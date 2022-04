Streetworker kommt

Sicherheitswacht auch für Utting

Von: Dieter Roettig

Freuen sich über die Zustimmung des Gemeinderats für die Einführung einer Sicherheitswacht in Utting: Geschäftsleiter Matthias Graf, Polizeichef Alfred Ziegler und Bürgermeister Florian Hoffmann (von links). © Roettig

Utting – Seit Monaten häufen sich die Vorfälle von jugendlichem Vandalismus in den Ammersee-Gemeinden am Westufer. Mit der Regiobahn herrsche zwischen Schondorf, Utting und Dießen vor allem in den Abend- und Nachtstunden am Wochenende ein reger Pendelverkehr von feiersüchtigen Heranwachsenden, die nach zu viel Alkohol- oder auch Drogengenuss schon mal laut werden und ausrasten, so Hauptkommissar Alfred Ziegler. 131 zum Teil erhebliche Sachbeschädigungen und dazu viele Ruhestörungen musste die Polizei im letzten Jahr allein in den drei Gemeinden bearbeiten.

Der Leiter der für das Westufer zuständigen Polizeiinspektion Dießen machte sich in der aktuellen Gemeinderatssitzung für die Einführung einer Sicherheitswacht als „Bindeglied zur Polizei“ stark. Mit 13:2 Stimmen gaben die Räte ihr Okay, nachdem die Nachbargemeinde Schondorf vor Wochen schon zugestimmt hatte. Denn besonders sinnvoll sei laut Alfred Ziegler eine Errichtung, wenn sich alle drei Gemeinden mit je drei Einsatzkräften auf eine gemeinsame „Westufer-Sicherheitswacht“ einigen. Dann könne man sich bei größeren Veranstaltungen oder bei Brennpunkten wie Bahnhöfen flexibel verstärken oder austauschen.



Bürgermeister Florian Hoffmann plädierte für die Einführung, nachdem der bislang eingesetzte professionelle Sicherheitsdienst für den Hotspot Summerpark gekündigt hatte. Wie Alfred Ziegler ausführte, würde eine Sicherheitswacht allein durch ihre Präsenz dem Vandalismus enthemmter Jugendlicher entgegenwirken. Er warb für die vom Bayerischen Innenministerium geförderten Sicherheitswacht und stellte klar, dass die Einsatzkräfte „ehrenamtlich Beschäftigte des Freistaats sind und von diesem angestellt, ausgebildet und ausgerüstet werden.“ Der Gemeinde entstünden weder Verwaltungs- noch Personalkosten. Die Einsätze werden von der Polizeiinspektion Dießen koordiniert, wo auch Dienstbeginn ist. Für die Fahrten zum jeweiligen Einsatzort erhalten die Mitarbeiter ein ziviles Fahrzeug der Inspektion oder werden mit einem Dienstwagen gefahren.



Polizeichef Ziegler betonte, die Mitarbeiter der Sicherheitswacht seien weder „Hilfspolizisten, Schwarze Sheriffs, Möchtegernschandis, Denunzianten oder gar eine Bürgerwehr“. Sie stärken mit ihrer sichtbaren Anwesenheit in der Öffentlichkeit das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und schrecken gleichzeitig potentielle Störenfriede und Straftäter ab. Also Prävention allein durch Präsenz.



Man erkennt die Angehörigen der Sicherheitswacht an Jacke, Hemd oder Basecap mit dem Bayerischen Staatswappen und der Aufschrift „Sicherheitswacht“ sowie einem Dienstausweis. Sie dürfen nach dem „Jedermannsprinzip“ einen auf frischer Tat angetroffenen Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, Befragungen und Identitätsfeststelllungen durchführen, personenbezogene Daten an Polizei und Gemeinden übermitteln, Platzverweise erteilen sowie in Notwehr und Nothilfe handeln. Ausgerüstet sind die Mitarbeiter mit einem Digitalfunkgerät, einem Erste-Hilfe-Set, einer Taschenlampe und einem Pfefferspray.



Das Auswahlverfahren liege allein bei der Polizei nach strengen Kriterien, so Alfred Ziegler. Männer und auch Frauen mit Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage im Alter von 18 bis 62 Jahren müssen beispielsweise eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen und werden auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Erst dann erfolge die eingehende und praxisnahe Basisausbildung mit einer vierteljährlichen Fortbildung. Die Mitarbeiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von acht Euro die Stunde, wobei die Stundenzahl auf 31 Stunden pro Monat begrenzt ist.



Derzeit sind mehr als 1.200 ehrenamtliche Mitarbeiter bei Sicherheitswachten in 150 bayerischen Städten und Gemeinden tätig. Im Landkreis Landsberg am Lech gibt es Sicherheitswachten bereits in der Stadt Landsberg, im Markt Kaufering sowie in Geltendorf.



Streetworker kommt



Neben den Tätigkeiten der Polizei und einer künftigen Sicherheitswacht bemühen sich die Gemeinden Dießen, Utting und Schondorf im Rahmen einer „aufsuchenden Jugendarbeit“ zusätzlich um eine direkte Kommunikation mit den Heranwachsenden. Dies soll mit einem Streetworker erfolgen, der direkt auf die jungen Menschen zugeht. Die drei Westufer-Gemeinden werden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit einen entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter anstellen. Er kommt offiziell auf die Payroll der Marktgemeinde Dießen und die Kostenaufteilung erfolgt anhand des Einwohnerschlüssels der Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren. Utting habe derzeit 466 Einwohner in diesem Alter, wie Bürgermeister Florian Hoffmann erläuterte. Die Gemeinderäte stimmten dem Vorhaben einstimmig zu.