, Kino-Drehbücher und Bühnenprogramme geschrieben hat. Der inzwischen 74-jährige Autor, Dramaturg und Musiker las aus seinem neuesten Buch „Sonne für alle … auch wenn’s regnet“. Und das tat es leider beim Vortrag seiner feinsinnigen Beobachtungen aus dem Alltagsleben. Zwischendurch griff der Grimme-, Ernst-Hoferichter- und Bundesfilm-Preisträger zur Gitarre und brachte mit „Da Ding“ Schorsch Spindler kuriose Songs zum Besten. Die beiden treten übrigens am kommenden Samstag, 5. August, mit ihrem empfehlenswerten Programm im Garten des Landsberger Stadttheaters auf.



Mehr verspieltes Happening als Lesung brachte die Autorin Corinna-Rosa Falkenberg mit ihren neuen Buch „Der Himmel und das Salz“ zum Besten. Von ihrer Kamelreise durch den Jemen erzählte Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach.



Trotz Naturkraft mit gelegentlichen Regenschauern herrschte bei der „Seehkraft 2“ eine sommerlich beschwingte Stimmung. Sehr angetan von der Organisation zeigte sich Dorothee Mayer-Tasch, die Vorsitzende des Schondorfer Kreises. Sie möchte das Festival gerne im kommenden Jahr wiederholen – bei hoffentlich durchgängig schönem Wetter.