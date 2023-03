„Skilager ist Lernen fürs Leben“

Von: Sabine Fleischer

Wichtig für Teamgeist, Spaß und Bewegung: Gerade nach der Coronazeit stehen viele Schulen im Landkreis hinter dem Skilager trotz Kosten, Klimaproblematik und hoher Nicht-Skifahrer-Anzahl unter den Schülern. © panthermedia/serrnovik

Landkreis - Inflation, Schneemangel und immer weniger Familien mit Ski-Ambitionen: Ist das Skilager für die siebten und achten Klassen noch zeitgemäß? Der KREISBOTE hat bei den Schulen im Landkreis Landsberg nachgefragt: Die Skiwoche ist fest verankert – zumindest vorerst.

Skilager, ja oder nein? Diese Frage wird an den weiterführenden Schulen im Landkreis intensiv diskutiert. Es gibt viele Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Neben Klimaschutz sind es gerade die Kosten, die manchen Eltern ‚wehtun‘, auch wenn hier in der Region die finanzielle Belastung laut Aussagen der meisten Schulen nicht im Vordergrund stünden.



Jede Schule kann für sich entscheiden, wie sie den Schülern Wintersport nahebringt. Denn: Im bayrischen Lehrplan ist Skifahren und Co. für weiterführende Schulen fest verankert. „Im LehrplanPLUS für das Fach Sport ist konkret das sportliche Handlungsfeld ‚Sich auf Eis und Schnee bewegen/Wintersport‘ vorgesehen“, erklärt Maria Scherr von der Pressestelle des Kultusministeriums. In einem Kontaktbrief im Herbst 2022 seien die Fachschaften Sport zu Schülerfahrten wie beispielsweise ein Skilager ermuntert worden.



Erfolgserlebnis pur

„Ein großes Thema“ nennt Schulleiter der Carl-Orff-Mittelschule Dießen Michael Kramer die Skiwoche. Auch an der COS hat man das Für und Wider intensiv besprochen und sich für ein Skilager entschieden. „Natürlich sind die Kosten und der Umweltschutz gewichtige Aspekte, aber der Teamgeist, die körperliche Bewegung in einem neuem Umfeld und die soziale Komponente sind unschlagbar“, so Kramer. Für viele Kinder sei die Woche in den Bergen ein einzigartiges Erlebnis. Es gehe dabei nicht nur um den Sport, sondern vor allem um gemeinsame Zeit.



„Neues zu erlernen – und wenn‘s nur für diese eine Woche ist –, als ‚Lumpensammler‘ und Letzter in der Skigruppe Verantwortung für seine Mitschüler zu übernehmen oder einen steilen Hang zu meistern, prägt Schüler weit mehr als regulärer Unterricht. Manche Kids erleben so eine Freizeit nie wieder“, betont Sportlehrer Andreas Schmitt die Vorteile des Skilagers. „Wenn man auf 2.000 Metern ein gemeinsames Dankeschön von der Skigruppe erhält, dann ist es das wert.“ Und die Umweltproblematik komme nicht zu kurz. Man fahre in ein Skigebiet mit viel PV-Anlagen sowie Wasserenergie und werde das Thema Klima-Impakt und Nachhaltigkeit erlebbar machen. Zudem versuche man, die Kosten niedrig zu halten.



Kosten vertretbar

Auch in St. Ottilien hat sich das Rhabanus-Maurus-Gymnasium mit Überzeugung für ein Skilager entschieden. „Kollegium, Schüler und Elternbeirat sind sehr dafür. Durch unsere Nähe zu den Alpen können wir das ökologisch noch am ehesten vertreten“, erklärt Direktor Andreas Walch. Den Kostendruck hält er für vertretbar, zumal es soziale Auffangprogramme, lokale Skibörsen und günstigen Skiverleih vor Ort gebe. Eine Woche Skifahren plus Kost und Logis für circa 350 Euro sei privat kaum machbar. Trotzdem müsse jährlich neu überlegt werden: Skilager – ja oder nein.



