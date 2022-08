Landsberger „Jüngling“ wieder vollständig

Von: Susanne Greiner

Restaurator Stephan Rudolph prüft die Befestigung des neuen Speers des Inselbad-Speerträgers von Bleeker. © Sonia Fischer

Landsberg – Julian Weber hat gerade in München die Goldmedaille beim Speerwurf geholt – und einen Tag später holt sich der „Jüngling mit Speer“ in Landsberg sein Wurfgerät zurück. Der neue Speer der Figur, die im Landsberger Inselbad neben der Rutsche steht, ist zwar nicht aus Gold. Aber immerhin nicht aus Holz wie die Interimslösung, sondern aus Bronze.

Metallrestaurator Stephan Rudolph aus München hatte sich in den vergangenen Monaten um die Pflege der Skulpturen im Inselbad gekümmert. Im Auftrag des Stadtmuseums Landsberg hatte er sie begutachtet und gereinigt, um substanzgefährdende Schadstoff- und Korro­sionsprodukte abzunehmen. Im Falle des Jünglings reichten die Pflegemaßnahmen jedoch nicht aus. Neben der Ausbesserung einer Korrosionsstelle mit Epoxidharz, die durch die Eisenarmierung des Gusskerns hervorgerufen worden war, retuschierte Rudolph auch die Sockelspange, die nun farblich der Bronzepatina angeglichen wurde.



Um den Speer getreu den Originalmaßen nachzubilden, konnte Rudolph auf andere Ausführungen der Skulptur zurückgreifen. Denn es existieren insgesamt fünf Exemplare des Jünglings mit Speer im öffentlichen Raum, die der Künstler Bernhard Bleeker ab 1937 – zum Teil auch spiegelverkehrt – fertigte. Diese Versionen stehen im Internat Neubeuern, im Luisenpark in Mannheim, im Innenhof der Obersten Baubehörde in München, im Lietzenseepark in Berlin und im Inselbad in Landsberg am Lech.



Mit Rudolphs Vorzeichnung und den berechneten Maßen bildete die Kunstgießerei Strassacker, ein Familienbetrieb am Rande der Schwäbischen Alb, den Speer nach. Der Patineur passte den Speer schließlich farblich dem Alterungsprozess der Figur an.



Der Speerträger stand, wie auch sein populärerer Panther-Kollege, zeitweise auf dem Fliegerhorstgelände in Penzing, bevor er seinen Weg ins ‚alte‘ Inselbad vor dem jetzigen Neubau 1972 fand (mehr dazu im Ausstellungskatalog „Baden auf der Insel“ des Stadtmuseums). Wer sich den neuen Speer ansehen mag, hat dazu im Inselbad noch bis zum letzten Tag der Sommerferien Zeit.