Ohne Mietoption

Wohnungsverkauf Prix-Areal: kein Vergabefehler

Von: Dieter Roettig

Der „sozialverträgliche Verkauf“ von Wohnungen im Prix-Aal (Foto) an zwei Bürgermeister-Kinder sorgte für Unmut in der Bevölkerung. © Roettig

Schondorf – Bürgermeister Ale­xander Herrmann (Grüne) und sein Vize Martin Wagner (CSU) dürfen sich über die Entlastung der selbst eingeschalteten Rechtsaufsicht des Landratsamtes freuen. Nach einer umfassenden Prüfung aller Bewerbungen sowie der daraus folgenden Vergaben inklusive Losver­fahren für vergünstigten Wohnraum in der Prix-Siedlung befindet die Rechtsaufsicht: „Im Ergebnis sind die Punktebewertungen der Bewerbungen, die Reihenfolge der Bewertungen und damit die finalen Vergabeentscheidungen nicht zu beanstanden.“

Der Bürgermeister selbst hatte eine öffentliche Sondersitzung des Gemeinderats einberufen, weil seit Wochen „Gerüchte und Lügen“ durch den Ort wabern. Ausgelöst durch die Tatsache, dass gleich zwei seiner Kinder den Zuschlag für den Erwerb einer 2-Zimmer-Wohnung bekamen und eines davon diese auf ImmoScout24 zur Miete angeboten hatte. Als Herrmann von der Bewerbungsabsicht seiner Kinder erfuhr, zog er sich laut eigener Aussage umgehend aus dem Verfahren zurück und übergab an den zweiten Bürgermeister Wagner. „Das hat mir nicht gefallen“, sagte dieser in der Sondersitzung. Darum habe er auf „Überkorrektheit“ bei der Abwicklung geachtet und sei nun froh, dass die Rechtsaufsicht dies bestätigt habe.



Den über 50 Besuchern der Ratssitzung machte Bürgermeister Herrmann klar, dass es bei den besagten Wohnungen und Häusern weder um Sozialwohnraum noch um ein Einheimischen-­Modell handle, obwohl sich die Vergaberichtlinien daran anlehnten. Vielmehr habe sich das Angebot an den Mittelstand beziehungsweise an Normalverdiener aus der „ortsverbundenen Bevölkerung mit besonderem Bedarf“ gerichtet. Es kamen auch nur Bewerber mit Eigenkapital in Frage, „bei denen die Bank den Finanzierungweg mitgeht.“ Schließlich sei die Gemeinde nicht die Verkäuferin, sondern die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH. Ihr habe die Gemeinde das Prix-Gelände zur Verwertung verkauft. Allerdings mit der Maßgabe, dass 30 Prozent der Wohnungen und Häuser zu „sozialverträglichen Preisen“ angeboten werden, wobei die Gemeinde die Auswahl nach einem Kriterien- und Punktekatalog bestimmt.

Ohne Mietoption



Die bereits vom vorherigen Gemeinderat ausgearbeiteten Bewerbungsvorgaben waren zwar gut gemeint, weisen aber in der Praxis Mängel auf, wie sich jetzt zeigte. Vor allem wurde in den Vergaberichtlinien nicht „auf die nachrangige Möglichkeit einer Fremdvermietung“ hingewiesen, bemängelt die Rechtsaufsicht. Trotzdem sehe sie keine „Ungleichbehandlung von potentiellen Käufer/innen, die die Objekte rein zur Vermietung hätten erwerben wollen und deshalb von einer Bewerbung abgesehen haben.“



Käufer erhielten erst in der Notarurkunde davon Kenntnis, dass der erworbene Wohnraum 15 Jahre lang ausschließlich zur Selbstnutzung dient. Gleichwohl habe es nach Darstellung der Rechtsaufsicht Personen gegeben, die sich um ein Objekt zur Selbstnutzung oder zur Vermietung beworben haben: „Ob diese die Angabe der alternativen Vermietung rein zufällig gemacht haben oder auf Basis von etwaigen Aussagen Dritter, ist im Nachgang nicht belastbar festzustellen.“ Gemeinderat Wolfgang Schraml (FWS) hatte sich in der letzten Ratssitzung gewundert, dass ausgerechnet ein Bürgermeister-Kind davon gewusst hätte. Herrmann konterte damals, dass sich Schraml mit dieser Anspielung „auf ganz dünnem Eis an der Grenze zur Verleumdung“ bewege.



In Härte- und Ausnahmefällen oder wenn sich die Lebensum­stände ändern, „könne die Gemeinde eine Vermietung gestatten, müsse aber nicht“, betonte der Bürgermeister. In so einem Fall wäre es besser, wenn die Gemeinde die Wohnung zurück­kaufen und danach selbst vermieten würde, befanden Rainer Jünger (CSU) und Wolfgang Schraml. Parteikollege Simon Springer betonte, dass die durch den Sonderpreis privilegierten Wohnungs- und Mittelhaus-Besitzer bei Veränderungen keinesfalls ohne Rücksprache mit der Gemeinde vorpreschen dürfen.



Die Anzeige eines Bürgermeister-Kindes bei ImmoScout24 habe den Stein des Unmutes erst ins Rollen gebracht. „Der moralische Aspekt hat die Bürger gestört“, ließ die abwesende Gemeinderätin Anna Klinke (CSU) in einem Brief von ihrer Fraktionsvorsitzenden Bettina Hölzle vorlesen. Diese wiederum stellte fest, dass der alte Gemeinderat die Vergabekriterien festgelegt habe, die von den acht neuen Gemeinderäten übernommen werden mussten. Sie und Rainer Jünger beantragten, jetzt endlich einen Blanko-Notarver­trag zu bekommen, nachdem bislang Einsicht nur in der Gemeinde möglich sei. Bürgermeister Herrmann wolle diesbezüglich mit der Wüstenrot als Verkäuferin klären, ob das rechtlich möglich sei.



Vize-Bürgermeister Wagner erläuterte nochmals ausführlich das Auswahlverfahren der 36 potenziellen Käufer für die 18 Wohnungen im „Aal“ des Prix-­Geländes. Da 14 Aspiranten im Ranking die gleichen Punktezahlen auf verschiedenen Ranglistenplätzen erreicht hatten, seien die Käufer ausgelost worden. Dass beiden Bürgermeister-Kindern das Losglück hold war, sorgte bei vielen Dorfbewohnern für Kopfschütteln. Bei der Verlosung assistierten der damalige Geschäftsleiter Ralf Müller und drei Mitarbeiter aus der Verwaltung. Alles sei korrekt verlaufen und detailliert protokolliert worden, wofür die Rechtsaufsicht Martin Wagner ausdrücklich lobte. Dieter Roettig