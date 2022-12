Neubau in Grünsink nicht möglich

Von: Susanne Greiner

Die Sozialwohnungen des Landkreises in Grünsink sollen 2023 abgerissen werden. Ein Neubau ist nicht möglich. © FKN

Grünsink – Das Schicksal der Barackenbauten in Grünsink ist endgültig besiegelt: „Nächstes Jahr soll alles abgerissen werden“, sagt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Zuvor war im Kreis­ausschuss bekannt geworden, dass der geplante Neubau definitiv nicht möglich ist. Einwände gibt es sowohl von der Unteren Naturschutzbehörde als auch von der Regierung von Oberbayern.

Bei den ehemaligen Soldatenunterkünften, deshalb unter dem Namen „Stellung“ bekannt, sind dringende Brandschutzmaßnahmen notwendig, auch die Wohnqualität sei nicht mehr gegeben, informiert Bauamtschef Markus Burmberger vom Landratsamt. Deshalb war ein Abriss der drei Wohneinheiten mit aktuell zwölf Bewohnern und ein Neubau angedacht. Letzte Woche kamen aber die Stellungnahmen von Naturschutzbehörde und Bezirksregierung: Letztere sieht für einen Neubau das Anbindegebot verletzt. Erstere untersagt den Neubau wegen des dortigen Naturschutzgebietes.



„Es gab dort niemals eine Baugenehmigung“, erläutert Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. „Das Ganze ist so gewachsen.“ Deshalb hätte man für einen Neubau einen Flächennutzungs- und einen Bebauungsplan aufstellen müssen. Die Gemeinde wäre dazu bereit gewesen.



„Baurechtlich ist es jetzt so, dass wir abreißen müssen“, sagt Müller. Natürlich müsse man den Bewohnern der Sozialwohnungen Ersatz bieten. Bisher habe man aber „noch keine Idee“, wie man das bewerkstelligen könne.



Offenbar fehlt es unter anderem an Brandmauern zwischen den Wohnungen. Das habe sich auch bei einem Vorfall im Januar 2021 gezeigt, erzählt ein Nachbar. Damals habe ein unsachgemäß angezündeter Holzofen und der daraufhin angegangenen Feuermelder dazu geführt, dass 16 Feuerwehrwagen alarmiert wurden.



Das letzte in Grünsink gebaute Haus sei 1947 entstanden und 1996 umgebaut worden, erzählt der Anwohner – aus den Materialien der abgerissenen Baracken, die aus dem Jahr 1944 stammten, damals noch aus Holz. Die Situation der aktuell in den Sozialbauten Wohnenden sei schwierig: „Sie sitzen auf gepackten Koffern.“ Denn Abriss und ursprünglich geplanter Neubau stehen schon seit 2020 im Raum. Die ständige Unsicherheit sei schwierig: „Die Bewohner wussten nicht, ob sie für den Winter nochmal Holz kaufen müssen“, so der Nachbar. Für die Container, die als Übergangslösung geplant waren, wäre das ja nicht nötig gewesen.



Einen Winter bleiben die Baracken noch. Der endgültige Abriss ist für 2023 geplant.