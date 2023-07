Mit der Vespa übers Feld: Matscho Karatscho in Landsberg

Landsberg - Italienisches Flair in Landsberg: Am vergangenen Wochenende hat der SIP Scootershop das Vespa Cross Event „Matscho Karatscho“ veranstaltet. Fast 50 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz traten in drei Klassen im Motorroller Cross gegeneinander an.

1 / 24 Lärm, Matsch und durchdrehende Reifen: Das Vespa Cross Event „Matscho Karatscho“ hat viele Zuschauer und Fahrer nach Landsberg gezogen. © SIP Scootershop