So ähnlich sieht das auch die Schulleitung am Ammersee-Gymnasium in Dießen, dessen siebte Klassen im Januar in Österreich eine Woche Ski fuhren. Schulleiter Alfred Lippl: „Die sehr positiven Rückmeldungen der Schüler in diesem Jahr sprechen dafür, auch weiterhin den Schulskikurs durchzuführen. Die ökologischen Aspekte sowie der Klimaschutz sprechen eher dagegen. Es besteht Diskussionsbedarf, bei dem der Elternbeirat stark eingebunden wird.“



Stellvertretende Schulleiterin der Johann-Winkelhofer-Realschule Landsberg Katalin Lutzenberger strebt ebenfalls eine Entscheidung an. Heuer fahre man noch mit den sechs 7. Klassen in drei Touren à zwei Klassen ins Skilager. Für die Klassengemeinschaft und die Charakterbildung der Schüler sei das dringend notwendig, daher wolle man das Skilager „nicht leichtsinnig aufgeben“. Nirgendwo sonst im Schulalltag zeige sich das „Erlebnis des schnellen Lernens“ besser. Nach zwei Tagen meistern die jungen Skifahrer bereits stolz blaue Pisten. Aber Kosten und Umweltschutz stünden vielleicht eher für eine Outdoorwoche im Sommer.



Auf breite Unterstützung der Eltern für den Spaß im Schnee könne das Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium setzen, so Organisator und Sportlehrer Andreas Dullinger. Man möchte die lange Skilager-Tradition fortführen. Auch er sieht als wichtigstes Argument die Stärkung der Klassengemeinschaft und die persönlichen Erfolgserlebnisse der Schüler. Gerade nach der Corona-Durststrecke brauche es gemeinsame Fahrten, der dabei entstehende Unterrichtsausfall oder Nachholdruck infolge der Schulschließungen würde leicht durch das „Lernen fürs Leben“ kompensiert. Am IKG haben die Schüler zudem die Möglichkeit, an einem Tag auch Langlaufen auszuprobieren, falls es dazu genug Interessenten gibt. Um Fahrtkosten zu reduzieren, plane man eventuell im nächsten Jahr einen Aufenthalt in Bayern, allerdings sei dann die Schneesicherheit ein Thema.



Im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg wird ganz demokratisch abgestimmt: Zu Beginn des Schuljahres entscheiden die achten Klassen, ob sie lieber in ein Sommerlager oder ins Skilager fahren wollen. Für Andreas Müller von der Fachschaft Sport ist für die Entscheidung besonders „eine gesunde Mehrheit“ wichtig. Man erörtere bereits in der siebten Jahrgangsstufe ausführlich Pro und Contra. In der Regel seien die Achtklässler „Feuer und Flamme fürs Skifahren und hellauf begeistert von der winterlichen Klassenfahrt“. Dieses Jahr geht es wieder klassenweise in die österreichischen Alpen.



Auch die siebten Klassen der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf fahren heuer vor den Osterferien in den Wintersport. Sportlehrer Alexander Lichti: „Wir halten am Skilager so lange wie möglich und vertretbar fest. Die Kritik ist überschaubar, wir halten aber natürlich die Ohren offen, falls Eltern und Schüler eine Veränderung wünschen.“ Die Kosten für Winter- und Sommerlager schätze er ähnlich ein.



Wintersportsday ...

Etwas anders schaut es an der Mittelschule Kaufering aus. Hier haben sich Schulleiter Ralf Schütt und Kollegium für einen Wintersporttag statt Skilager entschieden. „Wir haben viele Schüler ohne Ski-Erfahrung, zum Teil auch dem Migrationshintergrund geschuldet. Die Eltern fragen sich zurecht: Warum soll mein Kind Skifahren lernen? Warum soviel Geld ausgeben?“ Ganz auf gemeinsame Schnee-Erlebnisse wolle man aber nicht verzichten und so geht es zum Rodeln in den Snow-Funpark Oberstdorf.



... oder Sommercamp?

Grundsätzlich ist auch die Realschule Kaufering pro Skilager. Schulleiterin Annette Ring nennt die gleichen Argumente wie ihre Kollegen der anderen Schulen: Teambuilding und Aussagen der Eltern wie „so günstig kriegen wir das nie wieder“. Leider hatte man durch Corona die Unterkunft verloren und so gehe es dieses Schuljahr in eine Sommersportwoche mit Klettergarten und Sommerrodelbahn in den Bayrischen Wald. Für nächstes Jahr versuche man aber, wieder ein Skilager durchzuführen.



Ganz gestrichen ist das Skilager im Moment an der Liebfrauenschule in Dießen. Chef Ruben Streicher ist nicht per se gegen das Skilager, favorisiert aber aus verschiedenen Gründen eine Sommersportwoche: „Hier am Ammersee lässt es sich sehr gut radeln oder auch segeln.“ Die Winterwoche bleibe allerdings mehr in Erinnerung als der Sommersport.



Die Mittelschulen Landsberg, Weil und Fuchstal sowie die Landsberger Förderschule Luisenhof fahren generell nicht ins Skilager.