Die Mölders in Landsberg: »Im Mai wollen wir feiern!«

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Glücklich in der Lechstadt: Ivonne und Sascha Mölders mit Sohn Lio, der in der U13 des TSV Landsberg spielt. © Ernstberger

Landsberg – Der Spielertrainer des TSV Landsberg, Sascha Mölders (37), und seine Frau Ivonne (42): Seit 16 Jahren ein Paar, seit 14 Jahren verheiratet – und jetzt auch auf dem Fußball-Platz ein „Doppelpack“. Der KREISBOTE traf die beiden in der Lechstadt zum Doppel-Interview.

Herr Mölders, zuletzt war zu lesen, Mölders „zerschießt“, beziehungsweise „zerschmettert“ die Bayernliga. Sie haben bislang 16 Mal getroffen. Sind Sie noch zu gut für Liga 5?

Sascha: „Nein, ich bin zwar hergekommen, damit wir nächste Saison Regionalliga spielen. Aber ich habe vor jeder Liga Respekt, und der derzeitige Erfolg liegt an der ganzen Mannschaft und an der Art, wie wir Fußball spielen. Ich bekomme die Torchancen und ich mach sie halt rein – jedes Tor, das ich schieße, erhöht die Chance, dass wir gewinnen. Das freut mich als Spieler, aber noch mehr als Trainer. Es geht aber nur, weil sich unsere Spieler trauen, Fußball zu spielen. Nicht den Ball irgendwo hin­hämmern, sondern immer Lösungen suchen.“

Ivonne: „Als Spielertrainer musst du gute Leistungen bringen. Noch mehr als als Spieler.“

Eine neue Erfahrung?

Sascha: „Klar – ich habe auch immer gesagt: Wenn ich merke, dass mir alles schwerfällt, dass ich mich nicht mehr durchsetzen und nicht laufen kann, muss ich sagen: Das war’s dann. Aber noch macht es mir brutal viel Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht zu kicken.“

Bei ihrem Gastspiel in Groß­aspach fehlte dieser Spaß offenbar. Ein verlorenes halbes Jahr?

Sascha: „Nein, man nimmt doch von überall was mit.“

Ivonne: „Es war ja auch ein reiner Freundschaftsdienst – und von Anfang an klar, dass Sascha da nur vier Monate hingeht.“

Sascha: „Für diesen Freundschaftsdienst habe ich übrigens auf brutal viel Geld verzichtet. Ich hatte im Winter nach der Trennung von 1860 zig Angebote. Ich hätte sogar nach Südkorea oder Bangkok wechseln können. Aber ich mache nur Dinge, auf die ich Lust habe. Deshalb sind wir nach Landsberg gegangen.“

Sie Spielertrainer, ihre Frau Teammanagerin – wie wichtig ist das für Sie?

Sascha: „Diese Unterstützung ist für mich ganz wichtig. Ivonne macht das super, sie tut alles für die Spieler und die wissen das zu schätzen.“

Wie Ihr Trainerstab…

Sascha: „Auch der ist top. Die Gespräche mit Jürgen Meissner und Mike Hutterer vor der Saison waren top, aber ich war am Anfang nicht sicher, ob die Konstellation mit zwei Spielertrainern klappt. Aber es ist unfassbar, wie das jetzt alles funktioniert. Mike und ich sind absolut gleichberechtigt. Da passt kein Blatt dazwischen, das wissen auch die Spieler.“

Wie tickt eigentlich der Trainer Mölders?

Sascha: „Zuerst mal: Das Trainingsniveau hier ist brutal hoch, danach stellen wir auch auf. Ich will Erfolg, bin nach Niederlagen stocksauer, habe die Messlatte sehr hoch gelegt und lebe das den Jungs vor – in jedem Training und in jedem Spiel. Ich habe kein Problem, mich auch mal auf die Bank zu setzen, wenn ich sehe, dass ein anderer besser ist. Und ich sage der Truppe immer wieder, vor jedem Spiel: Im Mai wollen wir feiern.“

Ivonne: „Sascha ist total selbst­kritisch und stellt an andere die gleichen Ansprüche wie an sich selbst. Er kritisiert sich in jeder Besprechung immer als Erster, spricht die Fehler an, die er als Spieler gemacht hat. Sogar, wenn er drei Tore geschossen hat.“

Was hat sich durch die Trainertätigkeit eigentlich geändert?

