Als es Gerd Müller viermal krachen ließ

Von: Thomas Ernstberger

Eröffnung des Münchner Olympia-Stadions vor 50 Jahren: Gerd Müller erzielte beim 4:1-Sieg alle vier deutschen Tore. © DFB

1972 – das Jahr der Olympischen Spiele in München. Da war alles neu in der Landeshauptstadt. Die S-Bahn, die U-Bahn und natürlich die Olympischen Sportstätten für die „Jugend der Welt.“ Die ersten, die damals für ein sportliches Highlight sorgten, waren allerdings nicht die Amateure, die an Olympia teilnehmen durften, sondern die besten Fußball-Profis aus Deutschland und der UdSSR.

Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 26. Mai 1972, es war ein Freitagabend, wurde das Olympiastadion nach nur drei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet. Mit dem Länderspiel zwischen der Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön und der sowjetrussischen Auswahl, dem ersten Länderspiel in München seit 1940. Es war eine glanzvolle Premiere des neuen Münchner Sport-Tempels vor 80.000 Zuschauern.

Ich war damals dabei, irgend­wo auf einem Stehplatz in der Südkurve. Als junger Bub, aber ich erinnere mich noch wie heute an diesen denkwürdigen Abend, an dem mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, „Katsche“ Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeneß und Gerd Müller gleich sechs Spieler meines damaligen Lieblingsvereins FC Bayern München in der deutschen Startelf standen. „Wir sind mit der neuen S-Bahn nach München gefahren. Ein klasse Spiel in einem wunderbaren Stadion“, lautet der Eintrag in meinem Tagebuch aus dem Jahr 1972.

Ja, es war Riesen-Erlebnis, zum ersten Mal unter dem Zeltdach in diesem großartigen Stadion zu stehen, in dem ich in den folgenden Jahrzehnten noch so viele sportliche wie musikalische Großereignisse erleben sollte. Das erste war das Länderspiel zwischen den Deutschen und der Mannschaft in den dunkelroten Trikots mit den vier großen, weißen kyrillischen Buchstaben CCCP auf der Brust.

Das Eröffnungsspiel wurde zur großen Gala des Mannes, der damals mein großes Idol war. „Dann macht es bumm“, hatte Gerd Müller 1969 (mehr schlecht als recht) gesungen – und im Olympiastadion machte es am 26. Mai 1972 dann gleich viermal „bumm“. Der „Bomber der Nation“ erzielte beim 4:1-Sieg zu meiner großen Freude alle vier Tore „unserer“ Jungs – auch wenn Uli Hoeneß das vierte für sich reklamierte. Müller wird vom DFB offiziell als vierfacher Torschütze geführt.

Was für ein unglaublicher Auftritt: Der beste deutsche Stürmer aller Zeiten machte seine vier Tore in der zweiten Halbzeit, brauchte dafür gerade mal etwas mehr als eine Viertel­stunde (49. bis 65. Minute). Erst danach gelang Viktor Kolotow gegen den für Maier eingewechselten Wolfgang Kleff der Ehrentreffer.

Die Premiere im Münchner Olympiastadion: rundherum gelungen. Der Stau danach vor dem Stadion: Schon damals ewig…

Exakt drei Monate später, am 26. August 1972, wurden die XX. Olympischen Spiele offiziell eröffnet. Ich saß bei der großen Feier nur vorm Fernseher – leider hatte ich die dafür nötige Zusatz-Eintrittskarte nicht bekommen…