Fast 5.300 Euro für Ukraine-Hilfe

Von: Dieter Roettig

Trotz beengter Verhältnisse durch die Großbaustelle in den Dießener Seeanlagen kamen viele Besucher, um bei der Solidaritätsaktion zugunsten der Ukraine und ihrer Flüchtlinge zu spenden. Das Ergebnis von 5.300 Euro kann sich sehen lassen. © Roettig

Dießen – Zufrieden und glücklich zeigte sich Christine Gottschalk nach dem Kassensturz anlässlich der Saisoneröffnung ihres Kiosks in den Dießener Seeanlagen. 2.576,90 Euro waren durch den Kuchen- und Getränkeverkauf zusammengekommen, die sie komplett dem Kauferinger Verein LandsAid spendete, der unter anderem medizinische Hilfsgüter an die polnische-ukrainische Grenze transportiert. Das ist aber noch nicht alles!

Denn an der von Gottschalk initiierten Solidaritätsaktion für die vom Krieg gebeutelte Ukraine unter dem Motto „Nicht tatenlos daneben stehen, sondern helfen“ nahmen auch der Verein Freie Kunstanstalt mit Steff Sanktjohanser und Jörg Kranzfelder sowie Ulrike Kreuzer von der Dießener Buchhandlung CoLibri teil.



Zusammen organisierten sie spontan auf dem Bereich zwischen Seekiosk und dem Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Dießener Künstler (ADK) ein buntes Programm mit Musik, Lesungen und einer Kinder-Malaktion. Die Musik der Gruppen „Trio Dießen“, „Besserwisser Blues Band“ und „Koko Head Punk“ von einem Bühnenwagen aus lockte Hunderte von Besuchern an. Darunter Dießens Vize-Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) und die Gemeinderatskollegen Gabriele Übler (Grüne), die in der Ukraine-Hilfe besonders aktiven Beatrice von Liel (Dießener Bürger) und Patrik Beausencourt (SPD) sowie Michael Lutzeier (Die PARTEI). Der packte schließlich spontan noch sein Saxophon aus und röhrte mit.



Zwischendurch gab es Lesungen ukrainischer Literatur und Poesie. Vorgetragen wurden die Werke von Nué Ammann, Victoria Mayer, Katja Huber, Jan Messutat und Anton Gruber. 1.200 Euro landeten dabei für Musik und Lesungen in der Spendenbox, die an den 2018 gegründeten Verein „Civilfleet-Support“ weitergeleitet werden, „der in der Krise niemanden zurücklassen will und für eine menschenwürdige Asylpolitik einsteht“. Der Verein startete mit der Unterstützung der Seenotrettungsschiffe von Sea-Eye, Mission-Lifeline und Sea Watch, fokussiert sich aber inzwischen auf die Unterstützung Geflüchteter und die Durchsetzung von Menschenrechten an Brennpunkten der EU-Außengrenzen



Schließlich ging auch eine beachtliche Summe an den Dießener Helferkreis, der aktiv die bereits in Dießen angekommenen Ukraine-Flüchtlinge betreut. Sie kam durch die Kinder-Malaktion zustande, bei der von der Carson-Company und CoLibri gespendete T-Shirts und Stofftaschen in den ukrainischen Landesfarben und mit Friedenssymbolen bemalt wurden. Der Erlös wurde mit 65 Euro aus dem ADK-Pavillon aufgerundet, so dass hier 1.500 Euro zustande kamen. Alles in allem mit genau 5.276,90 Euro an Gesamtspenden eine sehr gelungene Aktion, die sich zur Nachahmung empfiehlt.