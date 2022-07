Ausgezeichnete Sportler und Funktionäre

Von: Sabine Fleischer

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (rechts) überreichte nach zweijähriger Coronapause die Sportehrennadeln und Sportplaketten der Stadt Landsberg den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen Im Zeitraum 2019 bis 2022. © Fleischer

Landsberg – Sportlicher Erfolg: 14 aktive Sportler und Vereinsfunktionäre aus dem Landkreis sowie eine Eishockeymannschaft sind für ihre Leistungen mit Sportehrennadeln und -plaketten in Edelmetall von der Stadt Landsberg ausgezeichnet worden.

Mit ein bisschen Verspätung eröffnete Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl am Freitagabend die Sportlerehrung im Historischen Rathaus. Die Eishockey-Jugendmannschaft des HC Landsberg schöpften noch ein wenig Frischluft, bevor es in den warmen Herkommersaal ging. Baumgartl lobte besonders die jugendlichen Preisträger bei der diesjährigen Ehrung: Ihr Teamgeist, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen seien ein positives Vorbild und Garant, dass die Lechstadt weit über die Grenzen bekannt sei für erfolgreiche Sportmomente. Co-Moderator Sven Curmann, Trainer der Riverkings, war ebenfalls „stolz, diese Sportler würdigen zu dürfen“.



Ehrungen 2019



Günter Arendt vom FT Jahn erhielt die Sportehrennadel in Bronze für seinen dritten Platz im 10 Kilometer-Rennen der Bayerischen Straßen-Meisterschaft (Männer über 70 Jahre).



Ebenfalls beim FT Jahn wurde Sabine Oswald mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet für einen ersten Platz sowohl im World Cup als auch bei der Deutschen Meisterschaft im Blasrohrschießen. Ganz bescheiden ihre Erklärung: „Wer Kirschkern spucken kann, kann auch Blasrohr schießen.“



Horst Borchert von den Landsberger Bogenschützen wurde Europameister Feldbogen IFAA mit neuem Weltrekord in der Tierbildrunde und erhielt dafür die Sportehrennadel in Gold.



Die U17 Jugendmannschaft des HC Landsberg sicherte sich den zweiten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften 2018/19 und stieg nach anschließender Relegation in die Deutsche Nachwuchsliga auf. Für diesen Erfolg gab es die Ehrennadel in Bronze. Als einziges Mädchen im Team sei Nele Egger der Beweis, dass Eishockey nicht nur von Jungs gespielt werden könne, so Curmann.



Auch Ehrenamtliche und Funktionäre der Vereine wurden geehrt. Ingrid und Roland Stockmaier sind nach ihrer erfolgreichen Aktivenkarriere seit 2002 Übungsleiter bei der Abteilung Rock‘n‘Roll des FT Jahns, den erfolgreichsten deutschen Rock‘n‘Roll Club. Dafür erhielt das Ehepaar die Sportplakette in Silber. Herzblut und Nachwuchsarbeit seien das Erfolgsgeheimnis, so Tänzer Stockmaier. Und die grandiosen Turnhallen der Lechstadt, die seit 30 Jahren immer zur Verfügung standen.



Gabriele Schwarz , die sich seit 1990 als Übungsleiterin Turnen und Leichtathletik und anschließend als Abteilungsleiterin Leichtathletik beim FT Jahn engagiert, freute sich über die Sportplakette in Gold.



Von den Sportschützen Landsberg wurde Benedikt Braunmiller als zweiter Schützenmeister und Sportleiter bei den Lechschützen von 1990 bis 2015 und ab 2015 bei den Sportschützen Landsberg mit der Sportplakette in Gold geehrt.



2021 und 2022



In Abwesenheit erhielt Katharina Häckelsmiller von den Riverkings für die Teilnahme an der Eishockey Weltmeisterschaft der Frauen in Calgary die Sportehrennadel in Bronze.



Ebenfalls eine bronzene Ehrennadel ließ sich Sibylle Seidl-Cesare (Augsburger Golfclub) für ihren zweiten Platz bei den Bayerischen Golfmeisterschaften der Senioren anstecken.



Yvonne Hätscher kümmert sich seit 16 Jahren um die Finanzen im Vorstand des SV Erp­fting und wurde dafür mit der Sportplakette in Silber geehrt. TSV-Landsberg-Vorstand Hanns Haedenkamp (seit 1986) und Schatzmeister Manfred Botschafter (seit 1990) sowie Übungsleiterin Turnen Daniela Keß vom FT Jahn (seit 1989) erhielten Sportplaketten in Gold.



Und die Cheerleaderin Lena Walter von den Landsberg Starlights bekam für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 die Ehrennadel in Gold, bejubelt von den Pompon-Akrobatinnen des LCH.