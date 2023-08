Lieber Miteinander

Ein Floß für die Landsberger Lechpiraten

Von: Susanne Greiner

Aufgabe erfolgreich abgeschlossen: Voller Stolz paddeln die acht Kinder auf ihren selbst gebauten Flößen auf dem Stausee bei der Landsberger Lechstaustufe 15. © Greiner

Landsberg – Am Stauwehr 15 ist Betrieb. Sonnenhungrige dampfen, andere suchen im kühlenden Nass Rettung vor der schwülen Luft. Und einige arbeiten. Körperlich. Beim Kurs „Lechpiraten-Floßbau“ des städtischen Ferienprogramms bauen acht Kinder in zwei Gruppen ein Floß aus Reifen und Holz. Sorgfalt ist angebracht. Denn mit dem eigenen Lechpiratenfloß soll‘ es dann später auf den Stausee gehen.

Die acht Kinder – dass alles schwimmen können, ist Voraussetzung –, sechs Jungen und zwei Mädchen, stehen in zwei Vierergruppen um jeweils ein noch nicht so ganz identifizierbares Objekt aus aufgeblasenen Lkw-Schlauch-Schwimmreifen und knapp zwei Meter langen Brettern. Zwischen Reifen und Holz blitzt immer wieder blaue Nylonschnur, die die einzelnen Elemente verbinden soll – ‚TÜV-fest‘. Denn auch hier steht der TÜV als letzte Schranke, bevor das Gefährt auf See darf. „Wir heben das Floß an den vier Ecken hoch und lassen aus aus rund einer Meter Höhe auf den Boden fallen“, erläutert der Gruppenleiter Benedikt Gatz die TÜV-Prozedur. „Bleibt das Floß ganz, hat es bestanden.



In Team A scheinen vor allem die beiden Mädchen, die zehnjährige Mathilda und Lisa, elf Jahre, das nötige Floßbau-Knowhow zu haben. Was Mathilda bestätigt: „Ich hab in der Schule schonmal ein Minifloß gebaut, so machen wir das hier jetzt auch.“ Wer einen Plan hat, macht meist weiniger Fehler.



Die Mädchen besprechen sich, arbeiten koordiniert, prüfen ihre Arbeit, besprechen, wie es weitergeht. Die Jungs schauen zu. Zumindest am Anfang. Erst kommen nur Anweisungen vom ‚Planungsteam‘, hier die Schnur zu knüpfen, da den Knoten zu ziehen. Aber irgendwann grätschen sich die Jungs in die allgemeine Planung ein und wagen sogar, Optimierungsvorschläge zu machen.



Team A hat die Reifen untereinander fest verschnürt, bevor es die Bretter aufgelegt und diese auch wiederum mit den Reifen verschnürt hat. Nicht unclever. Auch die Knoten, mit denen die Sitzflächenbretter auf den Reifen verbunden sind, könnten ordentlicher kaum sein. Das Floß des Teams B sieht chaotischer aus. Vom Prinzip her ähnlich – jeder Reifen ist Sitzplatz für eine Person, verbunden werden diese durch Bretter, alles liegt auf den vier Reifen auf – , allerdings sind die Reifen nicht vorher untereinander verbunden, weshalb das Ganze noch rutscht. Die Knoten, die die Bretter verbinden sollen, wirken wild. Bei Team B gibt Luis den Takt an. Allerdings hat er keinen konkreten ‚Floß-Plan‘ wie Mathilde im Kopf. Hier gilt Learning by Doing – also die Schnur nochmal aufdröseln, die Bretter anders hinlegen, neu starten. Der zwölfjährige Luis – „ich probier hier jetzt gerade mal eine Knotentechnik für die Ecken aus“ – ist in diesem Team der Macher. Wobei er seine drei Mitbauer nicht kontrolliert, die deshalb jeweils ihre eigenen Pläne zu verfolgen scheinen. „Gibt es auch einen Hammer?“ fragt einer. Vier Jungs, die jeweils ihr ‚Floßbild‘ verfolgen. Vier Jungs, die die Arbeit des anderen auch mal kritisieren. Es läuft ein bisschen aus dem Ruder.