Sascha: „Ich bin schon seit zehn Jahren Trainer in verschie­denen Funktionen, aktuell ja auch Coach von Mering II in der A-Klasse. Aber das hier ist jetzt die bislang höchste Position. Man kann jetzt sein eigenes Ding machen, Schwerpunkte setzen und Siegermentalität reinbringen. Denn man weiß genau, was man selbst als Spieler gebraucht hat.“

Ivonne: „Und die Organisation, die dir sonst jemand abgenommen hat, musst du jetzt selber machen.“

Sie machen in Oberhaching den Trainerschein – wie läuft‘s?

Sascha: „Ja, ich mache derzeit die B-Plus-Lizenz, damit könnte ich U17-Bundesliga trainieren. Und ich könnte damit bei Aufstieg eine Sondergenehmigung für die A-Lizenz bekommen. Der Kurs dauert noch bis Mitte November.“

Ivonne: „Und jetzt kommt online, online, online – das ist nicht gerade Saschas Ding. Er hasst Computer.“

Sascha: „Ich bin auch im Internet nicht fit, ich kann das nicht. Da hab‘ ich viel mehr Probleme als auf dem Platz…“

Lassen Sie uns über 1860 reden. Bei den Fans sind Sie immer noch Kult. Bei jedem Landsberger Spiel sieht man Zuschauer in Löwen-­Trikots mit der Nummer 9, es kommen Fan-Clubs, sogar der „Helmi“ war neulich da.

Sascha: „Das zeigt mir, dass ich nicht viel falsch gemacht habe. Man darf nicht vergessen, dass ich in der schwierigsten und schlimmsten Zeit des Vereins der einzige war, der 1860 die Treue gehalten hat, als alle abgehauen sind. Ich habe auf ganz, ganz viel Geld verzichtet, als ich damals mit 1860 in die 4. Liga gegangen bin. Ich wollte den Abstieg korrigieren und den Zuschauern etwas zurückgeben. Das ist uns ja letztlich auch gelungen.“

Damals waren Sie die „Wampe von Giesing“, jetzt wirken Sie topfit…

Sascha: „Ich war immer fit und bin das jetzt auch. Aber ich werde niemals im Leben mehr ein Sixpack haben. Ein kleines Bäuchlein hab‘ ich zwar. Aber ich wurde ja erst vermessen…“

Sascha: „…und da passte alles. BMI-Wert, Körperfett, Muskeln – alles bestens, ein Top-Körper. Es hieß: Ihr Mann wird lange jung bleiben.“

Wie ist mittlerweile Ihr Verhältnis zu Ihrem Ex-Verein? Verfolgen Sie die Löwen?

Sascha: „Natürlich. Ich war in dieser Saison einmal im Stadion…“

Ivonne: „Ich schon öfter!“

Sascha: „…und schaue mir natürlich die Highlights und die Spiele immer im Fernsehen an, wenn ich daheim bin. Ich war sechs Jahre lang ein Löwe, das war meine längste Station im Profi-Fußball, und ich bin nicht nachtragend. Man hätte das damals alles anders lösen können, das wird Sechzig auch wissen. Aber das ist vergessen, ich habe Trainer Michael Köllner neulich sogar zu den tollen Leistungen gratuliert. Ich wünsche den Löwen, dass sie endlich aus der 3. Liga rauskommen. Das haben die Fans verdient, weil 1860 einfach ein geiler Verein ist.“

Die Verbundenheit ist also geblieben?

Sascha: „Klar. Ich fiebere natürlich mit, bin ja immer noch Löwen-Fan. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich habe das Trikot, wie bei jedem Verein, immer mit Stolz getragen und ich habe mit 1860 in drei verschiedenen Ligen gespielt. Das ist ja auch außergewöhnlich und wird honoriert.“

Ivonne: „Was noch keiner weiß: Bislang hat Sascha ja nur das 1860-Wappen auf der Brust. Aber jetzt kommt noch ein Tattoo dazu: Er kriegt einen großen Löwen auf den Körper. Ich hab übrigens auch einen auf dem Oberschenkel – den habe ich mir genau beim Abschied von den Löwen machen lassen. Als Andenken.“

Und bei Aufstieg: Gibt’s dann auch ein Landsberg-Tattoo?

Sascha: „Geplant ist das nicht, aber ich will nichts ausschließen.“

Ivonne (ein großer Fan der Insel): „Mal schauen, was auf unserer Abschlussfahrt auf Mallorca passiert…“

Bis dahin sollte auch klar sein, wie‘s weitergeht, ob es ein weiteres Jahr Mölders in Landsberg gibt. Sie haben nur Vertrag bis Saison­ende. Wollen Sie weitermachen?

Sascha: „Natürlich. Ich will doch nicht aufsteigen und dann gehen.“