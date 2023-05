Spielabbruch! Gewitter kostet Kaufering Rang drei

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Sondertrikot mit Pumuckl für 500 Pflichtspiele: VfL-Routinier Sebastian Bonfert (l.) und Kauferings sportlicher Leiter Uli Stenglmair © Ernstberger

Kaufering - Erst gab’s eine Ehrung für Sebastian Bonfert, dann sechs Tore, ein heftiges Gewitter, eine lange Unterbrechung und schließlich einen Spielabbruch. Und jetzt weiß keiner, ob der 4:2-Sieg von Fußball-Landesligist VfL Kaufering gegen den TSV Gilching-Argelsried Bestand hat. Das Sportgericht muss entscheiden.

„Das war eine Katastrophe“ – so etwas hat Uli Stenglmair, der sportliche Leiter des VfL Kaufering, in seiner langen Laufbahn noch nicht erlebt. Seine Mannschaft hatte am Freitag Abend im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried die drei Punkte schon so gut wie im Sack, führte in der 86. Minute mit 4:2. Aber dann kamen ein heftiges Gewitter und der große Regen. Schiedsrichter Jan Niklas Eichholz unterbrach die Partie erst mal für 30, anschließend nach dem Studium einer Wetter-App nochmal für 20 Minuten. Spieler und Zuschauer waren längst in die Kabine, beziehungsweise in die Katakomben des Stadions geflüchtet. Dann war der Regen endlich vorbei, die Akteure liefen sich noch mal warm. Test auf dem Platz kurz nach 21 Uhr (Spielbeginn war um 18.30 Uhr): Da blieb der Ball gleich in einer Pfütze liegen – Rasen nicht bespielbar!

Nach telefonischer Rücksprache mit dem Spielgruppenleiter das Angebot der Kauferinger: Die letzten paar Minuten können auf dem Kunstrasen gespielt werden. Doch darauf hatten die Gäste offenbar keine Lust mehr: Trainer Peter Schmidt erklärte, er habe seine Spieler bereits zum Duschen geschickt, daher könne nicht mehr angepfiffen werden. Die paar Gilchinger, die noch draußen waren (wie Doppel-Torschütze Marcel Ebeling), sollen es etwas anders gesehen haben und hätten die Partie gerne noch gerne zu Ende gespielt.

Letztlich wurde abgebrochen, Kaufering jetzt Fünfter, Rang drei (wär’s mit den drei Gilching-Punkten gewesen) erst mal weg. „Das ist total ärgerlich“, so VfL-Trainer Ben Enthart, der nun auf eine Entscheidung am grünen Tisch warten muss. Stenglmair: „Das ist jetzt ein Fall fürs Sportgericht.“ Die drei am plausibelsten erscheinenden Möglichkeiten: Es bleibt beim Kauferinger Sieg (am wahrscheinlichsten), das Spiel wird neu angesetzt (da könnte es so kurz vor Saisonschluss allerdings ein Termin-Problem geben) oder die Restspielzeit wird nachgeholt (Riesen-Aufwand für vier Minuten). Immerhin: Enthart hat schon mal recherchiert, dass die Torschützen vom Freitag ihre Treffer auch bei einer x:0- oder 2:0-Wertung „behalten“ dürfen. Das waren für den VfL (ohne den angeschlagenen Luis Vetter) Rechtsverteidiger Kilian Pittrich (feiner Freistoß zum 1:0/14.), Felix Mailänder zum 2:1 (57.) und nach dem Ausgleich (66.) Thommy Hasche mit einem Doppelpack in der 70. und 77. Minute. Dem künftigen VfL-Trainer Christian Feicht, der wie Martin Prediger, der neue Coach der Zweiten, vor Ort war, gefiel’s, was die Enthart-Jungs boten.

Es war ein denkwürdiges Spiel in Kaufering – vor dem Anpfiff vor allem für einen: Mittelfeld-Routinier Sebastian Bonfert (36) bestritt sein 500. Pflichtspiel (im Dress von Kaufering, Landsberg und Memmingen) – dafür gab’s ein weißes Sonder-Trikot. Hinten mit dem dezenten Hinweis „500 Spiele = 1000 Liter Bier“. Und vorne mit der 500 und einem Pumuckl-Bild. Kapitän Michi Wölfl erklärt, was es damit auf sich hat: „Boni trägt ständig Pumuckl-Mützen, -Caps, -Socken, -Hemden und -T-Shirts. Das ist mittlerweile ein kleines Markenzeichen von ihm.“

Am kommenden Freitag (wieder 18.30 Uhr) steigt in Kaufering das Spitzenspiel gegen Tabellenführer 1. FC Sonthofen (zuletzt nur 1:1 gegen Mering). Enthart: „Darauf freuen wir uns alle total. Sonthofen will unbedingt aufsteigen, für die geht es um alles. Da hoffe ich auf viele Zuschauer, auch aus dem Allgäu – und auf einen gewitterfreien Abend…“