Einschätzung vom Amt

Sind die Bagger in Denklingen schneller?

Von: Johannes Jais

Teilen

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens sehen mit Spannung der erneuten Behandlung im Gemeinderat entgegen: (von links) Manfred und Gaby Gayer, Anita Gropp und Andreas Frieß. © Jais

Denklingen – Da kommt es in der Gemeinde Denklingen am Sonntag, 22. Mai, zum Bürgerentscheid über die massive Bebauung an der Bahnhofstraße, und trotzdem verdichten sich die Anzeichen, dass der Investor noch im April die Baugenehmigung erhält und bald darauf die Bagger anrücken. „Wir sind fassungslos“, sagen die Initiatoren des Bürgerbegehrens. Dann wäre der Bürgerentscheid „eine Farce“, kommentiert Manfred Gayer auf Nachfrage der Redaktion.

Michael Rudolf vom Landratsamt Landsberg hat die Gemeinde Denklingen darüber informiert, wie das Bauordnungsamt zu dem Neubau von zwei großen Mehrfamilienhäusern mit jeweils zwölf Wohneinheiten samt Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße 10 steht. Quintessenz: Das Bauvorhaben füge sich sehr wohl in die Eigenart der näheren Umgebung ein.



„Für uns hat die Genehmigung des Bauvorhabens mit dem Bürgerentscheid nichts zu tun.“ Dieser Satz kommt von Wolfgang Müller, dem Sprecher des Landratsamtes. Die Prüfung sei abgeschlossen. Eine Genehmigung im April sei wahrscheinlich, ergänzt der Pressesprecher. Theoretisch könne der Bauherr bereits am Tag danach loslegen.

Die zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen möchte Stefan Friebe aus Kinsau errichten. Das Grundstück steht in der Nachbarschaft zum früheren Schelkle-Hof, wo derselbe Investor in den vergangenen drei Jahren zirka 60 Wohnungen in vier Blöcken errichtet hatte. Nach dieser massiven Bebauung möchte die Initiative, die das Bürgerbegehren gestartet hatte, weitere Mehrfamilienhäuser an der Bahnhofstraße verhindern. Der dörfliche Charakter soll unter Einhaltung von Vorgaben bewahrt werden.



Das Schreiben des Landratsamtes Landsberg an die Gemeinde ist auf Montag, 28. März, datiert. Birgit Jost von der Bauverwaltung im Denklinger Rathaus hat den Sachverhalt am Dienstag, 29. März, für die nächste Gemeinderatssitzung aufbereitet, die am Mittwoch, 6. April, abends um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses stattfindet. Der Vorschlag zum Beschluss: Aus den Gründen, die sich aus dem Sachverhalt ergebe, erteilt der Gemeinderat das Einvernehmen.



Eine solche Entscheidung würde den Gemeinderatsbeschluss von Anfang Dezember aufheben. Damals hatte das Gremium sein Einvernehmen zu dem Bauantrag verweigert. Als Begründung hatte sich der Gemeinderat die Begründung des Bürgerbegehrens, das dem Beschlussvorschlag beilag, zu eigen gemacht.



Am vergangenen Mittwoch hatte Rathauschef Andreas Braunegger auf der Bürgerversammlung das Thema nur kurz angesprochen. Er rief dazu auf, sich zahlreich beim Bürgerentscheid am 22. Mai zu beteiligen. Zu dem aktuellen Schreiben des Landratsamtes, das im Rathaus bereits vorlag, hatte er auf der Versammlung nicht Stellung bezogen.



Einschätzung vom Amt



Das Landratsamt kommt bei der Beurteilung der zwei Mehrfamilienhäuser an der Bahnhofstraße zu dem Ergebnis, dass in Bezug auf Baudichte und Versiegelung ein Einfügen in das Quartier durchaus gegeben sei. Die Grundflächenzahl (GRZ) betrage 0,4. Dies bedeutet, dass 40 Prozent des Grundstücks überbaut sind mit Gebäuden und Terrassen bzw. Balkonen. Ein Großteil der Stellplätze befindet sich in der Tiefgarage.



Die Größe der Gebäude sei vertretbar. Relevant seien laut Bauordnungsamt die Anzahl der Vollgeschosse, die Grundfläche, die Höhe der Mehrfamilienhäuser und das Verhältnis der überbauten Fläche zur umliegenden Freifläche. Worauf das Landratsamt freilich schon im ersten Satz hinweist: Das Bauvorhaben liege in einem unbeplanten Innenbereich. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen: Gäbe es einen Bebauungsplan mit Vorgaben (was die Gemeinde in den letzten Jahren nicht forciert hat), wäre die Ausgangslage eine ganz andere.