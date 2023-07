SF Windach: Von der „Saubloada“ bis zur B-Klasse

Von: Dieter Roettig

Gekämpft wie die Großen haben die E- und B-Jugendmannschaften bei den Fußballturnieren anlässlich der 100-Jahr-Feier der Sportfreunde Windach. © Roettig

Windach – „Das Leben findet nicht nur online statt. Es gibt gottlob noch Offline-Plätze wie hier, wo man Gemeinschaft und bürgerliches Engagement spüren kann.“ So Bürgermeister Richard Michl in seinem Grußwort zum 100. Geburtstag der Sportfreunde Windach.

Mehr als jeder vierte Einwohner Windachs ist Mitglied im Traditionsverein, der in seiner sportlichen Vielfalt breit aufgestellt ist wie es nur wenige in der Region sind. Ausgehend von der Fußballabteilung sind im Laufe der Jahre zwölf Sparten dazu gekommen: Tennis und Tischtennis, Gymnastik und Kinderturnen, Karate, Volleyball, Pickleball und Basketball, Eisstock, Dart, Schach und Freizeitfußball. Über 80 Mitarbeiter und Ehrenamtliche wie Trainer, Abteilungs- und Übungsleiter, Jugendbetreuer oder Platz- und Gerätewarte halten den Verein am Laufen. Für das Jubiläums- und Festwochenende hatten sie ein zweitägiges Programm auf die Beine gestellt, in dem sich neben der Geselligkeit alle Abteilungen präsentieren konnten.

Der runde Geburtstag war auch Anlass, endlich das neue Vereinsheim mit Gaststätte, Umkleiden, Gymnastiksaal und Schachraum offiziell einzuweihen. Mit reichlich Weihwasser taten das der evangelische Pfarrer Dirk Wnendt und sein katholischer Kollege Markus Willig. Das in Holzständerbauweise erstellte Gebäude wurde von den kommunalen Gemeindewerken für rund 1,5 Millionen Euro gebaut und an die Sportfreunde verpachtet. Der Neubau wurde allerdings im April 2017 durch einen Wasserrohrbruch im 1. Obergeschoss unterbrochen, der mit 30 Kubikmetern Wasser im ganzen Haus einen enormen Schaden anrichtete. Mehrere Gutachten und Streitigkeiten mit den Versicherungen zögerten die Fertigstellung bis zum Januar 2020 hinaus, die jetzt nach der nächsten Zwangspause wegen Corona mit der offiziellen Einweihung ihr Ende fand.

Stolz auf das neue Vereinsheim: Sportfreunde-Vorstand Bernd Drescher, Hans Melch und Heinz Eckl vom Bayerischen Fußballverband Oberbayern (von links). © Roettig

Wie es sich für eine Geburtstagsfeier gehört, gab es auch Geschenke für den Verein, die der erste Vorsitzende Bernd Drescher dankbar annahm. Schecks kamen von Landrat Thomas Eichinger, dem Bayerischen Fußballverband Oberbayern mit Heinz Eckl und von Michael Kießling, dem Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes.

Mit Fußball fing alles an

Ein Jahr nach dem ersten Weltkrieg trafen sich junge Burschen und Männer beim „Müller am Anger“, um zu kicken bzw. mehr zu bolzen und holzen. Denn als Fußball diente damals eine sog „Saubloada“. Dabei wurde die Urinblase eines geschlachteten Schweins ausgewaschen, aufgeblasen und zugeknotet. Um das ganze einigermaßen rund zu machen, hat man es mit gewebten Teppichbändern umwunden und verknüpft. Den ersten echten Lederball brachte später der Windacher Schullehrer Joseph Schreiber für seinen Sohn Hanns aus München mit.

Im Juni 1921 machten die begeisterten Kicker aus Ober- und Unterwindach ernst und gründeten den Fußballclub Windach mit einer handgeschriebenen Satzung. Zum Leidwesen von Pfarrer Johann Evangelist Hindelang. Er wetterte von der Kanzel „gegen das ungeziemende Treiben der Jugendlichen, wie sie mit bloßem Oberkörper auf der Wiese dem Ball nachlaufen.“ Trotzdem wurden aus dem Fußballclub 1923 durch Installierung einer Vorstandschaft und eines offiziellen Vereinswesens die heutigen „Sportfreunde Windach e.V.“.

Heute zählt die Fußballabteilung sechs Jugendmannschaften, eine AH-Seniorenmannschaft, Freizeitkicker und natürlich die erste Mannschaft, die erfolgreich in der B-Klasse mitmischt.

Den kirchlichen Segen bekamen die Sportfreunde von den Pfarrern Markus Willig (li.) und Dirk Wnendt (re.). © Roettig