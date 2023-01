Ein funktionales Gebäude

Die neue „Kita Blumenbuche“ in Landsberg

Von: Nathalie Schelle

So soll die zukünftige „Kita Blumenbuche“ in der Von-Kühlmann-Straße nach der Fertigstellung aussehen. © studiopenta

Landsberg – Die evangelische Kita in der Von-Kühlmann-Straße ist nicht mehr sanierbar. Deshalb entschied man sich im Stadtrat für einen Ersatzneubau. Der daraufhin gestartete Architektenwettbewerb ergab mehrere Entwürfe – den Siegerentwurf stellten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Landsberg Siegfried Martin am letzten Freitag vor.

„Die Stadt Landsberg entwickelt sich rasant weiter“, begrüßte Pfarrer Martin als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde, die den Neubau beauftragt hat, die Zuhörerschaft. Mit dabei war auch die Leiterin des evangelischen Kindergartens. „Kindertagesstätten- und Krippenplätze sind dringend gesucht.“ Der alte Kindergarten sei nicht mehr sanierbar. Daher müsse ein Ersatzneubau geschaffen werden. „Über den Stadtratsbeschluss sind wir sehr dankbar“, erklärte Martin. Damals wurde beschlossen, dass die Stadt der Kirche bezüglich des Neubaus finanziell unter die Arme greift. 2020 wurde von Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro gesprochen. Mittlerweile dürften diese drastisch gestiegen sein.



Baumgartl resümierte die Planung: „Wir haben uns 2020 auf den Weg gemacht, wie die Zukunft des evangelischen Kindergartens aussehen kann.“ Die Projektplaner hätten sich für ein Kinderhaus entschieden: für Kinderkrippengruppen und Kindergartengruppen, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten. „Ich glaube, das ist für die Kinder die Zukunft.“



Die Planung auf dem Grundstück sei aufgrund seiner mangelnden Größe nicht ganz einfach gewesen. Trotzdem soll es drei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen geben, die dringend benötigt werden. „Es ist unser Wunsch, für eine gute Betreuung der Kleinsten zu sorgen“, erklärte Baumgartl.



Am 13. Januar tagte das Preisgericht mit Sachverständigen und Vorprüfern, um die insgesamt 18 Entwürfe zu prüfen. Auch Baumgartl als Vertreterin der Stadt, die die neue Kita zum Teil finanziert, war zugegen. „Sie können sich vorstellen, dass das eine Menge an Diskussionen waren“, so die OBin. Am Ende standen die Verantwortlichen vor drei Entwürfen. Der Entschluss fiel letztendlich auf die „Kita Blumenbuche“ der Architekten Georg Schmitz und Patrick Knüppe. „Wir haben das Projekt gemeinschaftlich entwickelt“, erklärt Schmitz. Der wichtigste Schritt sei die Besichtigung gewesen. Dabei habe man gewisse ‚Zwänge‘ erkannt und den richtigen Ansatz ausgelotet. Besonders wichtig sei die Buche gewesen, von der die Kita auch ihren Namen hat: Sie solle im Zentrum des Kinderhauses stehen.

Das Gebäude werde in das städtebauliche Konzept eingebunden. Ursprünglich war es einstöckig geplant. Das sei jedoch letztendlich aufgrund des Platzmangels nicht möglich gewesen, so die Architekten.



Ein funktionales Gebäude

Im Neubau sollen im Obergeschoss die beiden Kitaräume und die Flexgruppe Platz finden, im Erdgeschoss die beiden Krippenräume. „Die Idee war, die Krippenräume ins Erdgeschoss zu legen, damit die Eltern den kürzeren Weg haben“, erklärt Knüppe. „Wir glauben, dass wir ein sehr funktionales Gebäude entwickelt haben. Auch die Materialien sind nachhaltig und zukunftsfähig.“ Entstanden seien zwei Stockwerke mit großen Fensterfronten in Richtung Straße, die zeigen: „Hier wird eine wertvolle Arbeit geleistet“, so Pfarrer Martin.



Da die Außenfläche kleiner werden soll als bisher, sei es sicher sinnvoll, auf der Waitzinger Wiese zu parken und den kurzen Fußweg zum Kinderhaus zu gehen oder mit dem Rad zu kommen. Für diejenigen, die weiterhin mit dem Pkw an der Kita halten wollten, hat Knüppe eine Idee: „Der Platz vorne ist für ‚Kiss and Ride‘ gedacht. Das bedeutet, dass die Eltern die Kinder kurz abgeben und dann weiterfahren. Dort findet dann auch die Warenanlieferung statt.“



Als Nächstes soll ein Architektenvertrag geschlossen werden, dann folge die erste Planung und eine Kostenberechnung. „Aufgrund der Kostenberechnung werden wir dann mit der Stadt Landsberg eine Bauvereinbarung abschließen“, erklärt der Pfarrer. Wenn der alte Kindergarten abgerissen wird, müsse für alle Beteiligten selbstverständlich eine tragbare Zwischenlösung gefunden werden. Es gebe aber dafür noch keinen verlässlichen Plan. Container soll es allerdings keine geben. Das hatte die OBin zumindest 2020 versprochen.