Aufgelassen

Sonnenbaden im Landsberger Friedhofspark

Von: Susanne Greiner

Statt einem Friedhof soll es ein parkähnliches Gelände werden: Im unteren Bereich des Alten Friedhofs werden Grabeinfassungen entfernt und neue Blumenzwiebeln eingepflanzt. © Greiner

Landsberg – Auf einer Parkbank übers Leben sinnieren, wo ginge das besser, als auf einem Friedhof, konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens? Zukünftig soll dazu auch der Dreifaltigkeitsfriedhof der Stadt einladen. Der untere Bereich des Geländes an der Augsburger Straße wird ‚park­ähnlich‘ umgestaltet: mehr Wiesenblumen, mehr Bänke, weniger Gräber. Der Beschluss, aus dem alten Friedhof ein parkähnliches Gelände zu machen, ist nicht neu. Bereits 1992 stimmte der Stadtrat dafür. Und seit 2021 liegt die Pflege aller dortigen Gräber bei der Stadt. Aber erst seit diesem Jahr wird die Idee deutlich sichtbar umgesetzt. Und offenbar teilweise recht rigoros.

Jürgen Mende von der Friedhofsverwaltung steht neben einem der größeren, denkmalgeschützten Gräber und begutachtet dessen Baldachin aus Tuffstein. Der muss restauriert werden, Wetter und Zeit haben ihre Spuren hinterlassen. Das ist nicht das Einzige, an dem die Jahre genagt haben. An einigen Stellen liegen Grabsteine bereits auf Holzgerüsten, um die Verankerung im Fundament zu erneuern. An knapp 20 Steinen prangt ein roter Aufkleber, „Vorsicht, Unfallgefahr!“. Wer sich dennoch traut und den Stein berührt, spürt sein Schwanken. Nicht nur Reparaturen, auch Restaurierungen sind nötig. Schriften müssen nachgezogen, Grünspan entfernt werden, Figuren werden generalüberholt.



Einige der denkmalgeschützten Grabsteine müssen restauriert und/oder stabilisiert werden. Auch die Fundamente werden teilweise erneuert. © Greiner

Auch der Boden des der Stadt übereigneten Geländes wird beackert – oberflächlich. Dellen werden mit Kies und Erde ausgebessert und neue Blumen gesät – für das ‚Parkähnliche‘. Die Magerwiese werde nur zweimal im Jahr gemäht, sagt Mende. „Wenn das parkähnlich sein soll, muss es ja auch wie ein Park genutzt werden können.“ Einige Parkbänke sollen auch noch aufgestellt werden. Aber Mende würde es nicht stören, wenn sich in Zukunft die Gäste unter einem der alten Bäume liegend entspannen.



Eine vielleicht für manche fragliche, für andere schöne Vorstellung. Wie auch immer, bei der 1992 vom Stadtrat beschlossenen Umgestaltung zum Park ist Vorsicht geboten: Der untere Bereich des Dreifaltigkeitsfriedhofs steht unter Denkmalschutz. Das zeigen Plaketten auf den entsprechenden, geschützten Grabsteinen.



Aufgelassen



Schon seit 1984 wird in diesem Bereich niemand mehr beigesetzt, abgesehen von den Gebeinen des ehemaligen Friedhofs hinter der Johanniskirche, die hier Ende 2017 beerdigt wurden. Die Erde war schon in den 80ern ,übersättigt‘, Wasserverunreinigungen drohten. Erste Pläne zur Umgestaltung des Friedhofs zum Park wurden bereits 1992, nach dem Stadtratsbeschluss, von der Stadt in Auftrag gegeben.



Obwohl laut Stadtpressemitarbeiterin Simone Sedlmair 1999 die letzten Ruhefristen ausgelaufen waren, sei noch 2011 vom Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschlossen worden, dass die Grabstätten im aufgelassenen Bereich bis Ende 2020 gepflegt werden dürften. Seit 2021 seien aber „sämtliche Grabmale durch die Stadt zu unterhalten und zu pflegen“, so Sedl­mair. Weshalb man zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine „umfangreiche Bestandsdokumentation durch eine Restauratorin“ in Auftrag gegeben habe. Darin finde sich unter anderem „eine Beschreibung und Priorisierung der anstehenden Erhaltungsmaßnahmen.“ Die Ausschreibung für diese Arbeiten bereite man momentan vor.



Für die Sanierung der Anlage seien dieses Jahr 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Wie viel die Sanierung insgesamt kostet, werde man sehen müssen. Und dementsprechend für 2023 Gelder einstellen.



Aus Versehen abgebaut



Trotz städtischer Pflege-Aufgabe: Einige der Gräber sind stark verwildert. Und während vor der Kirche zur Straße hin noch fast alles intakt aussieht, sind zwischen Kirche und Aussegnungshalle deutlich sichtbare Lücken. Auch nicht wenige der Grabeinfassungen fehlen – sogar bei Steinen, die die Denkmalschutzplakette tragen. Einige der Weihwassergefäße, die zuvor in diesen ‚Rahmen‘ standen, stehen jetzt direkt am Grabstein. „Die kommen nicht weg“, versichert Mende. Aber stehen die Einfassungen denn nicht mit unter Denkmalschutz? Auf Nachfrage der Redaktion antwortet Sedlmair, sie seien im Zuge der Unterhaltsarbeiten „versehentlich entfernt worden“. Man bedauere das sehr.



Zudem wurden auch einige nicht denkmalgeschützte Grabsteine „im Rahmen von Unterhaltsarbeiten entfernt“, informiert Sedlmair, gemäß dem Stadtratsbeschluss aus den 1990ern. Laut Mende handelt es sich dabei um Steine aus den 70ern, ohne Denkmalschutz-Plakette. Deren Besitzer seien schriftlich benachrichtigt worden, ob sie die Steine haben wollen. Einige wenige dieser 70er-Steine stehen noch, markiert mit einem neongelben Fleck. Bis sie ebenfalls verschwinden.



„Es steht hier die Geschichte des Städtchens geschrieben, verzeichnet auf Steinen nach Namen und Stand“, steht auf der steinernen Banderole, die die Mauer des Dreifaltigkeitsfriedhofes ziert. Die Geschichte bleibt. Aber der Platz wird sich ändern.