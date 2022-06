Als die Bayern vor 50 Jahren Meister wurden

Von: Thomas Ernstberger

Die Meisterelf des FC Bayern München nach dem Titelgewinn 1972 im nagelneuen Olympiastadion. © FC Bayern

Auch wenn es viele, die mich kennen, nicht glauben werden: Ich war früher ein glühender Fan des FC Bayern München. Das begann schon in meiner Kindheit. Mein Bruder Florian bekam von irgendjemand ein blau-weiß-gestreiftes 1860-Trikot geschenkt, mit dem er dann in unserem Garten in Gräfelfing gegen mich antrat. Klar, dass ich da „kontern“ musste und fortan im Bayern-Trikot gegen ihn auflief.

Dazu kam: Ich war, soweit ich denken kann, ein riesengroßer Fan von Gerd Müller. Der „Bomber der Nation“ war mein Idol, da konnte nicht mal Franz Beckenbauer, der „Kaiser“, mithalten. Und: Sowohl mein Fußball-verrückter Onkel Walter als auch unser Nachbar, der Herr Röhrl, nahmen mich immer wieder zu den Fußballspielen ins Grünwalder Stadion mit. Beide bevorzugten die „Roten“ – damit war vorgegeben, für wen mein Fußballer-Herz zu schlagen hatte. Die Nähe zu den „Blauen“ entstand erst viele Jahre später aufgrund meiner langen, beruflichen Tätigkeit als „Löwen-Reporter.

Zurück in meine Jugend, als ich Stammgast bei den Bayern-­Spielen war. Es ist fast genau auf den Tag her, als die damals von Udo Lattek trainierten Münchner ihre dritte deutsche Meisterschaft feierten. An das entscheidende, letzte Saisonspiel gegen den Vizemeister Schalke 04 kann ich mich noch ganz genau erinnern. Es war der 28. Juni 1972, ein herrlicher Mittwoch-Abend im nagelneuen Münchner Olympiastadion. Und ein Riesenerleb­nis für mich, damals noch keine 16 Jahre alt. Standen doch auf beiden Seiten Stars auf dem Platz, deren Porträts fein säuberlich in meinen diversen Sammelalben (leider alle im Lauf der Jahre verloren gegangen) klebten. Müller natürlich, Beckenbauer, der Maier-Sepp im Tor, Vorstopper „Katsche“ Schwarzenbeck, den ich später immer wieder mal in seinem Schreibwarengeschäft in der Münchner Ohlmüllerstraße besuchte, Franz „Bulle“ Roth, das Kraftpaket aus dem Allgäu, oder die „jungen Wilden“ Paul Breitner und Uli Hoeneß. Was für eine Mannschaft!

Auf der anderen Seite Keeper Norbert Nigbur, „Tanne“ Fichtel, die Kremers-Zwillinge, Rolf Rüssmann, „Mister Fallrückzieher“ Klaus Fischer oder die unvergessene Schalke-Legende „Stan“ Libuda (im August 1996 verstorben). Auch das eine sensationelle Besetzung. Das juckte die Bayern wenig: Vor rund 70.000 Zuschauern fegten sie die „Knappen“ mit 5:1 aus dem Stadion (den Schlusspunkt setzte Beckenbauer mit einem direkt verwandelten Freistoß in der letzten Minute) und ließen keine Zweifel aufkommen, wer die Nummer eins in Deutschland ist. Es war ein unglaubliches Fußballspiel! Danach bekamen die Bayern die Meister­schale überreicht – es war das erste Mal, dass ich diese Zeremonie (damals noch ohne inszenierte Weißbier-Duschen) miterlebte.

Die Eintrittskarte zu diesem Spiel habe ich heute noch. Sie hat zum Glück alle Umzüge überstanden...