Spatenstich für Denklingens neue Kita

Baubeginn für ein Großprojekt

Von Johannes Jais

Denklingen – Für die neue Tagesstätte in Denklingen, die nach ihrer Fertigstellung im Sommer 2023 eine der größten Einrichtungen im Landkreis Landsberg sein wird, war am Mittwoch Spatenstich. Bis zu 160 Kinder sollen dort in fünf Regelgruppen und in drei Krippengruppen betreut werden. Die Kosten für das Gebäude betragen 8,2 Millionen Euro.

Froh darüber, dass es im März nächsten Jahres mit den Arbeiten auf der Großbaustelle zwischen Birkenstraße und Hauptstraße endlich losgegangen ist, waren alle Gäste, die zum Spatenstich gekommen waren. Bürgermeister Andreas Braunegger erwähnte, dass der Neubau „schon mal auf Eis gelegen hat“. Grund dafür war der ablehnende Förderbescheid seitens der Regierung von Oberbayern.



Doch die Gemeinde Denklingen hat sich damit nicht abgefunden. Er habe auf dem politischen Weg den Landsberger Stimmkreisabgeordneten Alex Dorow aus dem Bayerischen Landtag eingeschaltet. Letztlich ist doch eine staatliche Förderung von knapp 1,5 Millionen Euro bewilligt worden. Der gesamte Neubau kostet 8,2 Millionen Euro. Ein Großteil der Handwerkerleistungen – vom Tiefbau bis zur Schließanlage – ist mittlerweile vergeben worden.



„Wir freuen uns, den Neubau beziehen zu können,“ sagte der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Landsberg, Andreas Lehner, beim Spatenstich. Das Bayerische Rote Kreuz im Kreis Landsberg ist inzwischen bei 13 Tagesstätten im Kreis Landsberg der Träger. Dazu gehören seit zwei Jahren auch der Kindergarten in Denklingen, bisher noch mit Standort an der Bischof-Müller-Straße, sowie seit Herbst vergangenen Jahres der eigenständig geführte Waldkindergarten bei Denklingen.



Zurzeit gehen 132 Buben und Mädchen in den Kindergarten Denklingen, wie dessen Leiterin Stephanie Mößmer schildert. Betreut werden sie von 20 pädagogischen Mitarbeitern. Sieben Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft (Küche, Reinigung) komplettieren das Team. Eine Gruppe ist im Container untergebracht, der auf dem Hof vor der Turnhalle steht. Im Waldkindergarten Denklingen, der eigenständig geführt wird, sind es 18 Plätze.