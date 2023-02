Sophia Janis Musik im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Das Kontai Ensemble unter anderen mit Teresa Allgaier (links) und Juri Kannheiser (rechts) brillierte mit Sophia Janis Streichquartett „See, the Grass is full of Stars“. © Greiner

Landsberg – „Nur zwei Prozent der zeitgenössischen Komponisten sind weiblich“, sagt Musikprogrammmacher des Stadttheaters Edmund Epple. Die Aufführung von Sophia Janis Musik am Freitag ist aber ganz sicher kein ‚Quotenauftritt‘: Die Werke der in Utting Aufgewachsenen (der KREISBOTE berichtete) sind hörenswert. Weil sie einen eigenen musikalischen Raum erschaffen.

Schon die ersten Akkorde von „The Dark and the Light and everything between“, weisen die Richtung: Wohlklang, weiche Harmonien – durchbrochen von Stille. Auch wenn die Generalpausen im Mittelteil aussetzen, bleiben sie präsent. Und transportieren den Raum, das die Musik umgebende „everything between“ in den Klang.



Janis Musik ist teilweise Hommage an die Minimal Music wie das Quintett „Music as a Mirror“. Oder experimentell, wie die drei Stücke aus „Six pieces for Violin Solo“, die Teresa Allgaier präzise präsentiert. Sie sind rhythmus-fokussiert, laben sich zugleich an den unterschiedlichen Klangqualitäten der Instrumente – beispielsweise von Folk über Kratzen bis zum E-Gitarren-Anklang, den eine Geige zaubern kann. Jani schwelgt in warmen Moll-Harmonien, die sie durch ‚schräge‘ Einschübe bricht. Und sie zitiert die Klassik durch Einschübe von Fuge, barock anmutende Läufe oder auch einem nahezu klassischen Menuett-Zitat, das im Streichquartett „See, the Grass is full of Stars“ anklingt.



Die Musiker, die Janis Werke interpretieren – neben Allgaier auch Carlos Cipa, das Dandelion Quintett und das Kontai Ensemble – , sind aus der Umgebung und spielen in diversen Projekten. Zusammenarbeit ist der Tenor. Und auch der Spiegel, den Jani in ihrem Album „Music as a Mirror“ nennt, ist nicht auf sie selbst fokussiert. Sondern spiegelt eine Welt voller neuem Klang.