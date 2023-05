Sigi Zimmerschied in Landsberg: Der hehre Ernst der Heiligen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Stierer Blick und präzise Gestik: Sigi Zimmerschied alias Hans Doppler begeisterte das Publikum im Landsberger Stadttheater. © Greiner

Landsberg - Wer Zimmerschied will, bekommt Zimmerschied: böse, zynisch, mit heiligem Zorn auf die Menschheit. Das Publikum im Stadttheater johlte – was tief blicken lässt. Denn gute Menschen lachen seltener, konstatiert der niederbayerische Kabarettist: „Der Heilige kennt keine Ironie.“

Ja, man fühlt sich ertappt, wenn Sigi Zimmerschied alias Hans Doppler seine Zeitgenossen seziert. Charaktere, die eine hehre Moral wie einen Schutzpanzer gegen jegliche Kritik vor sich hertragen, sagt Hans Doppler – der hingegen selbst durch und durch falsch ist. Respektive Fälscher: Urkunden, Ausweise, Doktorbriefe, Doppler macht, was das betrügerische und auf Selbstinszenierung bedachte Menschenherz begehrt. Und das bereits in der 16. Generation.



Und da liegt das Problem. Denn irgendwie war auch das Fälschen früher besser. Effektiver. Ging es da noch um das Leichentuch Christi, das Dopplers Urahn, ein Barbier, 1733 mithilfe einer ‚zufälligen‘ Leiche in einem feuchten Keller entstehen ließ. Oder auch noch der Großpapa, der doch zumindest Entnazifizierungspapiere fälschen durfte – meisterlich, versteht sich. Und Hans? Impfpässe. Psychologische Gutachten. Polizeiausweise. Zu verramschen wie das Heizkissen auf der Senioren-Kaffeefahrt.



Und außerdem ist da noch Amelie, Veganerin, ‚woke‘ und: achtsam. Durch und durch ehrlich. Da packt den Doppler „die unstillbare Sucht nach der Wahrheit“. Und das ihm, dem „ambulanten Darknet“. Da hilft nur eins: Er muss Amelie den Mann vorspielen, den sie sich wünscht. Kurzum: Doppler muss sie belügen, damit die beiden glücklich strahlend Hand in Hand beim Veganer essen gehen können – die Regensburger in seinem Notfallkoffer verschlingt Doppler dann eben auf der Restauranttoilette.



Kinski statt Wokeness

Zimmerschied spießt mit seinem aktuellen Programm „Dopplerleben“ so ziemlich alle Themen auf, die gerade diskutiert werden: natürlich die Klimaaktivisten, die ungemein viel mit dem Fälscher gemein haben, wie er sagt: „Keinen interessiert die Wahrheit.“ Das Gendern – oder wie Doppler es sicher bezeichnen würde: das „Gender-Gaga“.



Die Umweltschützer, die Haselmausbrücken für Hunderttausende Euro bauen, die nie auch nur eine Haselmaus quert. Beamte, deren Dasein sich auf „Sitzen, Nichtstun und Stimmungslieder singen“ sowie die Eingliederung in die Ober–Unter–Hierarchie begrenzt. Kein Wunder, dass es da nichts wird mit der Digitalisierung. Und erst die Filmemacher, die in jedem ihrer Werke, so Doppler, den jungen Androgynen oder die bisexuelle Buchhändlerin brauchen. „Früher hat man da immer den Kinski genommen“, erinnert sich der Fälscher. Nicht zuletzt zerfallen die Politiker unter Dopplers Seziermesser: „Unbegabte Fälscher, die es bis zum Ministerposten schaffen.“



Das ist alles nicht politisch korrekt, was der 69-jährige Zimmerschied in seinem Typenkabarett alias Hans Doppler von sich gibt. Aber manch einer, das lassen Kommentare in den Sozialen Medien vermuten, würde gern so reden wie dieser Doppler, der den ‚Heiligen‘ die Doppelmoral ins Kreuz wirft. ‚Mal einfach Mensch sein‘– was allerdings in Dopplers Sinn hieße: ein egozentrisches Monster.



Dass Sigi Zimmerschied in der Haut von Doppler ein Paradeprogramm hinlegt, das sich stets am Roten Faden ‚Amelie‘ entlangzieht, mit präziser Gestik, exaltierter Mimik, enormer Textsicherheit und Klugheit: unbestritten. Inwiefern Zimmerschied Dopplers zugegebenermaßen äußerst unterhaltsame, aber doch eher pessimistische Sicht auf die Menschheit teilt – wer weiß? Nach zweimal 45 Minuten Programm spendet das Publikum im ausverkauften Stadttheater begeistert Beifall. Aber vielleicht hat sich der ein oder andere nach dem Abend auch auf eine Wirklichkeit gefreut, die nicht ganz so schlecht ist wie die Welt des Hans Doppler.