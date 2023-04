Shakespeare Ensemble Berlin überzeugt im Stadttheater Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Shylock und Antonio: Oliver Rickenbach (rechts) und Stefan Plepps im „Kaufmann von Venedig“. © Greiner

Landsberg – Das Stück heißt „Der Kaufmann von Venedig“. Die Hauptfigur ist aber Shylock – der Jude. Shakespeares Komödie gilt als „dunkel“: wegen der tragischen Handlung. Und der antisemitischen Äußerungen, die der Dramatiker seinen Figuren in den Mund legte. Die Shakespeare Company Berlin lässt diese Inhalte im Stück. Aber sie distanziert sich vor der Aufführung. Der Schwerpunkt von Regisseur Michael Günther liegt auf dem Aspekt der Gleichheit. Und, wie im Programmheft zu lesen, auf der „Kraft der Gnade“.

Ein Veto für Gleichheit und Gnade Fotostrecke ansehen

Shakespeares Shylock ist ein Klischee – allein, weil er der einzige ohne Vorname ist. Shakespeare schreibt ihn als geldgierigen Juden, der aus Hass auf die Christen auf seinem Recht beharrt: dass er Antonio ein Pfund Fleisch aus dem Körper schneiden darf, wenn der die Schulden nicht rechtzeitig begleicht. Antonio dagegen ist ‚der edle Christ‘, der das Shylock geschuldete Geld nicht für sich, sondern für seinen geliebten Bassanio braucht, der damit wiederum um die verehrte – und vermögende – Portia werben will. Die Sätze, die fallen, lassen zusammenzucken. Darf man das? Muss man das gar? Die Ansicht, dass das Stück nicht aufgeführt werden darf, wird oft vertreten



Die Berliner Shakespeare Company schwächt Shakespeares „Teufel Shylock“ ab: indem auch andere Figuren überzeichnet werden: beispielsweise der Prinz von Marokko als Klischee eines türkischen Jugendlichen oder der Prinz von Arragorn mit dem Ü-Problem.



Zudem ändert Günther die Darstellung Antonios und Shylocks: Oliver Rickenbacher spielt den Kaufmann von Venedig als blutleer anmutende, starre Figur, während Stefan Plepps Shylock weniger deklamiert, sondern spricht, schreit – kurz: Mensch ist. Denn den Berlinern geht es vor allem um das Thema ‚Gleichheit der Menschen‘. Und dafür hält Shylock selbst das flammendste Plädoyer: in seinem berühmtem Monolog, unter anderem mit: „Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen?“ Ein Monolog, den Plepp so emotional wiedergibt, dass einem der Hals eng wird.



Man werde mit dem „Kaufmann von Venedig“ politisch, so das Ensemble. Venedig, das sich als „Ort des Humanismus“ gesehen habe, drohe, an den eigenen Regeln zu ersticken: dem Beharren Shylocks auf seinem Recht, obwohl seinem individuellen Recht, der Rückgabe des ihm geschuldeten Geldes, dreifach Genüge getan werden könnte. Dieses ‚humanistische Venedig‘ war zu Shakespeares Zeiten besonders: Nur in der Republik hatten Juden Rechtssicherheit – wofür sie hohe Steuern zahlten, obwohl sie lange nicht in der Stadt wohnen durften. Und sie blieben ausgegrenzt: 1516 wurde in Venedig ein erstes Ghetto gegründet.



Lösen kann das Gleichheits-Justiz-Dilemma Shylocks laut Shakespeare nur Gnade, ein „Zeichen Gottes“. Portia, als Richter verkleidet, öffnet Shylock den Weg: Laut Gesetz hat er Anrecht auf das Pfund Fleisch. Aber auf keinen Tropfen Blut. Vergießt er es, wird er getötet, so das Gesetz. Shylock lässt vom Fleisch ab. Dass er dennoch Christ werden und das Geld dem Staat und seiner Tochter überlassen muss, bleibt in der Berliner Fassung erhalten. Man muss Shakespeare nicht heilig sprechen.



Die Shakespeare Company lockert das Stück mit lustvollem Ausspielen der komödiantisch-märchenhaften Parallel-Handlung von Portias Ehemann-Suche auf – Lacher garantiert. Ebenso großartig ist die schauspielerische Leistung rund um die Shylock-Handlung. Die schräg-unterhaltsame Musik, die die sechs Schauspieler als Band beisteuern, ist Bindeglied: unterhaltend, aber nicht ganz harmonisch. Dass das Stück nach der Pause an Stringenz verliert, liegt an der fürs Happy-End notwendigen Handlung.



Am Ende lässt Günther Antonio auftreten. Gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, sollte er jauchzen. Aber nein: „Hab kein Plaisir“, singt er. Ganz so edel lässt ihn das Ensemble nicht davonkommen: Shylock lebt, Antonios Hass bleibt. Und verleidet ihm das Menschsein.