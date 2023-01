Wohngemeinschaften in Schondorfs Prix-Siedlung?

Von: Dieter Roettig

Sollen künftig Wohngemeinschaften in der Schondorfer Prix-Siedlung erlaubt werden? Die Behandlung dieses heiklen Antrags im Gemeinderat wurde kurzfristig abgesagt. © Roettig

Schondorf – Die Diskussion um die generell untersagte Vermietung von zum Sonderpreis erworbenen Wohnungen oder Reihenhäusern in der neuen Prix-Siedlung geht weiter. Jetzt sollte der Gemeinderat um die Zulässigkeit von Wohngemeinschaften entscheiden. Doch der Punkt wurde kurz vor Beginn der jüngsten Sitzung aus der Tagesordnung gekippt.

Nach den Querelen um den Wohnungszuschlag an zwei Kinder von Bürgermeister Alexander Herrmann und der scheinbaren Vermietungsabsicht einer Wohnung hatte die Gemeinde einen Grundsatzbeschluss gefasst. Sollte ein Käufer die vertragliche Verpflichtung der mindestens 15-jährigen Selbstnutzung nicht einhalten können, will die Gemeinde mit einem Ankaufsrecht das Objekt erwerben. Es soll dann wieder an jemanden aus der „ortsverbundenen Bevölkerung mit besonderem Bedarf“ weiterverkauft oder auch direkt vermietet werden. Lediglich in „atypischen Einzelfällen, in denen der Ankauf eine unbillige Härte darstellt“, könne die Gemeinde der Vermietung an berechtigte Personen zustimmen.



Jetzt schlug das leidige Mietthema erneut im Gemeinderat auf. Luzius Kloker (Grüne) hatte die Anfrage gestellt, ob Wohngemeinschaften in den gebundenen Objekten der Prix-Siedlung zulässig seien. Im privatrechtlichen Kaufvertrag mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH stünden hier keine expliziten Angaben. Lediglich die Nutzung mit einer Lebenspartnerin oder einem Lebenspartner seien zulässig. In der Vorlage für den Gemeinderat wurde ausgeführt, als Wohngemeinschaft (WG) werde das Zusammenleben mehrerer nicht familiär verbundenen Personen in einem gemeinsam genutzten Wohnquartier bezeichnet. In der Regel würden Badezimmer, Küche und gegebenenfalls das Wohnzimmer gemeinsam genutzt. Gemäß den weiteren Regelungen zur Selbstnutzung vergünstigter Wohnungen „müsse der Eigentümer bzw. die Eigentümerin auch Mitglied dieser WG sein und den Erstwohnsitz an der entsprechenden Adresse führen.“



Eine Entscheidung über die Zulässigkeit konnte der Gemeinderat nicht fällen, da der Tagesordnungspunkt kurzfristig gestrichen wurde. Als Begründung nannte Bürgermeister Herrmann auf Nachfrage die Abwesenheit des Antragstellers Luzius Kloker. Wann der Antrag nunmehr diskutiert wird, ließ Herrmann offen.