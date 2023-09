Heizen mit Wasser aus dem Ammersee

Von: Dieter Roettig

Teilen

Naturparadies Ammersee: Kann man hier mittels Seethermie einen Beitrag zur Linderung der Energiekrise beisteuern? Schondorf will das prüfen lassen. © Roettig

Geothermie ist dem meisten ein Begriff. Hier wird aus den hohen Temperaturen tief unterhalb der Erdoberfläche mittels Bohrungen nie versiegende Energie gewonnen. Jetzt kommt mit Seethermie eine neue Variante ins Spiel.

Schondorf – Es klingt logisch und wäre ein weiterer Lösungsansatz für die Bewältigung der Energiekrise: Aus den Tiefen des Ammersees wird das durchschnittlich vier Grad warme Wasser über eine unterirdische Rohrleitung ans Ufer gepumpt. Dort gibt es über einen Wärmetauscher Wärme an einen zweiten Wasserkreislauf ab und fließt danach etwas kälter als vorher wieder den See zurück. Das Wasser des zweiten Kreislaufs läuft durch eine Wärmepumpe, die idealerweise mit Solarstrom betrieben wird. Dort werden in einem physikalischen Prozess die gewünschten Heiztemperaturen erzeugt. Theoretisch könnten so alle Ufergemeinden beheizt werden.

Seethermie heißt das Verfahren, das in der Schweiz bereits an vielen Seen erfolgreich praktiziert wird. Als Gedankenspiel für den Ammersee hat es erstmals Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann im Gemeinderat angesprochen. Und zwar im Rahmen der verabschiedeten Interessenbekundung an der Teilnahme des Windacher Energieprojekts Tiefengeothermie. Wobei aber einige Gemeinderäte Bedenken ob der anteiligen Kosten äußerten. Allein für die Projekt- und Planungskosten habe Windach für 2023 eine Summe von 150.000 Euro kalkuliert. Je nach Anzahl der teilnehmenden Gemeinden fällt der Anteil Schondorfs aus.



Ob Seethermie zur Wärmegewinnung am Ammersee unabhängig von den hohen Investitionskosten in naher Zukunft jemals eine Chance hat, wird allerdings von vielen Anwohnern der Westufergemeinden bezweifelt. Wenn schon für ein lächerliches Schwimmfloß in Dießen-St. Alban eine ganze Reihe von Vorschriften und Genehmigungen zu beachten seien, würde sich vor die bei uns noch relativ unbekannte Seethermie auf rechtlichem Neuland ein wahres Bürokratie-Monster aufbauen.



Der knapp 47 Quadratkilometer große Ammersee ist Eigentum des Freistaates Bayern in Zuständigkeit der Schlösser-, Gärten- und Seenverwaltung. Die Gewässer- und Uferpflege obliegt wiederum dem Landratsamt Landsberg am Lech. Dazu zählen „Erhalt und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers als Lebensraum von Tieren und Pflanzen.“



Zum Landschaftsschutzgebiet Ammersee-West gehören die südlich, westlich und nördlich angrenzenden Landschaftsteile von Dießen, Utting, Schondorf, Greifenberg, Eching und Windach. Mit den Naturschutzgebieten Vogelfreistätte Ammersee-Südufer, Seeholz, Seewiese und Ampermoos gehört der Ammersee zu den sieben international bedeutsamen Feuchtgebieten Bayerns nach der sog. Ramsar-Konvention.



Um das wertvolle Ökosystem nicht zu beeinträchtigen, haben bei allen Veränderungen wie durch die Seethermie auch die Schutzgemeinschaft Ammersee, der BUND Naturschutz, NABU oder der Landesverband für Vogel- und Naturschutz ganz sicher ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Und natürlich auch die Ammersee-Fischer, die Bürgermeister Herrmann ohnehin mit ins Boot holen will. Laut Gemeinderat Thomas Betz (CSU) müsste genau geklärt werden, welche biologischen Folgen die Seethermie hätte. Darum schlug Bürgermeister Herrmann auch vor, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen.



In der Chiemseegemeinde Prien plant man schon konkreter. Das Erlebnisbad soll künftig mit Seethermie geheizt werden. Und in Bad Wiessee am Tegernsee baut ein privater Investor gerade ein ganzes „Hoteldorf“, das er mit Seewärme heizen will. In der Schweiz hat sich die Seethermie bereits etabliert. An fast allen Seen gibt es Anlagen oder Planungen dafür. Am Vierwaldstätter See etwa werden schon 7.000 Haushalte mit Seewärme versorgt.