Lieber Miteinander

Gatz lässt die Kinder ausprobieren. Kommen sie in eine Sackgasse, gibt er einen Tipp. „Überlegt mal, vielleicht braucht ihr gar nicht so viele Bretter“, rät er Team B. „Und hebt doch das Floß mal hoch und schaut, ob alles schon fest ist.“ Team B folgt seinem Rat – und sieht, wie die Reifen unterhalb der Latten seitlich abklappen. Schnell werden sie an zwei oder drei Punkten fixiert. Fehlkonstruktion behoben, Untergang abgewendet. Wobei jetzt auch ein „Hilf mir mal“ zu hören ist.



Gatz Konzept: Am Anfang stehen die Materialien: Bretter, Reifen, Schnur, Schere, ein Tacker und ein Stück samt Filzstiften Stoff – für die Schiffsfahne. Die Aufgaben: das Floß bauen, das Konstruktionskonzept erklären und sich einen Werbeslogan ausdenken, der andere zum Mitfahren animieren soll. „Mir geht es einerseits darum, dass die Kinder aus der Natur was lernen, was mitnehmen. Aber auch darum ihnen zu zeigen, dass das Miteinander wichtig ist.“ Wobei auch jeder seine berechtigte Rolle hat, „die Macher, die Beobachter und die Zurückhaltenden.“ Die Kinder sollen sich hier, ausdrücklich ohne Eltern, selbst wahrnehmen und merken, was sie in diesem Moment wollen. Gatz will ihnen ein paar Stunden ohne Termine geben, in denen nichts erfüllt werden muss: eine Zeit, in der niemand etwas von ihnen fordert. Oft seien Kinder sehr behütet. „Und das geht meist auf Kosten der Selbstständigkeit“, sagt Gatz.



Nach knapp zwei Stunden sind beide Teams fertig. Die Konstruktionen werden jeweils erläutert, dann der TÜV: Team A hebt ihr, nach längerem Überlegen und Fragen nach Lateinkundigen „Aqua-Naut“ getauftes, Floß mit weißer Flagge hoch, lässt los – das Floß fällt kompakt, nichts wackelt. Team B hat keinen Namen für sein Floß, dafür ein blau-grünes Emblem auf der Schiffsflagge. Und sie haben einen Slogan: „Unser Floß ist groß, passen alle drauf, Applaus!“ Den TÜV besteht auch Floß B – wenn auch etwas rumpelig.



Der Stapellauf

Und endlich kommt der Stapellauf. Alle Kinder bekommen von Gatz Schwimmwesten und Paddel, er packt sich sein SUP. Team A rutscht vorsichtig zum Wasserufer beim ‚Hafen‘ der Landsberger Wasserwacht, das Floß fest in den Händen. Aufsteigen, abstoßen und schon schwimmt das erste Piratenfloß ruhig und sicher auf dem Stausee. Auch Team B kann problemlos wassern und beide Floße schieben sich, nachdem die Kinder den jeweiligen Ruder-Rhythmus gefunden haben, auf der spiegelglatten Oberfläche des Stausees vom Ufer weg – immer mit Gatz an ihrer Seite.



Noch gibt es eine Regeln: Es bleiben alle auf dem Floß. Denn wenn einer runterspringt, verliert das Ganze das Gleichgewicht. Ein gutes Bild für den gesamten Kurs. Auch wenn manche lauter sind als andere, hält sich das Gleichgewicht, wenn alle miteinander an einem Strang ziehen. Gatz macht am Ende noch eine kurze Feedback-Runde auf dem Wasser. Dann geht es langsam wieder ans Ufer. Und natürlich abschließend ab ins kühle Nass..

Benedikt Gatz bietet den Kurs für 9- bis 11-Jährige nochmals am 7. und 8.9. an, Telefon: 0170/2066670.