Rakete Rakic lobt Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Erinnerungsstück: Die Löwenfans fordern 2011 in Maria Taferl via Transparent (Foto) den Verbleib von „Rakete“ Djordje Rakic, der heute in Untermeitingen lebt. © Ernstberger

Im Fußball läuft man sich immer wieder über den Weg. Diese alte „Weisheit“ bewahrheitete sich mal wieder vergangene Woche beim Nachholspiel des TSV Landsberg gegen Schwabmünchen, einem Verein ganz nahe an der Landkreisgrenze. Da saß mit der Nummer 33 ein Spieler auf der Bank, über den ich von 2010 bis 2012 regelmäßig berichtet hatte. Da stürmte der serbische, ehemalige U21-Nationalspieler Djordje Rakic noch für den TSV 1860 München in der zweiten Bundesliga – unter anderem neben Benny Lauth und Kevin Volland.

„Rakete Rakic“, wie der dama­lige Löwen-Sportdirektor Miki Stevic seinen Landsmann gerne nannte, spielte auch für Red Bull Salzburg unter Gio­vanni Trapattoni, bei Roter Stern und OFK Belgrad, in China und Katar. Bei 1860 war Rakic schnell Publikumsliebling – als er den Verein verließ, war das ein Riesenthema. „Schade, dass ich damals nicht länger bleiben konnte“, blickt er zurück. Und jetzt, mit 36, TSV Schwab­münchen – beim Tabellenletzten der Bayern­liga. Aber da ist der Serbe nur noch „Kurzarbeiter“. Er erzählt: „Der Verein hat mich gefragt, ob ich noch mal spielen kann. Es macht auch Spaß in der Kabine. Aber ich hatte fünf Operationen, meine Knie sind kaputt. Wenn ich, wie in Landsberg, 20 Minuten spiele, habe ich Schmerzen in beiden Knien.“ Die Folgen einer langen Profi-Karriere...

Wie kam’s überhaupt zu dem Wechsel nach Schwabmünchen? „Meine Frau Kim, die ich in München kennengelernt habe, kommt aus Untermeitingen. Da wohnen wir jetzt seit anderthalb Jahren“, erzählt der zweifache Vater, der im Moment viel Zeit für seine Kinder hat. In Schwabmünchen hält man große Stücke auf den Ex-Profi, der erst seit Januar für den TSV spielberechtigt ist. Der sportliche Leiter Werner Muth: „Djordje ist ein Leader. Er führt die Jungen, spricht viel mit ihnen – und sie hören auf seinen Rat.“ Er verrät: „Bei uns kommt immer noch Fanpost für ihn an.“

Einst heißbegehrt: der Löwen-Schokolanden-Taler mit dem Slogan „Rakic muss bleiben!“ © Ernstberger

Bei Rakic fällt mir immer eine Anekdote aus dem 1860-Trainingslager im Sommer 2011 in Maria Taferl (Niederösterreich) ein. Da war noch nicht klar, ob er weiter für die Löwen stürmt. Die mitgereisten Fans um „Alles­fahrer“ Roman Wöll forderten eine Vertragsverlängerung, brachten an ihrem Hotel, direkt gegenüber der noblen Mannschafts-Unterkunft, sogar ein entsprechendes Transparent an. Ein gewiefter Souvenir-­Händler vom „Taferl-­Berg“ nutzte das geschickt aus und verkaufte Schokoladen-­Taler mit 1860-Logo und dem Slogan „Rakic muss bleiben“ . Zum Glück hab ich eines der seltenen Exemplare aufgehoben.

„Rakete“ Djordje Rakic hatte nach seinem Gastspiel in Landsberg übrigens nur Lob für die Kreisstädter übrig: „Ein super Platz und ein starke Mannschaft. Ich habe inzwischen viele Bayernliga-Spiele gesehen und muss sagen: Landsberg spielt den besten Fußball in dieser Liga.“