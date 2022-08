Tauben in Landsberg: Nistplätze schließen?

Von: Susanne Greiner

Zwar sammelt sich zur Fütterung immer ein großer Schwarm Tauben am Taubenhaus in Landsberg. Niedergelassen haben sich dort aber nach einem Jahr bisher nur wenige Tiere. © Greiner

Landsberg – Immerhin, nach rund einem Jahr Taubenhaus Landsberg haben sich fünf bis sechs Tiere in dem Gebäude am Postberg niedergelassen. Soweit von außen zu sehen, brütet die ein oder andere Taube sogar in ihrem neuen Zuhause. Ein erster Erfolg – aber keiner, der sich auch nur annähernd in der Stadt widerspiegelt. Dort picken weiterhin zahlreiche Tiere Essensreste oder gar absichtlich hingeworfenen Brotkrumen vom Boden und hausen in Türmen und mehreren Hinterhöfen der Altstadt. Die Stadt Schongau verfolgt beim Stadttaubenproblem ebenfalls das Konzept Taubenhaus. Aber mit einer anderen Methode.

In der südlichen Nachbarstadt steht das Taubenhaus noch nicht. Hier geht die Stadtverwaltung den Weg, die Tiere zuerst zum ungefähren zukünftigen Standort (der noch gar nicht genau feststeht) zu locken und sie so an diesen zu gewöhnen: mit hochwertigem Taubenfutter, das in Schalen verteilt in der Schongauer Innenstadt aufgestellt wird – und jeden Tag um 15 bis 20 Meter in Richtung Altstadtausgang verrückt. Es sei zwar ihr ganz subjektiver Eindruck, sagt die Geschäftsleiterin der Stadt Bettina Schade im Gespräch mit dem KREISBOTEN vor zwei Wochen. „Aber schon nach vier Tagen ist da spürbar ein Erfolg.“ Vor kurzem seien bei der Mittagspause auf dem zentralen Marienplatz noch 23 bis 30 Tiere angestanden, sobald man Essen in der Hand habe. „Gestern Mittag habe ich da keine einzige mehr gesehen.“



Man sei jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem man das Thema der bisherigen Nistplätze in der Altstadt angehe, sagt Schade. Dass man diese allerdings schließen müsse, um die Tauben zumindest teilweise aus der Stadt herauszubekommen, sei klar: „Solange die Tauben Futter und Wasser vor Ort haben – in Landsberg ist da ja gleich der Lech –, bleiben die Tiere dort.“ Das hätten auch die Experten, Taubenzüchter und Mitglieder des Bund Vogelschutzes, mit denen man das Thema angegangen sei, bestätigt.



Mit den Experten sei man deshalb durch die Stadt gegangen und habe die „Nistschwerpunkte“ lokalisiert. „Auf städtischen Liegenschaften haben wir das natürlich in der Hand“, sagt Schade. Schwierig sei es, wenn die Nistplätze auf privatem Grund liegen. Man könne Eigentümer ja nicht ‚zwingen‘ zu handeln. „Und wenn es im denkmalgeschützten Bereich ist, kann so etwas ja auch relativ kostspielig sein.“



Eine mögliche finanzielle Unterstützung der betroffenen Eigentümer seitens der Stadt nennt Schade nicht. Allerdings könne sie sich vorstellen, dass die Stadt die betroffenen Eigentümer direkt auf das Thema anspreche und versuche, eine Lösung zu finden. Man wolle „die Eigentümer mitnehmen, sie davon überzeugen, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind“. Vorstellbar seien hier Infoabende, eine Webseite mit den entsprechenden Informationen, vielleicht auch vhs-Kurse zu dem Thema. „Wenn jeder sieht, dass die Stadt Maßnahmen ergreift und diese auch erfolgreich sind, können wir die Eigentümer vielleicht umstimmen.“ Solange ein Eigentümer allerdings nicht bereit sei, auch nur einen Cent zu investieren, „wird‘s schwierig“.



Ob der ‚Schongauer Weg‘ Erfolg haben wird, kann auch Schade nicht sagen. „Ich bin guter Hofffnung, dass das funktioniert. Aber es gibt bei dem Thema keine Garantie. In der einen Stadt funktioniert so ein Taubenhaus gut, in der anderen eben nicht.“



Inwiefern die ersten Ansiedlungen im Landsberger Taubenhaus darauf schließen lassen, dass sich dort die Altstadttauben aufhalten, ist schwierig abzuschätzen. Zum Fressen kommt zwar ein großer Schwarm vom gegenüberliegenden Lechufer, der Großteil lebt aber weiterhin auf der Ostseite der Stadt.



Die für das Taubenhaus zuständigen Ehrenamtlichen wollen sich laut Aussage von Stadtsprecherin Susanne Flügel nicht öffentlich äußern. Und eine von der KREISBOTEN-Redaktion angeforderte Stellungnahme – von den Ehrenamtlichen durch das ‚Sprachrohr‘ der Presseabteilung der Stadt und/oder von Oberbürgermeisterin in Doris Baumgartl – lässt auch nach Wochen auf sich warten.