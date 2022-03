Ein Wintergarten auch für den Winter

Von: Dieter Roettig

Über die Umbaumaßen des Seerestaurants diskutieren Landrat Thomas Eichinger, Gastronom Simon Pavic und Hochbauleiter Christian Kusch (v.r.) vor dem Wintergarten am See. © Roettig

Dießen/St. Alban – Das Naherholungsgebiet St. Alban gehört in den Sommermonaten zu den Hotspots rund um den Ammersee. Da ist zum einen das beliebte und inzwischen eintrittsfreie Strandbad mit Kiosk-Gastronomie. Zum anderen liegt ein paar Meter weiter ein 9.000 Quadratmeter großes Ufergrundstück für öffentlichen Bade- und Erholungsbetrieb. Die Marktgemeinde hat das Gelände mit Blick über den See bis nach Andechs von der Stadt Augsburg gekauft und ertüchtigt gerade die Grünflächen bis zum Saisonstart.

Ein Holzzaun trennt das Gelände vom Nachbarn Simon Pavic, der hier mit Familie das Seerestaurant St. Alban betreibt. Jetzt steht eine umfangreiche Sanierung an, über die sich der Nah­erholungs- und Bäderausschuss des Kreistags vor Ort informierte. Denn der Landkreis ist Eigentümer der Lokalität und möchte dem Pächter künftig einen Ganzjahresbetrieb ermöglichen. Derzeit ist das Seerestaurant in den Monaten März bis Oktober geöffnet und über den Winter geschlossen. Grund ist die Fassadenkonstruktion des Wintergartens, der seinerzeit nur für den Sommerbetrieb konzipiert wurde. Mangelhafter Wärmeschutz durch Einfachverglasung und die bisher betriebene Luft-Gebläse-Heizung lassen keinen Betrieb in der kalten Jahreszeit zu. Laut Pächter Pavic sei es zudem mit Saisonbetrieb nicht möglich, gutes Personal zu halten. Da das Restaurant ohne den Wintergarten nur über 16 Plätze verfügt, sei eine ganzjährige Öffnung wirtschaftlich nicht zu verantworten.



Wie Landrat Thomas Eichinger erinnerte, habe man das Gebäude inklusive der Sanitäranlagen in den 70ern vornehmlich zur Versorgung des angeschlossenen Campingplatzes sowie des Badebetriebes errichtet. Da sich hier aber mit der Übernahme durch die Wirtsfamilie Pavic und dem später angebauten Wintergarten mit hundert Plätzen eine kulinarisch anspruchsvolle Lokalität entwickelt habe, müsse der Landkreis als Eigentümer die Anlage effizient ausbauen und damit die Werthaltigkeit erhöhen.



Hochbauleiter Christian Kusch erläuterte, dass die alte Heizung im Wintergarten aus energetischen Gründen durch eine Fußbodenheizung ersetzt werden soll. Die eingesparten Energiekosten machten aber nur Sinn, wenn man auch die Glasfassaden des Wintergartens erneuere. Ideal wäre auf dem 480 Quadratmeter großen Dach des Hauptgebäudes eine Photovoltaikanlage, bei deren Finanzierung sich auch Pavic beteiligen würde. Da er in der Küche ohne Gas und nur mit Strom kochen will, würde sich die PV-Anlage rechnen. Auch der Brandschutz im gesamten Komplex wird laut Kusch angepasst, wobei die Kubatur des Gebäudes erhalten bleiben muss. Der Campingplatz bekommt ein eigenes Sanitärgebäude, sodass man die in die Jahre gekommenen Duschen entfernen und zeitgemäße Toiletten einbauen kann. Wenn der Kreistag sein finales Okay gibt, könnte mit den Arbeiten nach Saisonende im Oktober begonnen werden. Im Haushalt 2022 sind für die Heizung 120.000 Euro und für den Wintergarten 400.000 Euro bereits eingestellt.



Der Landkreis besitzt neben dem Seerestaurant noch zwei weitere Naherholungsgebiete mit verpachteten Restaurationen: In Finning am Windachspeicher die „Windachsee-Alm“ und in Eching das „Strandhaus“. Auch hier traf sich vor kurzem der Naherholungs- und Bäderausschuss und beriet über eine Sanierung, Erweiterung der Küche, einen zusätzlichen Kühlraum und neue Toiletten.