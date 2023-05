Regatta-Saison auf dem Ammersee eröffnet

Lasst die Regatta-Saison beginnen! Bei der Skiffmania des DSC hatten vor allem die „hauseigenen“ Segler die Nase vorn. © FRANK REGER.MUENCHEN

Dießen – Die „Skiffmania“ des DSC (Dießener Segelclub) hat die diesjährige Regatta-Saison eingeläutet – wie immer auf dem südlichen Ammersee. Dazu schickte die Wettfahrtleitung knapp 50 Boote bei sehr wechselnden Bedingungen auf die verschiedenen Regattabahnen. Der letzte April-Samstag und der erste Tag der Skiffmania war zunächst von schwachen westlichen Winden geprägt, die auf dem Wasser für Windlöcher und Dreher sorgten. Daraus resultierte ein eher frustrierender Vormittag – der Wind war zu schwach „zum Fliegen“. Erst am Nachmittag stellte sich ein stabiler Nordwind ein, der die Segler entsprechend forderte.

In der WASZP-Klasse kam Moritz Hagenmeyer vom DSC am besten mit den Bedingungen zurecht und beendete den Samstag unangefochten als Tagesbester. Das gleiche Kunststück gelang dem Team Ole Guntermann und Moritz Wagner, ebenfalls DSC, im 29’er. Die Tageswertung bei den 18-Foot Skiffs sicherten sich Phillip Nocke, Thomas Martin und Simon Toplak während sich in der Moth-Klasse Maximilian Mäge vom Bayerischen Yacht-Club (BYC) am Samstag nur durch seine bessere Ergebnisreihenfolge vor den punktgleichen Kai Adolph, ebenfalls BYC, schieben konnte.



Am Sonntag mussten sich die 29’er Teams Mathilda Schäfer und Lisa Hoffmann vom Münchner Yacht-Club (MYC), beziehungsweise Philipp Riedel und Moritz Aigner von Deutschen Touring Yacht-Club (DTYC) mit den Plätzen zwei und drei begnügen. Bei den WASZP- Booten hatten Justus Ernst (DTYC) sowie Moritz Hamm (CYC) das Nachsehen. In der Moth-Klasse konnte Kai Adolph seine Zweitplatzierung vom Samstag locker gegen den Drittplatzierten Thomas Huber (SVBB) verteidigen und bei den 18-Foot Skiffs setzten sich die Zweitplatzierten Heinrich von Bayern, Latz Meissner und Tom Eggersdorfer deutlich vom drittplatzierten dänischen Team, bestehend aus Thomas Elber, Phillip Silbrig und Niklas Stegmann ab.



Da am 1. Mai Flaute auf dem Ammersee herrschte, waren die Ergebnisse vom Sonntag auch die Endplatzierungen der 18-Foot Skiffs.