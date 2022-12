Handeln statt heulen

Spagat des Tausendfüßlers: Landsberger Haushalt beschlossen

Von: Susanne Greiner

Muss wirklich neu gebaut werden? Und wenn ja, ist die Ganzjahresnutzung finanzierbar? Das Inselbad als Kostenfaktor war in einigen Haushaltsreden der Fraktionen Thema. © pohl zt gmbh

Landsberg – Dass 2022 ein herausforderndes Jahr war und dass es nicht leichter wird, darüber sind sich die Fraktionen im Landsberger Stadtrat einig. Auch dem Haushalt 2023 stimmte die große Mehrheit in der letzten Sitzung des Jahres zu. Gegenstimmen – sechs – gab es aus den Reihen der CSU oder auch von der Landsberger Mitte. Die Kritik von Christian Hettmer (CSU): Im Haushalt 2023 regiere nicht die Weisheit, sondern „Hoffnung und Glaube“.

Christian Hettmer (CSU) zog die häusliche Krippe samt Heiliger Drei Könige als Bild für seine Rede heran – und den damit einhergehenden Streit, wer denn Elefant und wer Kamel aufstellen dürfe. Die Geschenke der Könige kämen der Stadt leider nicht zugute. Gold würde dem Haushalt 2023 sicher guttun. Deute man das Gold als Weisheit, könne das sicher auch nicht schaden.



Obwohl die Kreisstadt von den Pro-Kopf-Steuereinnahmen zu den ‚reichsten‘ drei Kreisstädten Bayerns gehöre – die Stadt rechnet mit knapp 90 Millionen Euro Einnahmen in 2023 –, fehle Geld, um einen ausgeglichenen Finanzhaushalt aufzustellen: aktuell 1,3 Millionen Euro, die nicht aus der laufenden Tätigkeit bedient werden können. Zum Glück gebe es Reserven. Fehler müsse man bei sich suchen, nicht bei Krieg, Corona oder gestiegener Kreisumlage. „Bezahlen, was bestellt wurde“, sei die Devise. Und ein Auge auf die bereits beschlossenen Projekte zu haben, die in den Jahren bis 2026 Investitionen in Höhe von über 90 Millionen Euro nötig machten. Es gelte, konkret über Geld zu sprechen – „schon vor der Übernahme oder dem Beschluss neuer Bauvorhaben“. Er hoffe für die Zukunft auf gemeinsame Lösungsstrategien. Hettmer sowie zwei weitere CSU-Mitglieder stimmten gegen den Haushalt, der Rest der Fraktion dafür.



Ulrike Gömmer (Grüne) bezeichnete den nicht ausgeglichenen Haushalt als „Luxusproblem“. Immerhin habe die Stadt hohe Liquidität, was aber am Investitionsstau liege. Dass der Stadtrat weiterhin fleißig Projekte beschließe, sei ein Fehler à la „Täglich grüßt das Murmeltier“, über Beschlossenes und dessen Konsequenzen zu jammern, aber nicht konsequent. Schlossberg, Jugendzentrum und Stadtmuseum seien wichtig. Fragen müsse man sich – auch im Hinblick auf den Klimaschutz –, ob das für das Inselbad geplante neue Gebäude Dachterrasse und Ganzjahresnutzung brauche. Und vielleicht solle man nochmals den Abriss des Bestandsgebäudes prüfen. Zukünftig seien auch unpopuläre Maßnahmen wie eine Weitergabe von Energiekosten an die Nutzer – siehe Eissporthalle – nötig. Und eine Priorisierung der Investitionen, „wie von Haushaltsreferent Hettmer mehrmals angemahnt“. Sonst könne die Kämmerei keine zielgerichtete Haushaltsplanung leisten, sondern nur einen „Spagat des Tausendfüßlers“.



Handeln statt heulen

Christoph Jell (UBV) verglich den Haushalt mit einem „Anzug ohne das kleinste bisschen überflüssigen Stoff“ – aber passend. Er garantiere die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt, das habe das Landratsamt bereits in Aussicht gestellt. Der Bau des Jugendzentrums sowie der Schlossbergschule seien beschlossen, Stadtmuseum und Jesuitenkolleg gelte es zu erhalten. Auch für weitere, dringende Investitionen wie die Schaffung sozialen Wohnraums habe man dank guter Rücklagen noch Spielraum. Dennoch gelte ‚Augen auf‘ bei den Ausgaben und Reduzieren wo möglich. Und „aufmerksam handeln statt aufheulen“.



Felix Bredschneijer (SPD) reagierte spontan auf Hettmers Krippenvergleich: Er stelle gerne den Ochsen auf. Wenn Hettmer den Esel übernehme. Vieles habe sich geändert und werde sich ändern – jetzt stimme sogar ein Teil der CSU gegen den Haushalt. Dabei dürfe Kommunalpolitik keine Parteipolitik sein. Die Ursache für den nicht ausgeglichenen Haushalt seien die Investitionen. Diese dienten aber dem Krippen- und Schulbau, dem Jugendzentrum oder auch dem sozialen Wohnungsbau, also den Landsbergern von morgen: „Wir fahren nicht auf Sicht. Wir fahren mit Weitblick.“ Den Haushalt „zusammenzusparen“, dürfe nicht das Mittel der Wahl sein. Es sei zwar spektakulär, was Kämmerei und Verwaltung an Einsparungen geleistet hätten. Dennoch dürfe die Stadtplanung nicht von Einsparungen diktiert werden. „Maßvolle Entscheidungen“ seien angesagt.



„Fast Halbzeit in der Legislaturperiode“, konstatierte Jonas Pioch (Landberger Mitte). Wenn die Stadt so weiterspiele, werde sie aber an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen. Deshalb müsse man jetzt „verwalten, anstatt gestalten“. ein „unsicherer Faktor“ werde auch in Zukunft das „künstliche Aufblähen“ des Landkreishaushalts und die deshalb steigende Kreisumlage sein. Um die notwendige Priorisierung zu gewährleisten – nicht alle geplanten Projekte seien im vorgesehenen Zeitraum umsetzbar – , sei ein Kostencontrolling zwingend. Und auch Abstriche bei Projekten müssten angedacht werden, so wie bereits bei der ursprünglich geplanten Tiefgarage des neuen Jugendzentrums geschehen, zukünftig beispielsweise in Bezug auf das Restaurant im Inselbad. Zum Glück sei die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen und Vereine vom Bund auf 2025 verschoben worden. Dennoch werde das kommen. Die Zusatzkosten müsse die Kommune an die Bürger weitergeben oder eben, „sozialpolitisch nachvollziehbar“, einplanen.



Der Stadtrat beschloss den Haushalt 2023 mit 21:6.