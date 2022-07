„Mit Höhen und Tiefen“

Spatenstich für drei Windenergieanlagen im Fuchstal

Von: Johannes Jais

Teilen

Zum Spatenstich für die drei Windräder im Leederer Gemeindewald kamen unter anderem Vizebürgermeister Stephan Völk (links), Bürgermeister Erwin Karg (rechts) und Dirk Landgrebe (2.v.r.), Geschäftsführer bei Hirschvogel. © Jais

Fuchstal – Die Windenergie voranbringen, das funktioniert momentan im Fuchstal. Dort war am Dienstag letzter Woche der Spatenstich für die drei weiteren Windräder, die auf Fuchstaler Flur im Gemeindewald Leeder errichtet werden. Es handelt sich bayernweit um die ersten Anlagen, die in diesem Jahr genehmigt worden sind. Die Fertigstellung ist im Herbst 2023 geplant. Eine Besonderheit: Die Firma Hirschvogel wird den Strom für ihr Stammwerk in Denklingen abnehmen.

Westlich des Lechs gehört Hirschvogel oberbayernweit zu den drei größten Stromverbrauchern, schildert Dr. Dirk Landgrebe, Geschäftsführer für den Bereich Produktion/Entwicklung. Von den drei Standorten im Südwesten von Leeder wird eine circa neun Kilometer lange Leitung zur Lechstaustufe 11 bei Denklingen gezogen. Hirschvogel hat dort ein eigenes Umspannwerk am Wasserkraftwerk. Der grüne Strom aus der Windkraft wird im Stammwerk in Denklingen verwendet. Demnächst soll zudem im Norden der Firma ein fünf Hektar großer Solarpark errichtet werden. Auch dort wird grüner Strom erzeugt, der für die energieintensiven Prozesse in dem großen Werk mit den schweren Pressen bestimmt ist.



Bevor die Gäste an der nördlichen der drei Windkraftanalgen im Wald zum Spaten griffen, blickte zweiter Bürgermeister Stephan Völk zurück: Schon in den Monaten nach der Inbetriebnahme der vier Windräder im Staatsforst Kingholz habe es erste Überlegungen für weitere Anlagen gegeben. Im April 2019 fasste der damalige Gemeinderat den Beschluss, drei weitere Windräder im Gemeindewald zu bauen. Die Genehmigung dafür wurde im März 2022 vom Landratsamt Landsberg erteilt.



Während Landrat Thomas Eichinger beim Spatenstich für die ersten vier Windräder im Sommer 20215 vor Ort weilte, war diesmal kein Vertreter vom Landratsamt präsent. Insgesamt kamen 40 Gäste zu der Feier im Gemeindewald, die nach den Worten von Bürgermeister Erwin Karg „ein Meilenstein“ in der energiepolitischen Entwicklung der Gemeinde ist. Sein Stellvertreter Völk meinte, dass es „am deutschen Wesen“ liege, wenn das Genehmigungsverfahren so lange dauere.



„Mit Höhen und Tiefen“



Projektleiterin Pia Zordick vom Ingenieurbüro Sing in Landsberg sprach von einem „Weg mit Höhen und Tiefen“ bis zur Genehmigung im März und bis zum Spatenstich. Heuer werde man die Erdarbeiten vorantreiben. Diese seien mit sichtbar breiten Schneisen verbunden, um die 80 Meter langen Flügel in den Wald zu transportieren und zu lagern, bevor sie montiert werden. Im März 2023 erfolge der Bau des Fundaments, dann sollen die Türme des Herstellers Enercon aufgestellt werden. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2023 vorgesehen.



Laut Zordik werden die drei Anlagen größer als die vier bereits seit 2016 stehenden. Der Durchmesser beträgt bei den neuen Windrädern 160 Meter, die Nabe liegt 166 Meter über dem Boden. Prognostiziert wird bei den drei Anlagen ein Jahresertrag von 24 Kilowattstunden; das ist in etwa die gleiche Menge wie bei den vier Windrädern weiter westlich im Staatsforst. Jede der drei Anlagen hat eine Leistung von 5,5 Megawatt. Mit dem Strom aus den drei Windrädern können rund 6.000 Haushalte versorgt werden.



Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro. Zwei Drittel des Betrages werden von der Deutschen Umweltbank finanziert. Für den Betrieb der drei Windräder wurde eine Gesellschaft gegründet: die Bürgerwind Fuchstal Gemeindewald GmbH. Darin wird die Gemeinde Fuchstal ähnlich wie bei den vier Windrädern im Staatsforst in etwa die Hälfte der Anteile übernehmen, wobei diesmal die Nachfrage der Bürger nach Anteilen wesentlich größer ist als vor sechs Jahren. Somit bringt die Gemeinde circa drei Millionen Euro in die Gesellschaft ein.



Mit Vogelschutz



Verbunden ist der Bau der drei Windräder mit einem Forschungsprojekt: dem Vogelmonitoring. Dazu sind zwei Beobachtungstürme installiert worden, die derzeit in Betrieb genommen werden. Dieses Forschungsprojekt zum Abschalten bei Vogelflug wird sowohl vom Wirtschaftsministerium als auch vom Umweltministerium gefördert. Die Minister Hubert Aiwanger (Wirtschaft) und Thorsten Glauber (Umwelt, beide von den Freien Wählern) werden Mitte Juli im Fuchstal zu einem Informationsbesuch erwartet.



2020 waren in Bayern nur drei Windkraftanlagen in Betrieb genommen worden. Letztes Jahr waren es acht.