Sicherheitswacht jetzt auch in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Auch die Ammerseegemeinde Schondorf bekommt sie: die Sicherheitswacht. © dpa/Andreas Gebert

Schondorf – 131 zum Teil erhebliche Sachbeschädigungen durch Heranwachsende musste die Polizei im letzten Jahr allein in den drei Ammersee-Gemeinden Schondorf, Utting und Dießen bearbeiten. Wie Inspektionsleiter Alfred Ziegler in der aktuellen Gemeinderatssitzung ausführte, würde eine Sicherheitswacht allein durch ihre Präsenz dem Vandalismus enthemmter Jugendlicher entgegenwirken. Zusammen mit Bürgermeister Alexander Herrmann warb er für die Einführung einer vom Bayerischen Innenministerium geförderten ehrenamtlichen Sicherheitswacht im Verbund mit Utting und Dießen. Nach zum Teil kontroverser Diskussion stimmten zehn Gemeinderäte dafür und fünf dagegen.

Mutwillig zerstörte Sanitäranlagen, Bedrohung und Rassismus gegenüber einer Zirkus-Familie oder wie aktuell das offene Mitführen von echt aussehenden Pistolen (wir berichteten) könne man nicht länger „runterspielen“. So das klare Statement von Befürworter Simon Springer (CSU) gegen die grünen Bedenkenträger Helga Gall und Luzius Klocker oder Wolfgang Schraml (FWS). Der äußerte gar die Befürchtung, dass sich für die Sicherheitswacht „zum Rechtsradikalismus tendierende Leute“ bewerben könnten.

Dem widersprach umgehend Polizeichef Ziegler. Das Auswahlverfahren liege allein bei der Polizei nach strengen Kriterien. Männer und auch Frauen mit Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage im Alter von 18 bis 62 Jahren müssen beispielsweise eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen und werden auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Erst dann erfolge die eingehende und praxisnahe Basisausbildung mit einer vierteljährlichen Fortbildung.



Bürgermeister Alexander Herrmann stellte klar, dass die Einsatzkräfte der Sicherheitswacht „ehrenamtlich Beschäftigte des Freistaats sind und von diesem angestellt, ausgebildet und ausgerüstet werden.“ Der Gemeinde entstünden also weder Verwaltungs- noch Personalkosten. Die Einsätze werden von der Polizeiinspektion Dießen koordiniert, wo auch Dienstbeginn ist. Für die Fahrten zum jeweiligen Einsatzort erhalten die Mitarbeiter ein ziviles Fahrzeug der Inspektion oder werden mit einem Dienstwagen gefahren.



Polizeichef Ziegler betonte, die Mitarbeiter der Sicherheitswacht seien weder „Hilfspolizisten, Schwarze Sheriffs, Möchtegernschandis, Denunzianten oder gar eine Bürgerwehr“. Sie stärken mit ihrer sichtbaren Anwesenheit in der Öffentlichkeit das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und schrecken gleichzeitig potentielle Störenfriede und Straftäter ab. Also Prävention allein durch Präsenz.



Man erkennt die Angehörigen der Sicherheitswacht an Jacke, Hemd oder Basecap mit dem Bayerischen Staatswappen und der Aufschrift „Sicherheitswacht“ sowie einem Dienstausweis. Sie dürfen einen auf frischer Tat angetroffenen Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, Befragungen und Identitätsfeststelllungen durchführen, personenbezogene Daten an Polizei und Gemeinden übermitteln, Platzverweise erteilen sowie in Notwehr und Nothilfe handeln. Ausgerüstet sind die Mitarbeiter mit einem Digitalfunkgerät, einem Erste-Hilfe-Set, einer Taschenlampe und einem Abwehrspray.



Wie Polizeichef Ziegler ausführte, erhalten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sicherheitswacht eine Aufwandsentschädigung von acht Euro die Stunde, wobei die Stundenzahl auf 31 Stunden pro Monat begrenzt ist. Ideal wären laut Ziegler je drei Mitarbeiter in den Gemeinden Schondorf, Utting und Dießen, die auch abends und nachts zur Verfügung stehen. Bei größeren Veranstaltungen könne man so flexibel auch mehr „Sicherheitswachtler“ abstellen.



Gemeinderätin Bettina Hölzle (CSU) fand die Gründung der Sicherheitswacht in Ergänzung zum künftig in den drei Westufer-Gemeinden tätigen Streetworker optimal. Idealerweise sollten die Mitarbeiter „Streetworker-Fähigkeiten“ haben, um anbahnende oder schwelende Konflikte im Keim zu ersticken. Ihr Fraktionskollege Thomas Beetz fand es gut, dass allein die Tatsache der Existenz einer Sicherheitswacht Jugendliche vor Ausschreitungen abhalte. Zumal aktuell auch der bislang tätige Sicherheitsdienst Unger seine Tätigkeit in Schondorf und Utting aus internen Gründen aufgekündigt habe.



Derzeit sind mehr als 1.200 ehrenamtliche Mitarbeiter bei Sicherheitswachten in 150 bayerischen Städten und Gemeinden tätig. Im Landkreis Landsberg am Lech gibt es Sicherheitswachten bereits in der Stadt Landsberg, im Markt Kaufering sowie in Geltendorf.